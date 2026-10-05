Грива льва почти не защищает его в драке — тогда зачем она нужна

Грива делает льва узнаваемым с первого взгляда, но появилась она вовсе не ради красоты. Более того, такая густая шерсть может мешать в жару и делает одно из самых опасных хищников в мире заметнее. Значит, у нее должна быть серьезная польза. Ученые долго спорили, зачем львам нужна грива, и оказалось, что ее роль намного интереснее, чем просто защита в драке.

Грива как вывеска взрослого самца

У большинства кошек самца и самку внешне различить трудно. Со львами иначе: взрослого самца видно издалека именно по гриве. Скорее всего, дело в образе жизни. Львы, в отличие от других кошек, живут группами, которые называют прайдами. Они постоянно встречают чужих львов, охраняют свою территорию и соперничают за самок.

При такой жизни полезно ещё до драки понимать, кто перед тобой. Грива сразу сообщает, что это не детёныш и не львица, а взрослый самец. К тому же она зрительно увеличивает голову, шею и плечи, и лев кажется крупнее, чем он есть.

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Длинная грива отпугивает соперников без драки

Зоологи Пейтон Уэст и Крейг Пэкер много лет изучали львов в Танзании: в национальном парке Серенгети и в кратере Нгоронгоро. Они ставили перед животными чучела львов в натуральную величину и меняли у них длину и цвет гривы, а потом смотрели, как ведут себя настоящие львы.

К чучелам с длинной гривой самцы подходили осторожнее. В этом есть логика: длина гривы связана с возрастом самца, его здоровьем и тем, сколько драк он уже выиграл. Драка львов может закончиться тяжёлыми ранами или гибелью. Поэтому слабому самцу выгоднее отступить, как только он увидит сильного соперника, и для обоих такой исход лучше.

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Львицы выбирают самцов с тёмной гривой

В тех же опытах львиц больше интересовали чучела с тёмной гривой. Многолетние наблюдения за львами в дикой природе это подтвердили: у самцов с тёмной гривой рождается больше потомства.

Дело не в том, что львицам просто нравится тёмный цвет. Тёмная грива чаще бывает у самцов, у которых больше тестостерона (главного мужского гормона), которые хорошо питаются и уже полностью выросли. Так что по цвету гривы можно примерно судить о состоянии самца. Но это верно только в среднем по многим животным: цвет зависит ещё от генов, возраста и климата, поэтому про конкретного льва по одной гриве всё не скажешь.

За красивую гриву лев платит перегревом

Раз большая тёмная грива так полезна, почему она есть не у всех львов? Потому что в ней жарко. Густая шерсть вокруг головы и шеи мешает телу остывать, а львы живут под африканским солнцем.

Исследования показали, что самцам с гривой жара даётся тяжелее, чем львицам, а самцам с тёмной гривой особенно тяжело. В жаркие месяцы у них сильнее нагревается кожа, они меньше едят, и у них больше дефектных сперматозоидов. Поэтому грива и работает как честный сигнал: носить большую тёмную гриву может только сильный и здоровый лев. Похожим образом устроен павлиний хвост: он мешает птице, и как раз поэтому по нему можно судить о её силе.

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Защиту шеи от укусов исследования не подтвердили

Самое известное объяснение такое: грива защищает шею от клыков и когтей. Это предполагал ещё Чарльз Дарвин. Густая шерсть действительно может немного смягчить укус или удар лапой.

В 2006 году Уэст, Пэкер и их коллеги проверили эту версию. Они изучили, где у диких львов бывают раны, насколько они тяжёлые и какие гривы у этих львов. Оказалось, что в шею соперники бьют не чаще, чем в другие места, а раны на шее не опаснее остальных. Исследователи не нашли доказательств, что грива хорошо защищает от травм. Если она и защищает, то это второстепенная её роль.

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Размер гривы зависит от гормонов и климата

У маленьких львят гривы нет. По данным журнала «Наука и жизнь», она может начать расти примерно в полгода, а полностью вырастает намного позже. С возрастом грива становится длиннее и темнее.

На рост гривы сильно влияют гормоны, в первую очередь тестостерон. У кастрированных самцов грива со временем уменьшается. Бывает и наоборот: в Ботсване зоологи видели нескольких львиц с гривами. Некоторые из них вели себя почти как самцы: метили территорию и громко ревели.

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Влияет и климат. Чем жарче, тем короче и светлее в среднем грива. В прохладных зоопарках у львов часто вырастает более густая грива, чем выросла бы в саванне. У азиатских львов грива обычно скромнее, чем у африканских. Поэтому определить подвид льва только по гриве нельзя.