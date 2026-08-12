Сахар помогает раку распространяться после химиотерапии: учёные выяснили как

Оказалось, что фруктоза — один из компонентов обычного столового сахара — может подталкивать раковые клетки к распространению по телу. При этом речь не о привычных последствиях избытка сахара, а о конкретном механизме, который учёные проследили на клетках и подопытных мышах. Результаты пока доклинические, но они открывают важное знание и необходимость дальнейших исследований.

Возвращение рака после химиотерапии

Химиотерапия задумана как оружие, которое убивает раковые клетки. Проблема в том, что некоторые из них не погибают, а впадают в особое состояние — клеточное старение. Клетка перестаёт делиться, но при этом не умирает.

Самое неприятное, что такие «уснувшие» клетки на деле остаются активными. Именно возвращение болезни, а не первая опухоль, убивает около 90% людей, умирающих от рака. Поэтому учёные так хотят понять, что заставляет выжившие клетки снова приходить в движение.

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Как один опыт вывел исследователей на неожиданный след

Учёные взяли клетки рака яичников и обработали их химиопрепаратом на основе платины — тем самым, после которого болезнь часто возвращается и распространяется по брюшной полости. Постаревшие клетки два дня жили в питательной среде, а всё, что они туда выделили, собрали и подлили к другим, нестареющим раковым клеткам.

Результат оказался любопытным. Эта «жидкость» не заставила клетки делиться быстрее и не сделала их устойчивее к гибели. Зато клетки стали заметно легче отрываться друг от друга и от объёмных скоплений, похожих на опухоль. А именно с такого отрыва и начинается распространение опухоли по брюшной полости.

Чтобы понять, что именно виновато, исследователи по очереди убирали из среды разные вещества. Крупные молекулы-белки вроде сигнальных факторов отсеяли — эффект никуда не делся. Значит, дело было в чём-то гораздо более мелком.

Чем именно опасна фруктоза для клеток опухоли

Анализ показал неожиданного виновника — фруктозу. Постаревшие клетки поглощали глюкозу, но выделяли повышенное количество фруктозы. Стоило добавить её в обычную среду в естественной концентрации — и клетки снова начинали отрываться. А если возвращали глюкозу, эффект в основном исчезал.

Дальше учёные распутали цепочку. Фруктоза работала не просто как топливо: она меняла обмен веществ в митохондриях — энергетических «станциях» клетки, а это в итоге снижало выработку холестерина. Холестерин здесь — не тот, что в анализах крови, а важная часть клеточной мембраны, которая помогает клетке сохранять сцепление с соседями. Когда холестерина в мембране становится меньше, клетка легче срывается с места.

Опыты на мышах и их значение для рациона

Одними чашками Петри исследование не ограничилось. У мышей, которым вводили выделения постаревших клеток, метастазов было заметно больше — при этом сами клетки не размножались активнее. То есть распространение подстёгивали именно выделяемые молекулы, а не ускоренный рост опухоли.

Самое важное для нас: у мышей на рационе с высоким содержанием фруктозы опухоль распространялась сильнее, чем у тех, которым давали глюкозу. А когда раковым клеткам «отключали» способность перерабатывать фруктозу, метастатическое распространение уменьшалось. Проще говоря, состав рациона в этих экспериментах действительно влиял на ход болезни.

Похожую связь с метастазированием раньше находили и для глюкозы и фруктозы в напитках — правда, при колоректальном раке.

Звучит это тревожно, если вспомнить, сколько фруктозы может быть в современном рационе. В одном крупном американском исследовании четверть подростков получала из фруктозы 15% и более суточных калорий, а главным её источником были сладкие напитки.

О чём этот результат говорит, а о чём пока молчит

Это доклиническое исследование — опыты на клетках и мышах, и оно не означает, что сладкое само по себе вызывает распространение рака у людей. Между мышью и человеком дистанция большая, и переносить результат сразу напрямую нельзя.

Но направление понятное. Учёные предполагают, что в будущем сочетание специальных препаратов, убирающих постаревшие клетки, с продуманной диетой может помочь снизить этот побочный эффект химиотерапии. А пока разумный совет остаётся прежним: не злоупотреблять сладкими напитками и продуктами с добавленным сахаром. О том, как ещё рацион влияет на риск рака, наука узнаёт всё больше.