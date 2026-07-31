10 ретро-гаджетов с AliExpress, которые выглядят как из прошлого, а внутри современные

Есть у меня слабость: гаджеты, которые выглядят как из прошлого, но внутри у них современная начинка. Пиксельные экраны, кассетные корпуса, приставочная эстетика, всё это неожиданно вернулось в моду, и на AliExpress такого добра целые россыпи — чего только стоят кроссовки для бега и прогулок. Я собрал 10 ретро-гаджетов, которые одинаково хороши и как подарок, и как украшение для рабочего стола, и при этом честно работают. Цены, кстати, начинаются от смешных, и нет, это не про пыльный хлам с барахолки.

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Беспроводной геймпад 8BitDo Ultimate 2

Начну с того, что зацепит любого, кто вырос на приставках. Геймпад 8BitDo Ultimate 2 сделан в узнаваемой ретро-эстетике 90-х, но берёте его в руку и понимаете: это не сувенир под старину. Вес приятный, пластик плотный, кнопки отзывчивые, а не дребезжат, как у безымянных китайских контроллеров за ту же цену.

Начинка тут при этом рально флагманская: магнитные TMR-джойстики, которые четко ходят даже через несколько месяцев использования (проверено на себе), и триггеры на эффекте Холла с переключением между линейным и тактильным ходом прямо на лету. По беспроводу опрос 1000 Гц, плюс док-станция для зарядки в комплекте, а подключается он к ПК, телефону и Switch. То есть внешне-то ретро, но по железу обгоняет половину современных геймпадов.

Цена: 1 900 рублей

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Пиксельная Bluetooth-колонка Divoom Timebox

А это самый залипательный гаджет на столе, и я предупреждаю сразу: он ворует время. У Divoom Timebox вся передняя панель это пиксельный экран, и первую неделю ловите себя на том, что меняете на нём анимацию по десять раз в день, то часы, то маленькую игру, то собственный пиксель-арт.

Технически это экран 16 на 16 из 256 полноцветных RGB-светодиодов, которые рисуете сам в приложении или качаете из огромной библиотеки сообщества. Но фишка не только в картинке: внутри колонка на 6 Вт с визуализатором, который пляшет под музыку в реальном времени, а уведомления с телефона могут менять изображение на экране. Днём это арт-объект, вечером фоном играет подкаст, утром будит как обычный будильник.

Цена: 3 100 рублей

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Внешний корпус для SSD в виде аудиокассеты

Вроде мелочь, а на рабочем столе цепляет взгляд сильнее дорогих гаджетов. Этот корпус для накопителя повторяет старую аудиокассету один в один, вплоть до катушек и лейбла на верхней крышке и наклейки-стикера, куда так и просится подписать что-нибудь в духе микстейпа.

Внутрь без единой отвёртки ставится обычный 2,5-дюймовый SSD, а дальше это полноценный внешний накопитель с USB 3.0 и скоростью до 5 Гбит/с (плюс поддержка UASP для шустрого бэкапа). То есть флешка-переросток, которая и файлы носит, и ностальгию по плёнке разом. Самая недорогая находка в подборке и, пожалуй, лучший подарок тому, кто застал кассетники.

Цена: 600 рублей

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Беспроводная мышь 8BitDo Retro R8

Ещё один поклон эпохе восьми бит, теперь в виде мыши. 8BitDo Retro R8 стилизована под классический геймпад NES, с теми же серо-красными цветами и фактурой кнопок, и на столе смотрится так, будто вы собрали уголок ретро-геймера. Но стоит начать ей пользоваться, и понимаете, что это чистой воды троянский конь.

Под ретро-корпусом прячется флагманский сенсор PAW 3395 с разрешением до 26 000 DPI, звонкие механические свитчи Kailh и целых три режима связи: Bluetooth, радио через донгл с опросом 4000 Гц и провод USB-C до 8000 Гц. Батарея держит до сотни часов. По сути игровая мышь топового уровня, которую нарядили в костюм из 80-х, и работает она безупречно.

Цена: 4 326 рублей

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Bluetooth-колонка в стиле ретро-приёмника

Если пиксельная колонка — это заигрывание с будущим, то эта ретро-колонка играет на чистой ностальгии. Корпус стилизован под старый ламповый радиоприёмник: тканевая решётка спереди, крутилки по бокам, скруглённые формы. Ставите такую на кухню или книжную полку, и комната сразу теплеет.

А внутри вполне современная Bluetooth-акустика с небольшим дисплеем: телефон цепляется за пару секунд, на экране крупные часы, так что колонка заодно работает и настольными часами. Звук для своего размера плотный, с акцентом на середину и вокал, то есть под спокойную музыку или подкаст за чашкой чая, ровно то, что нужно, а не басовая долбёжка.

Цена: 4 669 рублей

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Мини-камера ALiandream A5 в стиле ретро-компакта

Отдельная любовь для тех, кто устал от вылизанных кадров со смартфона. Мини-камера ALiandream A5 сделана в духе компактных «мыльниц» нулевых: тёплый оранжевый корпус Vintage Orange, крупный объектив FANKE, заметно выступающий вперёд, и размер, при котором камера прячется в ладони или висит на ремешке. Достаёте её в компании, и первый вопрос всегда один, это что, настоящая старая цифровая камера?

Снимает она в 720p и фотографирует на матрицу с интерполяцией, всё пишется на карту microSD, а заряжается камера по USB. Гнаться за резкостью флагманского телефона тут бессмысленно, и в этом весь смысл: кадры выходят с лёгкой зернистостью и характерным «цифровым» цветом, тем самым, за которым молодёжь охотится под тегом digicam. Берут такую не вместо телефона, а ради вайба, чтобы вечеринка или прогулка остались в снимках, которые выглядят как найденная плёнка из 2007-го, а не как очередной глянцевый сторис.

Цена: 1 371 рубль

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Цифровая пиксельная фоторамка с Wi-Fi

Продолжаем пиксельную тему, но в более спокойном формате. Эта цифровая рамка — небольшой квадратный экран из светящихся пикселей, который живёт на столе или полке и работает как маленькое окно в ретро-графику.

Главное удобство в том, что управляется она по Wi-Fi через приложение: закидываете пиксель-арт, гифки, ставите часы, погоду, счётчик до отпуска, что угодно. Получается живая картина, которую меняете под настроение за пару секунд с телефона, а не статичное фото под стеклом. Отличный подарок тому, кто фанатеет от эстетики восьмибитной графики и любит, когда на столе что-то тихо светится.

Цена: 6 078 рублей

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Механическая цифровая клавиатура 8BitDo Numpad

Для рабочего стола в ретро-стиле незаменимая вещь, особенно если много работаешь с цифрами. 8BitDo Numpad выполнен в фирменной эстетике приставок NES, с сочными механическими клавишами, которые приятно щёлкают, а не проваливаются в пустоту, как на дешёвой мембране.

Внутри тактильные свитчи Kailh Box White, автономность до 160 часов от одного заряда и три способа подключения: Bluetooth, радио и провод. А приятный бонус — он работает как отдельный калькулятор даже без компьютера, с собственным экранчиком. То есть и цифровой блок для таблиц, и настольный калькулятор, и просто красивая механика на столе разом.

Цена: 3 650 рублей

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Умные пиксельные часы с пятью дисплеями

Гаджет для тех, кому одного пиксельного экрана уже мало. У этих умных часов сразу пять пиксельных дисплеев, собранных в единую панель, и вместе они смотрятся как мини-инсталляция, а не просто часы.

Каждый экран настраивается отдельно: на одном время, на другом погода, на третьем анимация, на четвёртом любимый пиксель-арт, и всё это управляется по Wi-Fi из приложения. В итоге на столе получается яркая светящаяся композиция, которая заменяет и часы, и ночник, и декоративную подсветку. Самая эффектная пиксельная позиция в подборке, но и одна из самых дорогих.

Цена: 8 948 рублей

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Портативная ретро-консоль Anbernic

И вишенка для тех, кто скучает по старым играм не на словах. Ретро-консоль Anbernic — это портативная приставка с экраном и физическими кнопками, целиком заточенная под эмуляцию классики, и в руке она ощущается как правильный наследник старых карманных консолей.

На ней запускается почти всё ретро: от Денди, Сеги и PS1 до PSP (через эмулятор PPSSPP), а топовые модели на чипах вроде MediaTek Dimensity тянут даже PS2 и GameCube с апскейлом. Начинка зависит от версии, поэтому под свой бюджет можно взять и простую под 8-16 бит, и почти игровой смартфон в корпусе консоли. Не самая дешёвая позиция, но это настоящая игровая машина, а не сувенир, и ради ретро-марафонов её берут не задумываясь.

Цена: 26 100 рублей

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❗️А какой ретро-гаджет запал вам? Обсудим в нашем Telegram-чате!

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