Жизнь проходит мимо: 5 признаков, что пора что-то менять

Знакомое чувство: неделя пролетела незаметно, а вспомнить нечего. Работа, дом, сон, и так по кругу. Многие превращают жизнь в гонку со временем и делают то, что не приносит настоящего удовлетворения. Разберём пять признаков, по которым можно понять, что вы упускаете что-то важное — свою жизнь. Сразу оговоримся: это не строгое научное исследование с экспериментами и цифрами, а взгляд практикующего психолога. Но многие узнают в этих пунктах себя, поэтому к ним стоит присмотреться.

Что значит «упускать жизнь» по мнению психолога

По словам эксперта, упускать жизнь — значит жить по чужим ценностям и целям, которые вам на самом деле не подходят. Это состояние, когда страх и сомнения побеждают удовольствие и уверенность в себе.

Звучит абстрактно, но проявляется очень конкретно — в мелочах повседневности. Ниже пять сигналов, на которые стоит обратить внимание.

Дел всё больше, а времени всё меньше

Если вы постоянно чувствуете себя белкой в колесе, это может быть знаком, что большую часть времени вы тратите на дела без смысла лично для вас. Время — ресурс невосполнимый, и в отличие от денег его нельзя заработать заново.

Попробуйте честно спросить себя: почему вечно не хватает часов в сутках? Часто оказывается, что расписание забито чужими просьбами и делами «на автомате», на действительно важное места не остаётся. А попытки делать несколько дел сразу только усиливают ощущение, что времени ни на что не хватает.

Работа отнимает силы, а не даёт их

Вы считаете дни до выходных, а вечер пятницы — лучшее время недели? Похоже, работа изматывает, а не наполняет. Скука и разочарование от того, чем вы занимаетесь по восемь часов в день, — серьёзный повод задуматься.

Вопрос простой и неудобный: зачем жертвовать большей частью жизни ради нелюбимой рутины? Психолог считает, что работа приносит и удовольствие, и хороший доход только тогда, когда вы её цените и считаете важной. Иногда ощущение бессмысленной работы — сигнал задуматься о смене профессии, пусть и не завтра, но всерьёз.

Мечты снова и снова откладываются на потом

Вы просыпаетесь, делаете одни и те же дела, видите одних и тех же людей, ложитесь спать — и дни сливаются в один. Вспомнить, что особенного случилось на прошлой неделе, не получается.

Это классический признак жизни по течению, когда не вы управляете днями, а они вами. И тут стоит задать себе прямой вопрос: почему у меня нет мечты и желаний — это страх или я просто перестал(-а) себя понимать? Лекарство простое: перестать откладывать жизнь на потом и добавлять в неё новое. Больше гуляйте, общайтесь, бывайте в новых местах, займитесь спортом или начните что-то изучать.

Вы ищете ответы, но ничего не меняется

Знакомо: читаешь советы, сохраняешь статьи про полезные привычки, а жизнь остаётся прежней. Потом добавляется ещё и чувство вины, что не получается ничего внедрить. На самом деле главное — начать делать хоть что-то, пусть в минимальном объёме, чтобы движение вперёд не было иллюзией.

Второй совет эксперта — не проваливаться в негатив. Когда всё видится в чёрном цвете, человек лишает себя энергии, которая как раз и нужна для перемен. Замечайте хорошее и будьте благодарны за то, что есть, — это не банальность, а способ вернуть себе ресурс.

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Вы забываете о себе ради других

Вы говорите «да», когда внутри звучит твёрдое «нет»? Эта привычка вечно подстраиваться под других, всем угождать постепенно бьёт по самооценке. Приспосабливаясь, вы теряете связь с собой и перестаёте понимать, чего хотите на самом деле.

Здесь полезно честно оценить отношения с самим собой: достаточно ли вы уважаете свои желания и потребности? По мнению психолога, ключ к полноценной жизни лежит именно в этом. И, возможно, стоит вспомнить, какой опыт когда-то заставил вас потерять уверенность в себе.

Что делать, если жизнь проходит мимо и вы упускаете важное

Если несколько пунктов попали точно в цель, то не паникуем — всё поправимо. Вы уже заметили проблему, а это половина дела. Не нужно перестраивать всю жизнь за один день: начните с малого:

уберите из расписания хотя бы одно дело, которое не имеет для вас смысла;

добавьте в неделю одно новое занятие или дело для новых впечатлений;

раз в день позволяйте себе честное «нет» вместо вынужденного «да»;

отмечайте, что хорошего произошло за день, даже мелочь.

Сам факт, что вы дочитали до этого места, уже кое-что говорит — вы задумались о себе и своей жизни. А это первый шаг вперёд, с которого начинаются настоящие перемены.