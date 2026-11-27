Почти каждый, кто чистит мандарин, замечает на дольках белую сеточку и часто тратит время, чтобы её убрать. Одни считают её чем-то лишним, другие — признаком незрелости или плохого сорта. Но мало кто знает, что это на самом деле и надо ли от неё избавляться. Ответ не такой очевидный, как кажется, и он касается не только внешнего вида.

Альбедо и флаведо: из чего состоит кожура мандарина

У кожуры мандарина два слоя. Наружный оранжевый называется флаведо. В нём есть крошечные железы с эфирными маслами, поэтому при чистке появляется знакомый новогодний запах. Внутренний белый и рыхлый слой называется альбедо, от латинского albus, «белый».

Сквозь альбедо проходят тонкие сосудистые пучки, то есть «трубочки», по которым растение разносит питание. Когда мы снимаем кожуру, эти пучки и остатки белого слоя остаются на дольках сеточкой. Похоже на кровеносные сосуды человека, только вместо крови по ним текут вода, сахара и другие вещества, нужные растущему плоду.

Сеточка под кожурой дала мандарину научное название

Количество ниточек зависит от сорта и от того, как созревал плод. Пока мандарин растёт, белый слой истончается и частично разрушается, а сеть проводящих тканей остаётся. Поэтому у одних мандаринов дольки почти чистые, а у других покрыты густой белой паутинкой.

От рыхлости альбедо зависит и то, как легко чистится фрукт. Именно поэтому мандарин обычно очищается гораздо проще апельсина. А научное название обыкновенного мандарина, Citrus reticulata, переводится как «сетчатый цитрус»: ботаники назвали его в честь этой сеточки.

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Пектин и гесперидин в белых волокнах

Диетолог, доктор медицинских наук Денис Турчанинов отмечает, что в белых волокнах и плёнках мандарина есть два особенно интересных вещества: пектин и гесперидин.

Пектин — это растворимая клетчатка. Он впитывает воду и превращается в кишечнике в похожую на гель массу. Благодаря этому пектин:

помогает кишечнику нормально работать;

кормит полезные кишечные бактерии;

замедляет всасывание сахаров;

дольше сохраняет чувство сытости;

при достаточном количестве в рационе помогает снизить холестерин.

Гесперидин — растительное вещество из группы флавоноидов с антиоксидантными свойствами. Учёные изучают, может ли он улучшать состояние сосудов и кровоток в мелких сосудах, а также уменьшать воспаление, но это пока исследования, а не доказанный эффект. Гесперидин входит в состав некоторых лекарств от венозной недостаточности, однако мандарины такие лекарства не заменяют.

Горечь дают флавоноиды и лимоноиды

Горьковатый привкус белой прослойки дают природные вещества, которые в ней содержатся, в том числе некоторые флавоноиды и лимоноиды. Сладкого сока в белом слое намного меньше, чем в мякоти, поэтому горечь ничем не перебивается. Особенно хорошо она чувствуется, если попробовать ниточки отдельно.

Такая горечь нормальна и не значит, что мандарин испортился.

Клетчатка переваривается не полностью, и это нормально

Полностью белые ниточки не перевариваются, но как раз в этом и состоит часть их пользы. Наши пищеварительные ферменты расщепляют белки, жиры и углеводы, а с пищевыми волокнами так не справляются. Часть клетчатки перерабатывают бактерии кишечника, а остальное выходит из организма естественным путём.

Снимать их необязательно. Если вкус и текстура не мешают, ешьте мандарин вместе с ними: так организм получит чуть больше клетчатки и полезных растительных веществ.

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Переоценивать эту пользу тоже не стоит. Ниточки в одном мандарине весят очень мало, так что лечебного эффекта от них ждать не нужно. Надёжных данных о том, сколько полезных веществ содержится в нескольких ниточках, нет. Если вы привыкли их снимать, ничего страшного: мякоть мандарина полезна и без них.