Я снова полюбил читать: от этих книг трудно оторваться

Я заметил, что лента в соцсетях забирает почти весь мой свободный вечер, а книги, которые раньше я читал запоем, лежат нетронутыми. Мне захотелось снова начать читать, поэтому я собрал семь простых историй, от которых трудно оторваться. Книги я отбирал по отзывам читателей, то есть искал те, о которых чаще всего пишут, что они легко читаются даже после долгого перерыва. В подборке есть страшные истории, детектив, фантастика, юмор и даже книга, которая может довести до слёз. Все семь книг изданы на русском языке.

«Коралина», Нил Гейман

Девочка Коралина переезжает с родителями в новый дом. Ей скучно, потому что взрослые всё время заняты. Однажды она находит странную дверь, а за ней другой мир, где есть вкусная еда, развлечения и «другие» родители, которые уделяют ей много внимания. Только вместо глаз у них пуговицы, и постепенно уютная сказка превращается в кошмар.

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В отзывах эту книгу часто советуют для первой прочитанной до конца книги после долгого перерыва. Она короткая: в одном из изданий АСТ всего 224 страницы. Главных героев немного, события сменяются быстро, а тревожное настроение автор создаёт без длинных описаний. Историю поймёт и подросток, но взрослым она тоже интересна.

«Десять негритят», Агата Кристи

Десять незнакомых друг с другом людей получают приглашение на уединённый остров. Хозяин роскошного дома так и не появляется. Вскоре выясняется, что каждый из гостей когда-то совершил что-то ужасное, а потом люди начинают умирать один за другим. Уплыть с острова нельзя, и подозревать приходится всех.

Читатели хвалят роман за простоту: почти всё происходит в одном месте, поэтому не нужно запоминать города и разбираться в выдуманных мирах. Задача одна: понять, кто убийца. Можно строить свои версии и проверять их по ходу чтения. Роман вышел в 1939 году, но читается как напряжённый мини-сериал. В нём около 250–300 страниц.

«Пока не остыл кофе», Тосикадзу Кавагути

В маленьком кафе в Токио стоит особенный стул. Если сесть на него и выполнить несколько странных правил, можно попасть в прошлое. Но из кафе выходить нельзя, настоящее изменить тоже нельзя, а вернуться нужно до того, как остынет кофе. И всё равно люди приходят: кто-то хочет ещё раз поговорить с любимым, кто-то извиниться за старую ошибку, кто-то увидеть близкого, которого уже нет.

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В отзывах эту книгу называют спокойной и душевной. Она состоит из четырёх историй, каждая про отдельного посетителя кафе, так что можно прочитать одну и вернуться к следующей через пару дней. Сложной фантастики здесь почти нет: автора интересуют отношения между людьми. Важно учитывать, что погонь и убийств в книге тоже нет. Русское издание занимает 256 страниц.

«Цветы для Элджернона», Дэниел Киз

Чарли Гордон — добрый человек, которому из-за особенностей умственного развития очень трудно учиться и понимать других. Он мечтает поумнеть и соглашается на эксперимент: учёные хотят провести операцию, которая повысит его интеллект. До этого её испытали на лабораторной мыши по имени Элджернон. Чарли начинает понимать всё больше, но жить ему от этого становится только тяжелее.

Читатели особенно отмечают необычную форму книги. Она написана как дневник самого Чарли: сначала с ошибками и очень простыми словами, потом всё грамотнее и сложнее. Так видно, как герой меняется прямо у вас на глазах. Есть грустные и тяжёлые моменты, зато книга заставляет думать об одиночестве, дружбе и поиске своего места. Если роман на 320 страниц пугает, можно начать с одноимённого рассказа 1959 года: он намного короче.

«Автостопом по Галактике», Дуглас Адамс

Англичанин Артур Дент узнаёт, что его дом снесут ради новой дороги. Но скоро выясняется, что сносить собираются всю Землю: на её месте пройдёт межгалактическая трасса. Друг Артура оказывается инопланетянином и спасает его, и начинается безумное путешествие по космосу, где действуют нелепые законы, а робот Марвин с огромным умом постоянно жалуется на жизнь.

По отзывам, книгу читают ради удовольствия, а не ради разгадки. Она собрана из коротких смешных эпизодов, а автор высмеивает бюрократию, глупость и бессмысленные правила. Но юмор здесь своеобразный: если вы любите, чтобы всё было логично и серьёзно, книга может показаться слишком странной. Начинать лучше с первой части, а не со сборника всей серии.

«Тёмная материя», Блейк Крауч

Физик Джейсон Дессен преподаёт, любит жену и сына. Однажды вечером на него нападают, похищают и вводят какое-то вещество. Очнувшись, он видит вроде бы знакомый мир, но все вокруг считают его великим учёным, который совершил большое открытие. Сам Джейсон ничего такого не помнит и начинает подозревать, что попал в другую версию своей жизни.

Читатели сравнивают роман с фантастическим фильмом: герой всё время попадает в новые ситуации и опасности. При этом физика и параллельные миры здесь только фон, а в центре стоит понятная история человека, который хочет вернуться к семье. Заодно книга заставляет задуматься, какой была бы ваша жизнь, если бы когда-то вы приняли другое решение. Минус один: в некоторых изданиях 448 страниц, новичку это может показаться многовато.

«Пищеблок», Алексей Иванов

Лето 1980 года, в Москве идёт Олимпиада, а в пионерском лагере на Волге всё как обычно: отряды, дружба, ссоры и страшилки перед сном. Но однажды мальчик Валерка видит, как один из пионеров пьёт человеческую кровь. В лагере прячутся вампиры, причём не в чёрных плащах: они ведут себя как обычные люди и стараются не выделяться.

В отзывах пишут, что обстановка книги знакома почти каждому: линейки, столовая и ночные страшилки легко представить, даже если вы никогда не были в пионерском лагере. Обычная лагерная история постепенно превращается в мистический детектив, где нужно угадать, кому нельзя доверять. Есть дружба, первая любовь, смешные сцены и по-настоящему страшные моменты. В одном из изданий АСТ в книге 416 страниц.

С какой книги начать после долгого перерыва

Сам я для начала выбрал бы «Коралину» или «Десять негритят». Первая короткая и необычная, вторая, как говорят, не даёт заскучать до последней страницы. Не обязательно ставить себе план на 50 страниц в день, достаточно 10 минут перед сном. А если книга после нескольких глав совсем не цепляет, её можно спокойно отложить и взять другую.

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