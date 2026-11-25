Я привыкла думать, что свитер может испортить только неправильная стирка. Даже разбиралась, как часто надо стирать вещи, чтобы они дольше служили. А потом достала из шкафа почти неношеный свитер — и обнаружила на плечах два торчащих «рожка». Оказалось, виновата обычная вешалка. Причём это далеко не единственное, что может произойти с одеждой, которая просто висит в шкафу.

Трикотаж постепенно растягивается под собственным весом

В отличие от плотной тканой одежды, свитер состоит из множества переплетённых петель. Когда он долго висит, сила тяжести тянет полотно вниз, а основная нагрузка приходится на плечи и горловину. Со временем вязка может вытянуться, даже если вещь почти не носили.

Особенно страдают тяжёлые вещи крупной вязки. У них могут удлиняться рукава, провисать низ и появляться характерные выступы на плечах. Причём проблема касается не только шерсти: кашемировый, хлопковый и акриловый трикотаж тоже способен терять форму. Так случилось и с моим тёплым платьем, пока оно висело весь летний сезон на вешалке: верх растянулся и будто бы истончился.

Поэтому специалисты советуют простое правило: тканые шерстяные вещи, например пальто и пиджаки, вешать, а вязаные — складывать.

Даже широкие плечики не всегда спасают свитер

Казалось бы, достаточно заменить тонкие пластиковые вешалки широкими и мягкими. Они действительно помогают избежать острых выступов на плечах, но не устраняют главную проблему — вес самого свитера.

Самый надёжный способ хранения тяжёлого трикотажа — в сложенном виде на полке или в ящике. Так его вес распределяется равномернее, а плечи не испытывают постоянной нагрузки.

Если места на полках совсем нет, можно использовать небольшую хитрость: сложить сухой свитер пополам вдоль и перекинуть через широкую нижнюю перекладину вешалки. Тогда он не будет висеть на плечах. Но для длительного хранения нежных вещей полка всё равно предпочтительнее.

Правильное складывание помогает сохранить форму

Здесь тоже есть нюансы. Если плотно набить ящик свитерами или придавить тонкий кашемир тяжёлой одеждой, могут появиться заломы. Лучше действовать так:

Разложите сухой свитер на ровной поверхности.

Аккуратно заверните рукава внутрь, не растягивая ткань.

Сложите основную часть один-два раза, без тугих сгибов.

Уложите вещи свободной стопкой, самые тяжёлые — вниз.

Шерстяным вещам полезно давать отдохнуть после носки. Волокна обладают естественной упругостью и способны частично восстанавливать форму. Поэтому производители рекомендуют по возможности чередовать свитеры, а не носить один и тот же каждый день.

Растянутые плечи иногда можно восстановить

Если на свитере уже появились некрасивые «ушки», не спешите с ним прощаться. При небольшой деформации можно попробовать слегка увлажнить проблемные участки, осторожно расправить руками и оставить вещь сохнуть. Рекомендуют сушить горизонтально на полотенце. Но мой свитер с «рожками» расправлялся прямо на мне. Когда впервые обнаружила такой эффект от плечиков, нужно было уже бежать на работу, поэтому я побрызгала образовавшиеся «рожки» спреем с водой, примяла их руками и побежала. На работе от них уже не было и следа.

Как объясняет Woolmark, после разрешённой стирки шерстяному свитеру можно аккуратно придать нужную форму, пока он влажный. Но сильно растянутый трикотаж не всегда удаётся вернуть к первоначальному размеру.

И никаких экспериментов с кипятком и горячим феном! Шерсть может сваляться или сесть неравномерно. Кстати, мы уже рассказывали, как стирать одежду без усадки.

Ещё одна важная деталь: мокрый свитер значительно тяжелее сухого, поэтому сушить его на плечиках или верёвке особенно рискованно. Лучше разложить на сухом полотенце вдали от батареи и прямого солнца.

Перед долгим хранением шерсть нужно подготовить

Когда приходит время убирать зимнюю одежду до следующего сезона, недостаточно просто сложить её в дальний угол шкафа.

На хранение отправляют только чистые и полностью сухие вещи. Остатки пота и пищи привлекают моль, а влага в закрытой упаковке повышает риск появления неприятного запаха и плесени.

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Для деликатного трикотажа подойдут чистые ящики или тканевые чехлы в сухом шкафу. Вакуумные пакеты экономят место, но сильно сжимают вещи и могут задерживать влагу, поэтому для нежной шерсти это не лучший выбор.

А если после хранения на свитере обнаружились дырочки, стоит проверить шкаф на насекомых. Вот тут мы подробно разбирались, почему моль ест одежду и как защитить от неё гардероб.

И ещё один полезный совет: время от времени проверяйте сложенные свитеры, особенно если убрали их на несколько месяцев. Так легче вовремя заметить сырость, насекомых или появившиеся заломы.