Почему вы не можете начать дело, даже зная, что надо: ответ нашли в мозге

Знакомая история: вы точно знаете, что нужно заполнить отчёт, разобрать бардак в шкафу или наконец-то заняться налоговой декларацией. Награда очевидна — свобода от висящей задачи. Но вместо этого рука тянется к телефону, а мозг подбрасывает десяток «более срочных» дел — классический сценарий прокрастинации. Новое исследование показало: в мозге существует отдельный нейронный путь, который тормозит мотивацию браться за трудные или неприятные задачи — независимо от того, какая награда ждёт в конце. И это не вопрос характера, а вопрос биохимии.

Как мозг блокирует мотивацию перед сложными задачами

Исследователи из Киотского университета (Institute for the Advanced Study of Human Biology) изучали явление, которое они называют «мотивационным параличом». Это состояние, когда человек — или животное — понимает, что задачу нужно выполнить, видит награду, но всё равно не может заставить себя начать. Причём дело не в том, что награда кажется маленькой, а в том, что путь к ней воспринимается как слишком затратный.

Обычно мотивацию объясняют довольно просто: если награда кажется мозгу достаточно ценной, человек начинает действовать. Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Current Biology, предполагают, что запуск поведения и оценка награды — это два отдельных процесса, управляемых разными нейронными механизмами. Иначе говоря, вы можете прекрасно понимать, что сдать проект вовремя — это хорошо, но ваш мозг всё равно нажмёт на паузу, если путь к цели кажется ему слишком неприятным.

Почему мозг избегает неприятных задач даже ради награды

Чтобы изучить этот механизм, учёные работали с макаками. Обезьянам предлагали две задачи. Обе приводили к одинаковой награде — порции воды. Но в одном случае путь был простым, а в другом — перед получением награды животному дули струёй воздуха прямо в лицо. Неприятно, но терпимо.

Перед каждой попыткой обезьяна видела, какой именно путь ей предстоит. И вот что важно: исследователей интересовал не выбор между двумя вариантами, а скорость и готовность обезьяны начать действовать в каждом из них. Потому что награда в обоих случаях была одинаковой — различалась только «цена» пути к ней.

Результат был предсказуем с точки зрения поведения: перед неприятной задачей обезьяны медлили. Но главное открытие ждало на уровне нейронов.

Какие зоны мозга тормозят желание действовать

С помощью электрофизиологических записей учёные отслеживали активность нейронов, пока обезьяны выполняли задания. Они сосредоточились на связи между двумя структурами мозга: вентральным стриатумом (VS) и вентральным паллидумом (VP). Оба региона входят в систему вознаграждения мозга, но, как оказалось, выполняют не только функцию «хочу получить приз».

Когда обезьяне предстояла «неприятная» версия задачи, активность в VS-VP пути резко подскакивала — и именно с ней совпадали замедление, нерешительность, нежелание стартовать. Этот путь работал именно как тормоз: чем дороже мозгу казалась задача, тем сильнее он жал на педаль тормоза.

А вот когда исследователи с помощью хемогенетики (метода, позволяющего временно «выключать» определённые нейроны) заблокировали этот путь, произошло кое-что примечательное: обезьяны перестали колебаться. Они с одинаковой готовностью брались и за приятную, и за неприятную задачу. При этом оценка самой награды не изменилась — животные по-прежнему понимали, что получат воду. Изменилась именно готовность начать действовать.

Почему прокрастинация связана не только с дофамином

Популярное объяснение прокрастинации обычно сводится к дофамину: мозг выбирает то, что приносит быстрое удовольствие, и избегает того, что его не даёт. Именно поэтому тема дофаминового детокса так часто всплывает, когда речь заходит о телефоне, работе и мотивации. Но результаты этого исследования говорят о более сложной картине.

Дело в том, что VS-VP путь реагировал не на ценность награды — она была одинаковой. Он реагировал на контекст задачи: насколько она неприятна, трудна, затратна. Причём, как отмечают авторы, тормозной эффект зависел от недавней истории ошибок, а не от того, насколько привлекательна цель. Если обезьяна недавно «провалилась» в неприятном задании, торможение при следующей попытке усиливалось. Это хорошо показывает, что система вознаграждения устроена сложнее, чем простая схема «захотел — сделал».

Обычно всё объясняют просто: чем привлекательнее награда, тем выше мотивация. Но это исследование показывает, что мозг может думать совсем о другом и смотрит он не только на приз в конце. Мозг считает не «что я получу», а «во что мне это обойдётся». И если цена ему не нравится — он попросту не даёт стартовать. Будто вы сидите в машине с работающим двигателем, перед вами зелёный свет, а нога с тормоза не снимается.

Как прокрастинация связана с СДВГ и депрессией

Люди с СДВГ, депрессией и другими особенностями работы мозга хорошо знакомы с этим состоянием: ты прекрасно знаешь, что нужно сделать, видишь все выгоды от выполнения задачи, но физически не можешь заставить себя начать. За этим часто следуют чувство вины и стыд — ведь окружающие (да и ты сам) воспринимают это как лень или безволие.

Конечно, речь пока не идёт о прямом доказательстве для людей: исследование проводилось на обезьянах. Но сам механизм оказался слишком похож на то, с чем сталкиваются многие люди с СДВГ или депрессией. Авторы отмечают, что понимание раздельности механизмов оценки награды и запуска действия может изменить подход к лечению мотивационных нарушений. Если проблема не в том, что человек «не хочет», а в том, что конкретный нейронный путь слишком активно тормозит старт, то и решение должно быть другим — не уговоры и не наказания, а, возможно, целенаправленная коррекция этого механизма.

Как учёные хотят лечить патологическую прокрастинацию

Руководитель исследования Кен-ити Амемори подчёркивает, что результаты нужно интерпретировать осторожно. «Мотивационный тормоз» существует не просто так — он помогает организму экономить энергию и не бросаться в потенциально опасные или невыгодные ситуации. И если убрать его целиком, на другой чаше весов окажутся импульсивность и склонность к рискованным поступкам.

«Чрезмерное ослабление мотивационного тормоза может привести к опасному поведению или избыточному риску, — предупреждает Амемори. — Необходима тщательная проверка и этическая дискуссия о том, как и когда подобные вмешательства должны применяться».

Тем не менее в будущем речь может идти о неинвазивной стимуляции мозга или новых препаратах, которые помогут мягко модулировать активность этого пути — не выключая его полностью, а снижая избыточное торможение там, где оно мешает нормальной жизни. Это особенно актуально для людей, у которых мотивационные трудности носят клинический характер. А пока такие методы остаются делом будущего, есть практичные способы начать неприятное дело без уговоров, чувства вины и самобичевания уже сейчас.