Купишь килограмм-другой ароматных мандаринов, принесёшь домой и оставишь в том же пакете, в котором они приехали из магазина. А через несколько дней среди вполне приличных фруктов обнаруживается один мягкий, с белым или зеленоватым пушком. И хорошо, если только один! Учитывая нашу любовь к мандаринам и традицию покупать их к Новому году чуть ли не ящиками, стоит разобраться, как сохранить эти фрукты сочными и не отправить половину покупки в мусорное ведро.

Что происходит с мандаринами в завязанном пакете

Даже после сбора мандарины продолжают дышать и испарять воду через кожуру. В закрытом полиэтиленовом пакете этой влаге практически некуда деваться. А при перепадах температуры на стенках пакета и самих плодах могут появляться капельки воды.

Конденсат и плохая вентиляция способствуют развитию плесени. Особенно уязвимы фрукты с небольшими повреждениями кожуры, которые мы не всегда замечаем при покупке.

Зеленоватая и голубоватая плесень на цитрусовых чаще всего связана с грибками рода Penicillium. О том, насколько сильно капли влаги способствуют их развитию, хорошо знают специалисты по перевозке фруктов.

Мандаринам нужна влажность, но не сырость

Если оставить фрукты в слишком сухом воздухе, они начнут терять влагу, сморщиваться и подсыхать. Специалисты отмечают, что оптимальная относительная влажность воздуха при хранении мандаринов составляет 90–95%.

То есть влажный воздух помогает сохранить сочность, а капли воды на кожуре способствуют порче. И одно не стоит путать с другим.

Поэтому сетка, в которой часто продают цитрусовые, вполне подходит для хранения. Хотя у такой упаковки есть ещё одна хитрость: цвет сетки влияет на восприятие фруктов покупателями.

В холодильнике мандарины хранятся дольше

Если собираетесь съесть покупку за пару дней, можно спокойно оставить фрукты в вазе на столе. А вот большие запасы лучше убрать в прохладное место.

Оптимальная температура хранения мандаринов — около +5–8 °C. Роспотребнадзор советует использовать ящик для фруктов в холодильнике.

Примерные сроки хранения:

При комнатной температуре — 5–7 дней.

В холодильнике — 1–2 недели, иногда дольше.

В очищенном виде в закрытом контейнере в холодильнике — 2–3 дня.

Многое зависит от сорта, первоначальной свежести и состояния кожуры. Мы ведь не знаем, сколько времени фрукты провели на складе до покупки.

А вот незастеклённый балкон зимой — плохой вариант: подмёрзшие мандарины после оттаивания могут стать мягкими и водянистыми.

В чём лучше хранить мандарины дома

Необязательно покупать специальную тару. Подойдут самые обычные вещи:

сетка для фруктов;

плетёная корзинка;

открытый контейнер;

полиэтиленовый пакет с отверстиями или незавязанной горловиной.

Большое количество фруктов лучше не складывать высокой горкой: нижние плоды могут помяться, а начавшуюся порчу будет сложнее заметить.

И ещё один момент: нежелательно хранить мандарины вместе с яблоками, грушами и спелыми бананами. Они выделяют этилен — природный газ, который способствует старению цитрусовых. Кстати, из-за него даже букеты рядом с фруктами вянут быстрее.

Мыть мандарины лучше перед едой

Привычка сразу мыть все купленные фрукты хороша, если вы собираетесь их съесть. Но для длительного хранения мандаринов это не лучший вариант.

Перед хранением кожура должна быть сухой. Если уже помыли фрукты, тщательно обсушите их бумажным полотенцем.

А перед едой обязательно ополосните мандарин под проточной водой, даже если не собираетесь есть кожуру. При очистке загрязнения с неё могут попасть на пальцы, а затем и на дольки. Об этом предупреждают специалисты по пищевой безопасности.

Один заплесневелый мандарин — не повод выбрасывать весь пакет

Если на кожуре появился пушистый налёт, снимать её в надежде спасти мякоть не стоит. Грибок способен проникать глубже, чем видно снаружи.

Мандарин с плесенью нужно выбросить целиком. Остальные фрукты внимательно осмотрите. Если они упругие, без плесени и признаков гниения, их необязательно выбрасывать. Специалисты рекомендуют тщательно вымыть такие плоды перед употреблением.

И не путайте порчу с особенностями сорта: свободная, немного отстающая от мякоти кожура не всегда говорит о несвежести. Именно благодаря особенностям её строения мандарины чистятся легче апельсинов.

Если покупаете мандарины с запасом, выбирайте увесистые, упругие плоды без трещин, вмятин и мокнущих пятен. А самые спелые и мягкие (но без признаков порчи) съедайте первыми.