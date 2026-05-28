10 товаров с АлиЭкспресс для тех, кто работает удаленно

Я работаю из дома уже четвёртый год и за это время успел понять одну простую вещь: рабочее место — это не просто стол и ноутбук. Это десятки мелочей, которые либо помогают сосредоточиться, либо бесят настолько, что хочется всё бросить и пойти в офис. Размытая камера на созвоне, дохлый повербанк посреди дня, наушники, которые пропускают каждый звук из кухни — всё это я проходил и постепенно решал с помощью AliExpress. Собрал десять вещей, которые реально изменили мою домашнюю рабочую рутину — от зарядки за 830 рублей до полноценного ноутбука.

Веб-камера UGREEN — наконец выгляжу на созвонах как человек

Если вы работаете на удалёнке и до сих пор пользуетесь встроенной камерой ноутбука — я вас понимаю, я сам так делал полтора года. Но когда на очередном созвоне мне сказали, что я выгляжу как призрак из фильма ужасов, я заказал веб-камеру UGREEN с двумя микрофонами. Plug and play — воткнул в USB, и всё заработало без единого драйвера. Разрешение 1080p, встроенная коррекция света, и картинка наконец стала чёткой даже в плохо освещённой комнате.

Два встроенных микрофона — отдельный плюс. Я отказался от внешнего микрофона для повседневных звонков, потому что камера ловит голос вполне прилично на расстоянии до метра. Крепление на монитор держится надёжно, угол наклона регулируется. За 1 713 рублей это лучшее, что можно сделать для своего рабочего видеозвонка.

1MORE HQ36 Retro — я в них работаю по восемь часов и забываю снять

Работать из дома — это не только тишина и кофе. Это ещё и дрель за стеной, собака, которая лает на курьера, и стиральная машина на отжиме. Именно поэтому я взял в январе наушники 1MORE HQ36 Retro — и с тех пор они практически не покидают мою голову в рабочие часы. Активное шумоподавление глушит бытовой гул на ура, а ретро-дизайн с коричневым оголовьем и металлическими чашками — это просто приятный бонус.

Главное для длительной работы — комфорт. Тут амбушюры мягкие, давление на голову минимальное, и за восемь часов в них уши не болят. Автономность — до 60 часов, то есть заряжать приходится раз в полторы-две недели. Складная конструкция позволяет кинуть их в рюкзак, если поеду поработать из кафе. Bluetooth работает стабильно, задержки при видеозвонках нет. За 4 840 рублей — серьёзный рабочий инструмент, а не просто аксессуар.

Зарядка Baseus — заряжает всё подряд

Раньше у меня на рабочем столе жил здоровый белый кирпич из комплекта iPad — он грел розетку и занимал место. Потом я заменил его на зарядку Baseus на 30 Вт и до сих пор радуюсь. Один порт USB-C, поддержка быстрой зарядки — iPhone с нуля до 50% набирает минут за двадцать пять. Размер — буквально с полпальца, в розетке почти не торчит.

Она не перегревается, что для GaN-зарядок важно, и подходит не только для смартфонов. Я от неё же заряжаю наушники и Kindle. Компактный корпус удобно бросить в карман рюкзака, если работаю из кафе или коворкинга. За 830 рублей — это расходник, который просто обязан быть у каждого, кто работает с гаджетами.

Honor MagicBook X16 — взял себе для удалёнки вместо Макбука

Раньше я пользовался стареньким MacBook Air 13″ на Интел, который в последнее время стал откровенно не справляться: браузер с десятью вкладками, Zoom и Google Docs — и всё, вентилятор воет, система зависает. Я заказал себе Honor MagicBook X16 2024 года, и проблема решилась. Процессор AMD Ryzen 5 7640HS с графикой Radeon 760M тянет офисные задачи вообще без напряга, а 16 ГБ оперативки хватает на всё, включая параллельный Figma.

Экран 16 дюймов — это отдельное удовольствие после тесного 13-дюймового старичка. SSD на 512 ГБ шустрый, система грузится секунд за десять. Корпус металлический, не скрипит, не прогибается. Да, это не игровой монстр, да и после macOS надо было привыкнуть, но для работы из дома — документы, таблицы, созвоны, иногда лёгкий фоторедактор — покрывает абсолютно всё. За эти деньги вполне честная рабочая машина.

Повербанк UGREEN с MagSafe — я перестал искать провода

Рабочий день дома — это постоянное перемещение: стол, кухня, диван, балкон. Телефон при этом всегда с собой, а розетка — нет. С тех пор как взял в ноябре повербанк UGREEN с магнитной зарядкой Qi2.2, я просто прилепляю его к iPhone и иду куда надо. Мощность 25 Вт, ёмкость 10 000 мАч — хватает на два полных цикла зарядки.

Есть ещё встроенный кабель Type-C для тех случаев, когда нужно зарядить что-то без MagSafe — например, наушники или Kindle. Магнит держит крепко, ни разу не отвалился, даже когда кладу телефон в карман. Размер компактный, в ладони лежит нормально.

Dreame G10 Pro — пылесошу и мою за один проход

Когда работаешь из дома, грязный пол бесит в три раза сильнее, чем когда приходишь вечером из офиса. Ты его видишь постоянно. Именно поэтому я в итоге сдался и взял моющий пылесос Dreame G10 Pro: он пылесосит и моет одновременно, и после одного прохода пол реально чистый, а не просто «вроде нормально». Станция сама очищает валик — руками ковыряться не нужно.

Аппарат беспроводной, заряда хватает на уборку всей квартиры. Самоочистка ролика — это то, ради чего стоит переплатить по сравнению с обычным вертикальным пылесосом. Ещё он голосом подсказывает, что делать — звучит глупо, но когда пылесос говорит «почистите фильтр», ты реально идёшь и чистишь.

Робот-пылесос Abir X9 — запускаю перед созвоном и не думаю

Вертикальный пылесос — это хорошо, но иногда нет ни времени, ни желания ходить с ним по квартире. Тут и пригодился робот-пылесос Abir X9: нажал кнопку в приложении, и он сам поехал. Строит карту помещения, запоминает маршрут, спокойно забирается под мебель и не застревает на порогах. Поддерживает ещё и влажную уборку — протирает пол мокрой тряпкой после сухой уборки.

Я обычно запускаю его утром, пока сижу на созвоне — к концу звонка пол уже чистый. Управление через приложение позволяет задать зоны, выбрать режим мощности и расписание. Под мебелью — а там скапливается больше всего пыли — он работает лучше, чем я с обычным пылесосом. За 12 590 рублей — нормальный вход в мир роботов-пылесосов без переплаты за бренд.

Защитное стекло UGREEN для iPhone — наклеил с первого раза без пузырей

Рабочий телефон падает чаще, чем хотелось бы признавать — то со стола, то с подлокотника дивана. Поэтому стекло я меняю регулярно и давно остановился на защитном стекле UGREEN для iPhone. В комплекте идёт направляющая рамка: надеваешь на телефон, кладёшь стекло, прижимаешь — и всё, ни единого пузыря. Я криворукий в плане наклейки плёнок, но тут справился с первого раза.

Стекло тонкое, олеофобное покрытие отрабатывает хорошо — пальцы скользят, отпечатки легко стираются. Картинку не искажает, чувствительность тача не снижает. Для тех, кто постоянно работает с телефоном — переписки, созвоны, заметки — экран должен быть защищён. За 650 рублей с такой системой наклейки — нет причин искать что-то другое.

Кроссовки Li-Ning — ношу на прогулки после рабочего дня

Тут главное — не путать «работу из дома» с «лежанием на диване». Я стараюсь хотя бы раз в день выходить на прогулку, чтобы не сойти с ума, и для этого взял в апреле кроссовки Li-Ning. Подошва мягкая, стопа не устаёт, и постепенно я стал в них ходить весь день — включая рабочие часы за столом. Звучит странно, но в обуви за столом я концентрируюсь лучше, чем в тапках. Проверено.

По ощущениям — промежуточная подошва с хорошей амортизацией, верх дышит, не жарко даже летом. Сидят по ноге, не надо разнашивать. За два месяца ежедневной носки выглядят нормально, ничего не расклеилось и не порвалось.

Автодержатель для телефона — еду за кофе и вижу навигатор

Работа из дома не значит, что вы никуда не ездите. Я мотаюсь за кофе, в коворкинг, забираю дочь из школы — и навигатор нужен постоянно. Держатель для телефона в дефлектор решает эту задачу за 300 рублей — серьёзно, это цена одного капучино. Крепится в вентиляционную решётку, телефон фиксируется гравитационным зажимом: вставил — захваты сами сжались.

Пользуюсь три месяца, телефон ни разу не выпал — ни на поворотах, ни на лежачих полицейских. Экран всегда перед глазами, не нужно опускать взгляд куда-то вниз. Переключать музыку, отвечать на звонки через громкую связь — всё удобно. Конструкция простая, ломаться особо нечему. Из минусов — если у вас горизонтальные дефлекторы, может не подойти. Но для стандартных круглых и вертикальных — то, что надо.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158. ERID: Kra2449mN