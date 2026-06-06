Ученые нашли след девятой планеты, о которой мы ничего не знали

Найденный в пустыне Сахара камень дал ученым повод думать, что когда-то давно в космосе существовала девятая планета Солнечной системы. Метеорит под названием NWA 12774 оказался обломком огромного небесного тела, которое по размерам могло соперничать с Марсом. Что именно с ним произошло, никто не знает, но что-то явно помешало ему дожить до наших дней и встать в один ряд с Меркурием, Венерой, Землей и другими планетами. И это далеко не самое интересное, что о нем можно рассказать.

Редкий метеорит в пустыне Сахара

Найденный в песках Сахары метеорит NWA 12774 относится к ангритам, одним из самых редких типов метеоритов. На вид это обычный булыжник, но его внутреннее строение рассказывает удивительную историю. Об этом рассказали авторы сайта Popular Science.

Ангриты интересны тем, что они формировались внутри крупных небесных тел. Они были в местах, где плавились породы, образовывались кристаллы и происходили другие геологические процессы. Иными словами, такой камень не мог родиться на маленьком астероиде. Для него нужны были совсем другие условия.

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Чем метеорит Сахары удивил ученых

Когда исследователи изучили метеорит под рентгеном, они заметили несколько странностей. Во-первых, кристаллы внутри метеорита имели очень четкие, острые грани. Это говорит о том, что метеорит сформировался не в самом центре своего родительского тела, а ближе к поверхности.

Во-вторых, то, из чего состоит метеорит, заметно отличалось от состава Земли и Марса. Получалось, что этот обломок прилетел не от знакомых нам планет, а от чего-то совершенно отдельного.

Как объясняет один из авторов исследования, геолог Аарон Белл, материалы, из которых состояло родительское тело ангрита, полностью отличаются от «ингредиентов» Земли и Марса. Это указывает на отдельный, самостоятельный путь развития планет в ранней истории Солнечной системы.

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Что такое протопланета простыми словами

Чтобы понять, почему это важно, нужно разобраться с одним словом — протопланета. Если говорить совсем просто, это планета в зародыше, или мир на самой ранней стадии развития. Представьте дом, у которого уже есть фундамент и часть стен, но крыши еще нет, и неизвестно, достроят ли его вообще. Вот это и есть протопланета.

Миллиарды лет назад вокруг молодого Солнца кружились пыль, газ и обломки. Постепенно они слипались во все более крупные тела. Часть из них доросла до настоящих планет, и так появились Земля, Марс, Венера. А часть погибла по дороге, потому что одни столкнулись друг с другом, а другие были разрушены или поглощены более крупными соседями.

Метеорит NWA 12774, судя по всему, как раз и был кусочком такой недостроенной планеты. И речь не о маленьком астероиде, а вполне крупном объекте.

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Какой могла быть протопланета в Солнечной системе

По составу, строению кристаллов и условиям формирования, астрономы пришли к выводу, что родительское тело метеорита было протопланетой радиусом примерно от 1000 до 3300 километров. Это очень крупный диапазон, но даже его нижняя граница впечатляет.

Верхняя же оценка означает, что эта погибшая протопланета могла быть размером с Марс. То есть в ранней Солнечной системе действительно мог существовать еще один полноценный мир, который при другом стечении обстоятельств стал бы девятой планетой.

Как исчезла девятая планета Солнечной системы

Куда пропала протопланета, которая могла стать частью Солнечной системы, ученые не знают. Но один из вероятных сценариев это столкновение с другой планетой ранней Солнечной системы.

Тогда окрестности Солнечной системы были куда менее спокойными, чем сейчас. Молодые планеты и протопланеты двигались по не до конца устоявшимся орбитам, постоянно сближались и врезались друг в друга. По сути, это была долгая серия космических аварий, из которой одни тела вышли победителями и стали планетами, а другие рассыпались на обломки.

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Как метеориты помогают узнать прошлое планет

Главная ценность находки в том, что он сохранил свидетельство совершенно иного пути формирования планет. Метеориты в этом смысле работают как капсулы времени. Они застывают в момент своего рождения и проносят информацию о тех условиях сквозь миллиарды лет.

Изучая такие обломки, ученые восстанавливают картину прошлого, которую невозможно увидеть напрямую. Ни один телескоп не покажет планету, погибшую миллиарды лет назад. А вот ее осколок, лежащий в песке пустыни, расскажет о составе, давлении и глубине, на которой он сформировался.

Это меняет представление о том, насколько разнообразной была ранняя Солнечная система. Получается, рядом с привычными нам мирами могли существовать планеты, построенные буквально из других материалов. И не все из них дожили до наших дней.

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Важно понимать, что это не означает, что у Солнца «отняли» планету или что официальный список планет Солнечной системы изменится. Речь о далеком прошлом, о мире, который существовал на заре Солнечной системы и не сохранился. Но именно такие находки постепенно складываются в более точную и куда более бурную историю того, как формировался наш космический дом.