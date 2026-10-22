Я ненавидел учить стихи в школе. Теперь понял, зачем нас заставляли

Недавно я вспомнил, как в школе по двадцать раз повторял строки Пушкина, а через пару недель забывал почти всё. Тогда это казалось бессмысленным. Но недавно я задумался: а зачем вообще это было нужно? Оказалось, дело не только в тренировке памяти. У заучивания стихов есть несколько задач, и большинство из них касается не литературы, а навыков, которые пригодятся в обычной жизни. Правда, не все популярные утверждения о пользе стихов подтверждаются исследованиями.

Рифма и ритм подсказывают забытое слово

Маленькому школьнику гораздо труднее, чем взрослому, удерживать в голове длинную цепочку слов. Когда он учит стихотворение, ему приходится внимательно прочитать текст, понять смысл, запомнить порядок строк и потом восстановить их без книги. Стихи для этого удобнее прозы: в них есть встроенные подсказки.

Возьмём строку «Мороз и солнце; день чудесный!». Даже если последнее слово вылетело из головы, ритм и привычное звучание помогают его «нащупать». В обычном тексте таких опор обычно меньше. В 2007 году в журнале Memory & Cognition вышло исследование, в котором сравнивали, как люди помнят точные формулировки стихов и рассказов. Детали прозы забывались быстрее, а дословный текст стихов держался лучше, и авторы связали это именно с ритмом.

Ещё любопытнее эксперимент 2017 года из журнала Developmental Science. Четырёхлетним детям десять дней подряд перед сном читали новое рифмованное стихотворение, а взрослые слушали его примерно столько же раз. Дословно текст лучше запомнили именно дети. При этом в пересказе смысла и в запоминании отдельных слов преимущества у них не было. Исследователи предположили, что малыши просто больше тренируются: потешки, считалочки и песенки звучат вокруг них постоянно. Это, кстати, ещё один довод в пользу того, чтобы родители читали детям стихи с раннего возраста.

В июле 2026 года вышла работа с участием 118 китайских дошкольников. Дети учили классические китайские стихи двумя способами: просто повторяли или пели. Те, кто пел, в среднем запоминали быстрее и точнее, а в одном из двух экспериментов разница сохранилась даже через полгода. Так что ребёнку может помочь ритмичное чтение или своя мелодия, хотя на другие языки и возрасты этот результат автоматически не переносится.

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Попытка вспомнить без книги тренирует память

Когда мы вспоминаем стихотворение, мозг делает три вещи: сохраняет информацию, удерживает её и потом выдаёт в правильном порядке. Главное происходит в момент, когда книга закрыта и строки приходится извлекать из головы самому. Учёные называют это активным воспоминанием: вместо того чтобы снова смотреть на готовый ответ, мы его достаём из памяти.

Большой обзор в журнале Psychological Science in the Public Interest отнёс самостоятельное воспроизведение и повторение с перерывами к самым эффективным способам запоминать надолго. Этот принцип работает не только со стихами, но и с иностранными словами, датами и определениями.

Но есть важная оговорка. Если человек научился быстро учить стихи, это ещё не значит, что он стал лучше запоминать вообще всё. Обобщение 87 научных публикаций о тренировке рабочей памяти показало, что люди становятся лучше в тех заданиях, которые отрабатывают. А убедительных доказательств, что такие упражнения повышают интеллект или улучшают другие способности, нет. Ребёнок, который регулярно учит стихи, может освоить хорошие приёмы запоминания, но пятёрок по математике это не гарантирует.

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Стихи развивают речь и знакомят с литературой

Когда ребёнок читает стихотворение вслух, он тренирует произношение, учится делать паузы, менять интонацию и выделять голосом главное. Одну и ту же фразу можно сказать радостно, грустно, удивлённо или раздражённо, и стихи дают возможность это попробовать.

В стихах встречаются слова и выражения, которых нет в повседневных разговорах. Чтобы понять текст, их приходится разбирать, и так пополняется словарный запас. В статье 2018 года в журнале The Reading Teacher авторы объясняли, что ритмичные тексты удобно использовать, чтобы учить детей бегло и выразительно читать и лучше понимать язык.

У школы здесь есть и своя задача: познакомить ребёнка с литературой. На стихах удобно разбирать сравнения, метафоры, образы и язык разных эпох, а выученное произведение остаётся с человеком как часть культурного багажа. Важно только, что пользу дают чтение вслух, обсуждение и разбор смысла. Если механически повторять непонятные слова, такого эффекта не будет.

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Выход к доске учит выступать перед людьми

Обычная проверка стихотворения выглядит так: ученик стоит у доски, на него смотрит весь класс, учитель слушает и ставит оценку. Это тренировка публичной речи. Школьник учится говорить громко, не торопиться и держать внимание слушателей, а взрослому это пригодится на собеседовании или презентации.

Но говорить, что выступление перед классом обязательно делает человека уверенным в себе, нельзя: этот вопрос изучен плохо. Британская организация Education Endowment Foundation, которая оценивает методы обучения, отмечает, что занятия устной речью могут улучшать навыки общения и иногда уверенность школьников. Только эти данные относятся к широкому набору упражнений, а не к одним стихам.

К тому же у такого упражнения есть обратная сторона. Если ребёнок боится выступать, а учитель ругает за каждую ошибку, урок превращается в стресс. Иногда полезнее рассказать стихотворение небольшой группе или в спокойной обстановке, а не перед всем классом.

Поэзия помогает справляться с тревогой и стрессом

Этот плюс с памятью почти не связан. Бывает, что человек переживает сильные чувства, но не может подобрать слов, а в стихотворении находит точное описание своего состояния. Некоторым от этого становится легче.

В 2025 году в журнале Psychiatry Research вышел обзор 15 исследований поэтической терапии, то есть использования стихов для поддержки психического здоровья. В части из них чтение, обсуждение и сочинение стихов сопровождались снижением тревожности, стресса и симптомов депрессии. Но авторы предупредили: многие работы были маленькими и имели недостатки в методике, поэтому считать такую терапию надёжно доказанным методом лечения пока рано. И речь здесь не обязательно о заучивании: пользу может приносить само чтение и обсуждение стихов.

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Тренируют ли стихи мозг взрослого человека

После школы большинство из нас перестаёт учить стихи, и это понятно: если ты не актёр, знать десятки строк наизусть обычно не нужно. Но как интеллектуальный досуг это занятие вполне годится. Человек вчитывается в текст, разбирается в нём, удерживает в голове последовательность слов и воспроизводит её без подсказок.

Учёные проверяли, что поэзия даёт пожилым людям. В 2014 году сравнили две программы занятий для пожилых добровольцев: одна тренировала рабочую память, другая состояла из разных языковых упражнений на основе стихов. Во второй группе участники потом лучше справлялись с заданиями на беглость речи и составление рассказов. Однако участников было всего 14, а программа не сводилась к заучиванию. Вывод, что Пушкин улучшит память каждого пенсионера, из этого сделать нельзя.

Самое правдоподобное объяснение пользы такого досуга простое: человек осваивает новое, а не повторяет одни и те же привычные действия. И стихи здесь не уникальны, похожую роль могут играть иностранные языки, музыкальные инструменты и чтение. Если поэзия вам нравится, можно выбрать короткое любимое стихотворение и уделять ему пять–десять минут в день, а потом иногда вспоминать без книги. Через несколько месяцев наберётся небольшая личная коллекция. А если стихи совсем не ваше, подойдёт любимая песня, монолог из фильма или текст на иностранном языке.

Защиты от деменции стихи не дают

Совет «учите по стихотворению в день, чтобы не потерять память в старости» встречается часто, но научных доказательств, что такая привычка предотвращает деменцию, пока нет. Американский Национальный институт старения (NIA) действительно советует сохранять интеллектуальную активность и осваивать новые навыки. При этом там подчёркивают: убедительных данных, что такие занятия предотвращают болезнь Альцгеймера, недостаточно. Некоторые исследования показывают хорошие результаты, но непонятно, долго ли они держатся и помогают ли в обычной жизни.

Значит, учить стихи в пожилом возрасте можно, но рассчитывать на них как на защиту не стоит. Для здоровья мозга важен целый набор привычек: физическая активность, нормальный сон, общение и контроль факторов риска для сердца и сосудов.

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Учим стихотворения правильно

Главная ошибка школьников — перечитывать текст снова и снова, ни разу не пытаясь вспомнить его самостоятельно. Возникает ощущение, что всё выучено, но стоит закрыть книгу, и строки не вспоминаются. Лучше работает сочетание понимания, самостоятельного воспроизведения и повторений с перерывами. Вот способ, который подойдёт и детям, и взрослым:

Прочитайте стихотворение целиком, поймите, о чём оно, и выясните значения незнакомых слов. Разделите текст на небольшие части, например по четыре строки. Прочитайте первую часть вслух, постарайтесь представить происходящее и уловить ритм. Закройте текст и расскажите строки по памяти; если слово забылось, подсмотрите и попробуйте снова. Соединяйте части: выучив второе четверостишие, расскажите его вместе с первым, чтобы запомнить переходы. Возвращайтесь к стихотворению позже: вечером, на следующий день и ещё через несколько дней.

Последний шаг самый важный: исследования показывают, что учёба с перерывами обычно лучше закрепляет материал, чем один долгий заход. Интервалы не обязательно должны быть у всех одинаковыми, главное — не учить всё за вечер перед проверкой. Помогает и выразительное чтение: если представлять картины, о которых пишет автор, текст становится понятнее и легче вспоминается.

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Теперь я понимаю школьные задания иначе. Стихи не увеличивают память волшебным образом и не делают умнее, зато учат запоминать, работать с текстом, говорить выразительно и получать удовольствие от литературы. А вот зубрёжка ради оценки, без понимания смысла, использует лишь малую часть этих возможностей.