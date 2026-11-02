Астрономы нашли крупный объект за Плутоном, который прятался среди звезд

За орбитой Плутона астрономы обнаружили ледяное тело размером от 600 до 1500 километров. Открытие сразу породило вопрос: не Девятая ли это планета, о которой регулярно говорят ученые? Однако поспешные выводы делать рано — статус объекта ещё требует подтверждения. Что именно нашли учёные и почему это открытие важно?

Ледяной объект 2026 ED138

О находке 27 октября 2026 года объявил Центр малых планет, который ведёт каталог тел Солнечной системы по поручению Международного астрономического союза. Обозначение 2026 ED138 пока временное. Это первый кандидат в карликовые планеты, которого нашла обсерватория Рубин. Её главный телескоп стоит в Чили и снимает южное небо.

Если статус подтвердится, объект станет одним из самых крупных тел, найденных за Нептуном. Официально Международный астрономический союз признаёт сейчас всего пять карликовых планет: Плутон, Цереру, Эриду, Хаумеа и Макемаке. Этот список стал известен широкой публике в 2006 году, когда Плутон лишили статуса полноценной планеты.

Объект прятался среди звёзд Млечного Пути

Объект заметил астрофизик Мэттью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Он прогонял снимки обсерватории Рубин, сделанные в начале 2026 года, через программу поиска, которую написал вместе с коллегой Кевином Напьером. Первой реакцией, по словам Холмана, было «восторженное неверие».

Чтобы исключить ошибку, Марио Юрич из Вашингтонского университета, руководитель команды Рубин по Солнечной системе, перебрал каталоги и снимки обсерватории. Он нашёл ещё 20 наблюдений, самые ранние из которых сделаны в марте 2026 года. Всего телескоп поймал объект 30 раз за 20 ночей, с 4 марта по 11 июля. Потом нашлись и старые снимки другого чилийского телескопа, по которым путь объекта удалось проследить примерно на десять лет назад.

Почему такое крупное тело не заметили раньше? Оно движется по участку неба рядом с плоскостью Млечного Пути, где звёзд очень много. На таком фоне тусклая движущаяся точка легко теряется, и в обсерватории считают это главной причиной. Рубину помогло то, что он снова и снова снимает одни и те же участки неба, и программе проще найти то, что сдвинулось между снимками.

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Размер от 600 до 1500 километров пока оценён на глаз

Сейчас 2026 ED138 находится примерно в 46 астрономических единицах от Солнца. Одна такая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца, около 150 млн км, так что объект в 46 раз дальше от Солнца, чем мы. Для сравнения, Плутон в среднем удалён на 40 единиц.

Напрямую измерить размер такого далёкого тела нельзя: в телескоп оно выглядит точкой. Учёные знают только, насколько ярко эта точка светит и как далеко она находится. Неизвестно главное: насколько светлая у объекта поверхность. Если она тёмная и отражает около 5% солнечного света, ширина объекта будет примерно 1500 км. Если светлая, то ближе к 600 км.

Отсюда и такой большой разброс. Но даже нижняя граница делает 2026 ED138 одним из крупных тел в этой части Солнечной системы. А ледяные тела такого размера, по расчётам, собственной тяжестью стягиваются в шар. Именно круглая форма отличает карликовую планету от обычной глыбы льда и камня.

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Орбита ED138 далека от Девятой планеты

Вопрос в заголовке напрашивается сам собой, но ответ на него отрицательный. Гипотеза о неизвестной Девятой планете говорит о массивной планете где-то очень далеко на окраине Солнечной системы. Её предполагают по странной согласованности орбит некоторых далёких объектов. Сама она до сих пор не найдена, и 2026 ED138 на неё не похож: он слишком мал и находится сравнительно близко.

Объект принадлежит к поясу Койпера. Это кольцо из ледяных тел за Нептуном, где живёт и Плутон. Его орбита немного вытянута: объект то приближается к Солнцу примерно на 37 единиц, то удаляется на 49. Один оборот занимает около 280 лет, у Плутона на это уходит 248 лет.

Любопытнее всего наклон орбиты, почти 25 градусов к плоскости, в которой движутся планеты. Похоже, когда-то объект пролетел рядом с Нептуном, и гравитация гиганта сбила его с исходного пути. Астрономы называют такие тела «горячими» объектами пояса Койпера.

Пояс Койпера: что находится на границе Солнечной системы

Статус подтвердят инфракрасные наблюдения

Рубин снимает в видимом свете, поэтому показывает лишь, сколько света отражает поверхность. Чтобы узнать, тёмный объект или светлый, нужен инфракрасный диапазон: в нём видно собственное тепловое излучение тела. Это позволит точно определить размер и понять, круглый ли объект. Уточнить ширину помогут и покрытия, то есть моменты, когда объект проходит перед далёкой звездой и ненадолго её заслоняет.

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В команде уверены, что эта находка не последняя. Десятилетний обзор неба на телескоп Рубин официально начался только в июне 2026 года, а ещё в апреле команда отправила в Центр малых планет данные о более чем 11 тысячах новых астероидов. Среди них около 380 объектов за Нептуном. Холман говорит, что Рубин будет снимать всё южное небо снова и снова в течение 10 лет, поэтому другие крупные тела в местах, пропущенных прежними обзорами, теперь тоже можно найти.