Я нашел 7 вещей с AliExpress, которые сделают рабочий стол удобнее

За годы работы за компьютером я постепенно сделал свое рабочее место довольно удобным: повесил монитор на кронштейн, поставил ноутбук на вертикальную подставку и избавился от части лишних проводов. Как минимум за монитор на кронштейне и правильную посадку за столом моя спина сказала спасибо, потому что неправильное сидение за компьютером сильно вредит позвоночнику. Недавно я решил пойти дальше и сделать стол еще удобнее и аккуратнее. Поэтому я снова полез на AliExpress и собрал несколько полезных вещей — часть из них уже купил и использую, а часть только собираюсь заказать. Цены и условия доставки супер, поэтому спешу поделиться с вами.

Светодиодная панель для монитора

Первым делом я заказал светодиодную панель Vention, которая крепится прямо на верхнюю часть монитора и освещает пространство перед ним. Мне часто приходится работать за компьютером вечером, и обычный верхний свет для этого не самый удобный: либо слишком ярко, либо на столе становится темно. Здесь свет направлен вниз, на клавиатуру и рабочую поверхность, поэтому он не должен светить прямо в глаза или создавать заметные блики на экране.

Читайте также: Действительно ли упражнения для глаз могут улучшить зрение

У панели есть три варианта цветовой температуры — 3000, 4100 и 6000 К, поэтому можно выбрать теплый, нейтральный или холодный свет. Питается она через USB-C, а на монитор устанавливается с помощью специального крепления без инструментов. Производитель также заявляет отсутствие заметного мерцания. Для меня главное в этой покупке в том, что не нужно ставить на стол отдельную лампу, а вечером вокруг монитора не будет резкого контраста между ярким экраном и темной комнатой.

Купить светодиодную панель для монитора

Кронштейн для монитора

Кронштейн NB ERGONOMIC я уже купил и могу сказать, что это одна из самых полезных вещей для рабочего стола. В отличие от обычной подставки монитора, он крепится к краю столешницы и практически не занимает полезное место. В итоге под экраном освободилось пространство, куда раньше упиралась массивная ножка монитора, и сам стол стал выглядеть заметно аккуратнее.

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Еще один плюс — положение экрана теперь можно нормально регулировать под себя. Кронштейн позволяет поднимать и опускать монитор, наклонять его и поворачивать в стороны, поэтому не приходится подстраиваться под фиксированную высоту подставки. Модель рассчитана на мониторы диагональю от 17 до 32 дюймов и весом примерно от 2 до 9 кг, а внутри конструкции предусмотрен канал для проводов.

Купить кронштейн для монитора

Вертикальная подставка для ноутбука

Эту подставку UGREEN я купил уже довольно давно. Она полностью сделана из алюминиевого сплава, поэтому ощущается тяжелой, прочной и устойчивой, а ширину пазов можно регулировать примерно от 12 до 26 мм под толщину ноутбука. Главная польза для меня простая: когда ноутбук подключен к внешнему монитору, его можно закрыть и поставить вертикально, освободив заметно больше места на столе.

Правда, использую я подставку периодически. Когда нужен только большой монитор, она очень удобна и помогает держать рабочее место аккуратным. Но сейчас мне часто нужен второй экран, поэтому ноутбук обычно остается открытым рядом с монитором. Тем не менее отказываться от подставки я не собираюсь, потому что временами она крайне полезна и красиво выглядит.

Купить подставку для ноутбука

USB-хаб для подключения всей периферии

Во время написания этой подборки меня очень привлек USB-C хаб Baseus. Сейчас к ноутбуку приходится подключать монитор и разные устройства по отдельности, а такой концентратор позволит собрать большую часть подключений в одном месте. В выбранной версии есть HDMI с поддержкой 4K при 60 Гц, гигабитный Ethernet, USB-порты, разъемы для SD и microSD, а также USB-C с зарядкой мощностью до 100 Вт.

Для моего рабочего места это будет особенно удобно: можно оставить хаб постоянно подключенным к монитору, сети и периферии, а к ноутбуку подводить фактически один кабель. Если понадобится убрать компьютер со стола или взять его с собой, не придется каждый раз вытаскивать несколько проводов. Заодно появятся дополнительные USB-разъемы и кардридер, которых в современных тонких ноутбуках обычно не хватает.

Купить USB-C хаб

Скрытый выдвижной ящик под стол

Также в моей корзине оказался небольшой выдвижной ящик, который крепится снизу столешницы. Идея простая: убрать туда зарядные кабели, флешки, переходники и прочую мелочь, которая обычно лежит на столе и создает беспорядок. Сам ящик почти не видно, потому что он находится под столом, а при необходимости достаточно потянуть его на себя.

Об этом должны знать все: Что происходит с мозгом, если годами работать по ночам

Мне особенно понравился прозрачный вариант: сразу видно, что лежит внутри, и не приходится перебирать содержимое в поисках нужного кабеля. У продавца есть несколько размеров, поэтому можно выбрать небольшой отсек только для мелочей или вариант побольше. За сравнительно небольшие деньги это простой способ освободить еще немного места на рабочей поверхности.

Купить скрытый ящик

Алюминиевая подставка для наушников

Еще одна вещь, которую я хочу поставить на рабочий стол, — отдельная подставка для наушников. Сейчас они обычно лежат где придется и занимают место, а с такой стойкой у них будет постоянное место рядом с монитором. Плюс наушники не будут цепляться за другие вещи и падать со стола.

Эта модель сделана из алюминия, поэтому должна быть достаточно прочной и устойчивой, а сверху есть мягкая накладка, чтобы не царапать оголовье. Выглядит она минималистично и занимает совсем немного места. Вроде мелочь, но именно такие вещи и помогают сделать рабочее место аккуратнее.

Купить подставку для наушников

Таймер Pomodoro для работы

Наконец, вот еще одна штука, которую я хочу попробовать, — отдельный таймер Pomodoro. Идея в том, чтобы не держать таймер на телефоне или во вкладке браузера, где слишком легко отвлечься на уведомления. Хоть техника помодоро и подразумевает рабочие промежутки на 25 минут, у этой модели есть готовые интервалы на 5, 10, 30 и 60 минут, а запускать отсчет можно простым поворотом корпуса нужной стороной вверх.

Еще больше подборок от нашей команды вы найдете в канале в MAX!

Таймер умеет работать как с обычным, так и с обратным отсчетом, поддерживает несколько уровней громкости и бесшумный режим. Заряжается он по USB-C и работает от встроенного аккумулятора. Для рабочего стола мне нравится именно его простота: поставил нужное время, убрал телефон подальше и спокойно занимаешься одной задачей, пока таймер не напомнит сделать перерыв, который помогает быстро снять усталость и начать работать.

Купить таймер для работы

В итоге я не пытаюсь полностью переделать рабочее место, а скорее постепенно убираю мелкие неудобства, которые за годы начали раздражать. Что-то из этой подборки уже реально оказалось полезным, а что-то только ждет своей очереди на покупку. Если проводите за компьютером по несколько часов в день, такие мелочи могут заметно повлиять на удобство, и иногда сильнее, чем очередная дорогая клавиатура или новый монитор.