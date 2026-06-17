Зачем заряжают мяч для Чемпионата мира по футболу 2026

Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, на котором почти все футболисты играют в розовых бутсах, называется Trionda и впервые требует подзарядки перед каждым матчем. Снаружи это обычный спортивный мяч в цветах трёх принимающих стран — красном для Канады, синем для США и зелёном для Мексики. Но внутри спрятана электроника, которая превращает мяч в источник полезных данных, и именно ради них мяч приходится ставить на зарядку. Разберемся подробнее.

Что за датчик спрятан внутри мяча Trionda

Внутри Trionda стоит так называемый IMU-датчик — инерциальный измерительный блок, который объединяет акселерометр, гироскоп и магнитометр. Весит он всего 14 граммов — видимо, чтобы не повредить мозг футболистов — и встроен в одну из четырёх панелей мяча. Три оставшиеся панели работают как контрбаланс: они компенсируют разницу в массе и сохраняют симметрию при полёте, чтобы электроника никак не влияла на игру.

Раньше делали иначе. В мяче для ЧМ-2022 в Катаре чип подвешивали в центре, а в Trionda чип находится внутри специально созданного слоя под одной из четырёх панелей мяча. Контрбалансы в трёх остальных панелях обеспечивают сохранение стабильности полёта и баланса. Перенос датчика к стенке освободил центр камеры под аккумулятор и зарядные компоненты. Снаружи никакого намёка на электронику нет, и игроки её не чувствуют.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Adidas Trionda содержит 500-герцовый инерциальный измерительный блок, который фиксирует данные о движении мяча 500 раз в секунду — новое показание каждые две миллисекунды. Каждое касание, удар и отклонение превращаются в точку данных с точной временной меткой. Датчик регистрирует касания мяча, скорость, вращение, движение и траекторию в реальном времени. А еще больше крутых и интересных новостей вы можете прочитать у нас в канале в МАКС.

Зачем нужен умный мяч — что он умеет

Главная ценность датчика — скорость. Обычные телекамеры просто не успевают поймать миллисекунду, когда мяч отрывается от ноги бьющего, а именно от этого момента зависит правильность решения по офсайду. Камера на 60 кадров в секунду делает новый снимок примерно каждые 16,7 миллисекунды, а даже поток в 120 кадров оставляет около 8,3 миллисекунды между кадрами.

Эта тема вызывает много споров. Присоединяйтесь к обсуждению в нашем Telegram-чате!

Датчик в мяче заполняет эти промежутки гораздо более плотным потоком данных. Когда офсайд спорный, решающая переменная — точный момент удара по мячу, и показания на частоте 500 герц позволяют определить его с точностью до одного кадра вместо догадки между видеокадрами. Если вспомнить высокие технологии в футболе, то именно эта частота фиксации стала ключевым отличием умного мяча от обычной видеосъёмки.

Есть и второй сценарий, где датчик незаменим, — игра рукой в плотной борьбе. На обычной записи бывает сложно разобрать, какой частью тела игрок коснулся мяча. Система также может помочь арбитрам определять касания мяча, экономя время на возможных решениях по игре рукой. Датчик фиксирует характер касания, камеры дают точную позицию конечностей — вместе это позволяет разобрать эпизод без долгого просмотра повторов.

Как данные с мяча попадают к судьям

Данные с датчика уходят не напрямую к арбитру, а в многослойную систему. Под крышей каждого стадиона стоят оптические камеры, которые следят за игроками. Камеры отслеживают 29 точек на теле 50 раз в секунду и совмещают это с данными удара по мячу, чтобы автоматически провести линию офсайда. Мяч и камеры передают информацию одновременно, а искусственный интеллект сопоставляет положение игроков с точным моментом удара и строит трёхмерную картину эпизода.

Главное, ради чего всё это сделано, — точность определения офсайда (положения «вне игры»). Раньше видеоассистент сам оценивал кадры и передавал решение на поле, на что уходили минуты. Система офсайда полуавтоматическая: ИИ и датчики измеряют положение игрока и момент удара, но окончательное решение принимает судья, особенно в вопросе, помешал ли офсайдный игрок игре.

По данным источника, по сравнению с прошлыми турнирами порог чувствительности снизился с 50 до 10 сантиметров. То есть автоматика теперь берёт на себя почти все позиционные офсайды: раньше она молчала, если игрок заходил за линию обороны меньше чем на полметра, и такие ситуации разбирали вручную с паузами и перемотками. При этом система не претендует на всё: субъективные ситуации вроде помехи вратарю без касания мяча остаются за арбитром.

Умный футбольный мяч с аккумулятором — зарядка

Датчик работает от встроенного аккумулятора, без которого он попросту не функционирует. Поскольку сенсор питается от батареи, мяч нужно заряжать перед матчами — это впервые для мяча чемпионата мира. Звучит непривычно, но это плата за то, что внутри мяча фактически работает крошечный компьютер.

Чтобы запитать чип, мяч заряжается за 90 минут, чтобы продержаться шесть часов на поле. Зарядка беспроводная — через специальную подставку-крейдл на стадионе перед игрой. А когда мяч не в игре, он автоматически уходит в режим гибернации: это продлевает заряд и позволяет хранить мяч в рабочем состоянии несколько дней.

Логичный страх — что мяч разрядится прямо во время матча. На практике этого пока не случалось: по заявлению представителя Adidas, за всё время тестирования и на двух предыдущих чемпионатах мира, а также на Евро-2024 и женском чемпионате Европы 2025 года ни разу не возникло необходимости менять мяч из-за разрядки батареи. На случай нештатной ситуации на бровке всегда есть запасные заряженные мячи.

Чем Trionda отличается от умного мяча из Катара

Технология мяча, подключённого к судейским системам, дебютировала не сегодня. Сама частота в 500 герц не новая — Adidas ввёл такую же частоту дискретизации ещё в мяче Al Rihla на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Так что Trionda — это развитие уже обкатанной идеи, а не революция с нуля.

Главные изменения для 2026 года — конструктивные. Что изменилось — это место расположения датчика: в мяче Катара электронику подвешивали в центре камеры, а в Trionda чип сидит внутри специального слоя под одной из четырёх панелей мяча, а под тремя другими панелями размещены контрбалансы, чтобы сохранить баланс и стабильность полёта при упрощённой внутренней конструкции. Заодно поменялось и число панелей: у Trionda их всего четыре, тогда как у традиционных мячей было 32. Меньше швов — меньше завихрений воздуха и более предсказуемый полёт. Trionda используется во всех 104 матчах турнира.

Главное во всей этой истории — не сам факт, что мяч теперь надо заряжать, а то, ради чего это сделано. Умный мяч закрывает узкое место судейства: момент удара, который не видит ни одна обычная камера. Дальше интереснее будет наблюдать, как далеко зайдёт автоматика и где останется граница, за которой решение по-прежнему принимает человек.