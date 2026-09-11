У кошек есть усы на лапах: вот зачем они нужны

Усы у кошки растут не только на морде: на задней стороне каждой передней лапы сидит пучок из 4-6 жёстких волосков длиной 2-3 сантиметра. И это полноценный орган осязания, который помогает кошке чувствовать то, чего она не видит, например добычу под собственной лапой. Большинство хозяев эти волоски никогда не замечали, а те, кто замечал, считали их просто торчащей шерстью или каким-то сбоем в организме питомца. Между тем такие усы есть у многих хищников, грызунов и даже у броненосцев, а вот у собак их нет. Эта разница многое объясняет в том, как устроена кошачья лапа.

Пучок жёстких волосков там, где у кошки запястье

Найти их просто: переверните переднюю лапу кошки и посмотрите на тыльную сторону чуть выше подушечек. Там среди обычной шерсти торчат несколько более толстых и длинных волосков. По-научному это карпальные вибриссы: вибриссы — чувствительные усы, а «карпальные» значит «запястные».

С запястьем есть тонкость. У человека запястные кости лежат между кистью и предплечьем, а у кошки они сдвинуты заметно выше. Причина в походке: кошка ходит на пальцах, а не на «ладонях», поэтому то, что мы принимаем за сгиб её передней лапы, на самом деле и есть запястье. Усы сидят как раз рядом с этими костями.

Каждый такой ус устроен иначе, чем обычный волос. Его корень окружён чувствительными нервными окончаниями, поэтому лёгкое касание или движение воздуха рядом с ним сразу передаётся в мозг. Именно так работают и знакомые всем усы на морде — лапы просто получили несколько таких же датчиков.

Лапа чувствует то, чего не видят глаза

Главная версия такая: усы на лапах помогают кошке там, где зрение бессильно. Когда кошка прижимает добычу к земле, её собственная лапа закрывает обзор: мышь буквально под ладонью, и глаза тут не помогут. Волоски на запястье в этот момент касаются жертвы и сообщают, шевелится ли она, куда пытается ускользнуть и крепко ли прижата.

Вторая работа — лазание. На дереве или на узкой полке кошке важно точно ставить передние лапы, а смотреть при этом вниз не всегда удобно. Усы на запястьях, по всей видимости, подсказывают, есть ли под лапой опора, край или пустота, и помогают не промахнуться при следующем шаге.

Важная оговорка: точная роль этих усов у кошек до конца не установлена. Помощь при охоте и при передвижении по сложным поверхностям считаются самыми вероятными объяснениями, но это скорее обоснованные предположения, чем доказанный факт. Проверять такие вещи сложно: кошку не попросишь рассказать, что она чувствует лапой.

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У собак таких усов нет, а у лемуров и броненосцев есть

Запястные усы — не кошачья уникальность. Они есть у большинства хищных млекопитающих, у многих грызунов, у лемуров и у броненосцев. А вот у собак их нет, хотя у других представителей семейства псовых они встречаются. Нет их и у кроликов, и у копытных: лошадей, коров и прочих обладателей копыт.

Если посмотреть, у кого усы на лапах есть, а у кого нет, вырисовывается закономерность. Ими обзавелись животные, которые хватают предметы передними лапами или лазают по деревьям. Копытному нечего ощупывать лапой, а кролику нечего хватать, поэтому и датчики на запястьях им не понадобились.

Разница между кошкой и собакой укладывается в ту же логику. Кошка умеет разворачивать предплечья в стороны и сводить лапы вместе, будто складывает ладони, и так обхватывает добычу или ветку. Собака двигать передними лапами таким образом не может, и запястные усы ей, вероятно, просто не пригодились бы.

Над глазами, на щеках и на подбородке тоже растут усы

Заодно стоит пересчитать остальные кошачьи усы: их куда больше, чем вы думали. Над каждым глазом растёт пучок надглазничных вибрисс, и их задача — защита. Стоит чему-то коснуться этих волосков, кошка рефлекторно моргает, и в глаз не попадает ни соринка, ни травинка при беге сквозь кусты.

Есть усы и на подбородке, и на щеках, между ухом и нижней челюстью. Вместе с длинными усами на морде они складывают для кошки объёмную карту ближнего пространства: где стена, где щель, пролезет ли она в это отверстие. Усы на лапах дополняют эту карту снизу, там, куда кошка редко смотрит.

Для хозяина из этого следует простой вывод: если во время вычёсывания или стрижки вы замечаете на передних лапах кошки несколько торчащих жёстких волосков, это не выпавшая шерсть и не колтун, а орган чувств, и трогать его не нужно. А когда кошка будет ловить игрушку под диваном, присмотритесь: лапа находит и удерживает добычу там, куда глаза не заглядывают.