За кого выходить замуж: люди каких профессий разводятся чаще всего, а каких — реже

Кажется, что работа и личная жизнь — это два разных мира, которые можно держать порознь. Но данные говорят иначе. Свежий анализ профессий и разводимости в США показал: у одних специалистов браки распадаются почти в три раза чаще, чем у других. И дело не в характере людей, а в условиях самой работы — графике, доходе и уровне стресса. Однако на качество брака влияют не только обстоятельства после брака, но и до, о которых мы уже рассказывали, поэтому обязательно почитайте, чтобы не обжечься, если собираетесь в ЗАГС.

Профессии с самой низкой разводимостью

Если коротко: реже всех разводятся те, кто профессионально считает риски и работает с точными науками. Хотя есть страны, где эти правила не действуют, и там все равно разводятся чаще, чем где бы то ни было еще.

Вот пятёрка профессий с самой низкой долей разводов:

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Актуарии — 14,2 %. Специалисты, которые оценивают экономические риски и вероятности для страховых компаний

Специалисты, которые оценивают экономические риски и вероятности для страховых компаний Учёные в области естественных наук — 17,2 %

IT-специалисты — 18,7 %

Разработчики программного обеспечения — 18,9 %

Физиотерапевты — 19,0 %

Любопытно, что актуарии профессионально занимаются оценкой вероятностей — например, рассчитывают, когда человек умрёт или с какой вероятностью дом пострадает от непогоды. Авторы материала иронично замечают: возможно, привычка трезво взвешивать риски помогает им и в выборе спутника жизни. Остальную часть верхушки рейтинга занимают профессии из сферы STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика) и здравоохранения.

Профессии с самой высокой разводимостью

На другом полюсе — работы с тяжёлым графиком, постоянным стрессом или невысоким доходом. Здесь доля разводов подбирается к 50 %.

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Пятёрка профессий с самой высокой разводимостью выглядит так:

Медицинские работники — 48,3 %. Почти каждый второй сталкивается с разводом

Почти каждый второй сталкивается с разводом Телемаркетологи — 48,0 %

Массажисты — 47,9 %

Водители автобусов — 47,8 %

Операторы прессовального оборудования — 47,6 %

Самое неожиданное здесь — медицина оказалась сразу на обоих концах списка. Медработники возглавляют рейтинг по разводам, но при этом фармацевты, хирурги и оптометристы попадают в топ-20 профессий с самой низкой разводимостью. Разница может объясняться тем, что у части медиков ниже зарплаты и более рваный график, а это бьёт по отношениям.

Телемаркетологи на втором месте с долей разводов 48 %. Это стрессовая работа с непривычными часами и постоянными отказами от собеседников по телефону — раздражение и усталость легко переносятся в личную жизнь.

Почему график и стресс на работе разрушают браки

Главная причина, по которой одни профессии «опаснее» для брака, — это не сама должность, а её условия. Например, можете почитать, из-за чего в России люди разводятся чаще всего. Но авторы анализа выделяют два ключевых фактора.

Первый — ненормированный или слишком длинный рабочий день. Одна из частых причин разводов — эмоциональное отдаление супругов, когда люди перестают чувствовать связь друг с другом. Если один или оба партнёра работают по странному графику, им банально труднее видеться и общаться каждый день. Именно поэтому в зоне риска оказываются медики, телемаркетологи и операторы станков — у них редко бывает предсказуемое «с девяти до шести».

Второй фактор — деньги и финансовое напряжение. Денежные проблемы часто становятся причиной разладов, и это многое объясняет в рейтинге. Хорошо оплачиваемые профессии заметно чаще оказываются среди тех, где разводов мало.

Сколько зарабатывают пары в профессиях с высокой и низкой разводимостью

Разница в доходах между «устойчивыми» и «рискованными» профессиями огромна, и это видно по официальной статистике Бюро трудовой статистики США.

Несколько показательных цифр:

Актуарии — более 125 000 долларов медианного годового дохода

медианного годового дохода Разработчики ПО — более 131 000 долларов в год

Телемаркетологи — около 34 480 долларов в год

Разрыв в три-четыре раза говорит сам за себя. Финансовая стабильность снимает один из главных источников конфликтов в паре, тогда как низкий доход усиливает напряжение и взаимные претензии. Это не значит, что деньги покупают счастливый брак, но они убирают часть поводов для ссор. Если вам интересно, какие специальности вообще востребованы и хорошо оплачиваются, посмотрите рейтинг популярных профессий.

Что статистика разводимости по профессиям значит на самом деле

Важно понимать главное: это статистика, а не приговор. Рейтинг показывает корреляцию — связь между профессией и разводимостью, — но не доказывает прямую причину. Профессия не «разрушает» брак сама по себе; она лишь создаёт условия, которые могут помогать или мешать отношениям.

За сухими процентами стоят понятные человеческие вещи: усталость от ночных смен, тревога из-за денег, ощущение, что вы с партнёром живёте в разных ритмах. И вот это уже можно учитывать в реальной жизни — обсуждать график, делить нагрузку, не оставлять финансовые вопросы на самотёк. Так что главный вывод не в том, какую профессию выбрать, а в том, что условия работы стоит честно проговаривать с партнёром заранее.