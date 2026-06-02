Что происходит с мозгом, если годами работать по ночам

Работа в ночную смену — испытание для организма. Врачи, медсёстры, охранники, спасатели, водители-дальнобойщики и множество людей других профессий годами бодрствуют тогда, когда тело требует сна. О том, что ночная работа бьёт по здоровью, известно давно. Но как именно ночные смены сказываются на самом мозге, разобрались только недавно. Учёные из Сингапура нашли связь между работой по ночам и уменьшением объёма определённых участков мозга, а заодно выяснили кое-что обнадёживающее.

Как ночные смены влияют на мозг: что показали МРТ

Исследователи взяли данные крупной британской базы UK Biobank — это огромное хранилище медицинской информации, куда добровольно сдают анализы и проходят обследования сотни тысяч людей. В выборку попали 14 198 взрослых среднего и старшего возраста без серьёзных болезней. Из них больше двух тысяч человек работали или работают посменно, в том числе по ночам.

У всех этих людей был МРТ-снимок мозга. Сравнив «совят поневоле» с теми, кто живёт по обычному графику, учёные заметили закономерность: у сменных работников некоторые зоны мозга оказались чуть меньше по объёму.

Это самое крупное исследование такого рода. И что важно — оно зафиксировало изменения там, где более ранние и мелкие работы ничего не находили. Просто потому, что чем больше людей в выборке, тем заметнее становятся даже едва уловимые отличия.

Какие участки мозга страдают от ночной работы

Уменьшение объёма затронуло два конкретных места. Первое — правый таламус, своеобразный диспетчерский центр мозга, который перенаправляет потоки информации и тесно связан с памятью. Второе — левое миндалевидное тело (амигдала), участок, отвечающий за эмоции и реакцию на стресс.

Эти отличия учёные увидели уже после того, как учли возраст, пол, размер черепа и даже хронотип — то есть природную склонность человека быть «совой» или «жаворонком». То есть дело не в том, что у кого-то просто голова крупнее, а у кого-то характер ночной.

Интересно, что обе зоны напрямую связаны с тем, что и так страдает у людей на ночных сменах: с регуляцией сна и бодрствования, с памятью и с управлением эмоциями. Знакомая картина: после бессонной ночи и память подводит, и настроение скачет. Кстати, плохой сон умеет загонять мозг в замкнутый круг, из которого тяжело выбраться.

Как ночная работа сбивает циркадные ритмы и портит самочувствие

Главный подозреваемый — сбитый циркадный ритм, внутренние биологические часы организма. Они настроены на смену дня и ночи, и когда человек регулярно бодрствует в темноте и спит при свете, вся система идёт вразнос.

К этому добавляются и другие факторы. Ночным работникам не хватает солнечного света, а он влияет в том числе на иммунитет. У них сбивается и режим питания, а время приёма пищи тоже сказывается на самочувствии и даже на психике (вот как надо питаться в ночную смену). Всё вместе это создаёт нагрузку, к которой человеческий организм эволюционно не приспособлен.

Хорошая новость: изменения мозга от ночных смен частично обратимы

Самое обнадёживающее в исследовании — то, что уменьшение объёма мозга не приговор. У тех, кто бросил сменную работу, часть потерянного объёма восстанавливалась в среднем за два с половиной года.

Это логично: мозг — гибкий орган, он умеет перестраиваться под задачи. И тут есть важная оговорка. Уменьшение объёма вовсе не означает, что клетки мозга гибнут. Возможно, мозг наоборот подстраивается, чтобы человек в принципе мог работать по ночам. Учёные даже допускают обратную логику: те, чей мозг не способен на такую перестройку, просто не выдерживают ночных смен и уходят на дневную работу.

Стоит ли паниковать тем, кто работает в ночные смены

Короткий ответ — нет. Да, нашлась связь между уменьшением объёма мозга и чуть худшими результатами в некоторых тестах на мышление, но эффект очень слабый, и проявился он не во всех заданиях.

Есть и другие ограничения. Исследование показывает связь, а не прямую причину — оно не доказывает, что ночные смены напрямую «сжимают» мозг. Кроме того, пока непонятно, как ночная работа влияет на молодых.

Зато сама находка важна как предупреждение. Изменения в этих участках могут показывать, что мозгу тяжело жить при постоянном сбое биологических часов. А раз часть этих изменений обратима, значит, организму можно помочь восстановиться.

Эта тема важна не для горстки людей: по разным оценкам, в нетрадиционные часы сегодня трудится около четверти всех работающих взрослых. Так что разобраться, как ночная работа меняет мозг и как ему помочь восстановиться, стоит ради очень многих. Пока же главный практический вывод прост: если есть возможность дать организму нормальный сон и привычный ритм, то мозг это оценит и, судя по всему, отблагодарит.