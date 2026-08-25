Что такое планета? Этот вопрос не решен до сих пор — и виноват в этом Плутон

В августе 2006 года Солнечная система навсегда изменилась, потому что Международный астрономический союз официально лишил Плутон статуса полноправной планеты. Спустя два десятилетия телескопы регулярно находят за пределами нашей системы миры, которые полностью ломают устоявшиеся правила. Оказалось, что наука до сих пор не имеет точного и универсального определения того, что вообще можно считать планетой. И некоторые ученые считают, что Плутон был обижен зря.

Как Плутон перестал быть девятой планетой

Долгие десятилетия Плутон оставался полноправным хозяином окраин Солнечной системы. Но на рубеже тысячелетий астрономы начали находить в поясе Койпера тысячи других ледяных фрагментов. Самый серьезный кризис наступил в 2005 году, когда исследователи обнаружили Эриду — небесное тело, которое уступало Плутону в диаметре, но было примерно на 25% массивнее.

Ученые оказались перед выбором: признать Эриду десятой планетой или переписать правила игры. Чтобы не заставлять школьников зубрить бесконечный список новых ледяных миров, Международный астрономический союз (МАС) принял историческое решение. На ассамблее в Праге были утверждены три критерия полноправной планеты:

объект должен вращаться вокруг Солнца;

он должен быть достаточно массивным, чтобы под действием собственной гравитации принять шарообразную форму;

его гравитация должна расчистить окрестности орбиты от других крупных тел и астероидов.

Плутон не прошел проверку по третьему пункту и перешел в категорию «карликовых планет». Общественность бунтовала, планетарии получали гневные письма от детей, а некоторые астрономы до сих пор спорят, может ли Плутон снова стать планетой.

Сложное определение слова планета

У принятого решения и новых правил игры быстро обнаружилась слабость. Главный недостаток заключался в том, что оно жестко привязывало статус планеты исключительно к нашей Солнечной системе. К сегодняшнему дню исследователи обнаружили около 6000 планет вокруг других звезд, и формально ни один из них под классификацию МАС не попадал.

В 2018 году астрономы попытались исправить ситуацию и приняли рабочее определение для экзопланет. Согласно ему, такие объекты должны вращаться вокруг звезды или коричневого карлика, быть как минимум в 25 раз легче своей родительской звезды и не превышать массу Юпитера более чем в 13 раз. Условие с расчищенной орбитой при этом осталось.

Однако исследователи считают эти рамки искусственными. Строго говоря, даже Земля и Юпитер не очистили свои орбиты до конца, ведь рядом с ними постоянно находятся группы астероидов, и некоторые из них даже могут на нас упасть. Более того, телескопы начали находить миры, которым вообще не нужны звезды. Например, планеты-сироты, выброшенные из своих звездных систем. Куда относить их — совершенно неясно.

Загадка системы CD-35 2722

Настоящая головная боль для теоретиков появилась совсем недавно. Как сообщает журнал National Geographic, в 73 световых годах от нас находится тусклая красная звезда CD-35 2722. Вокруг нее вращается огромный коричневый карлик — объект, который слишком массивен для планеты, но недостаточно тяжел, чтобы зажечься как настоящая звезда.

Самое интересное выяснилось после нескольких лет наблюдений. Оказалось, что вокруг этого коричневого карлика вращается еще одно тело — газовый гигант размером с Юпитер. Ученые давно подозревали, что планеты могут быть намного больше, чем мы привыкли, но здесь проблема кроется в классификации.

Назвать этот газовый гигант луной астрономы не решились, потому что слишком уж странно звучит «луна размером с Юпитер». Планетой его тоже назвать сложно, ведь он вращается не вокруг звезды. В итоге авторы исследования предложили компромиссный термин «экзолуна». На недавней астрономической конференции в Португалии этот вариант поддержали около 60% опрошенных ученых, но официального статуса у термина пока нет.

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Математический подход к новой классификации

Чтобы прекратить терминологический хаос, астроном Жан-Люк Марго из Калифорнийского университета вместе с коллегами предложил новый подход. Они разработали способ математически измерить способность объекта очищать свою орбиту.

Вместо того чтобы требовать идеальной пустоты, ученые предлагают оценивать массу небесного тела и его расстояние до центральной звезды. Если гравитации достаточно, чтобы со временем вытолкнуть конкурентов со своего пути, оно признается планетой. Применение этих расчетов к нашей системе показывает четкую границу: Меркурий и Юпитер проходят тест легко, а Плутон и Эрида — нет. Все известные экзопланеты при таком подходе тоже официально получат свой статус.

Эту идею планировали обсудить на генеральной ассамблее МАС в 2024 году, но руководство отложило вопрос. Возможно, чиновники от науки просто не хотят бередить старые раны, помня шквал критики после разжалования Плутона. Следующий шанс навести порядок в терминологии появится в 2027 году на собрании в Риме.

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Пока астрономы не договорятся о четких границах, каждый новый необычный мир будет вызывать споры. Наука опирается на точные категории, и без понятного определения мы не сможем ответить на самый простой детский вопрос, глядя в телескоп: «А планета ли это?»