Вы думаете, что родились правшой? Ученые считают иначе

С самого детства мы привыкаем делить людей на правшей и левшей. Долгие годы считалось, что выбор ведущей руки заложен в мозге еще до нашего рождения, определяя, какое полушарие лучше справляется с точными движениями. Однако недавнее исследование неврологов из США показало, что наша зависимость от одной руки объясняется вовсе не биологией, а десятилетиями непрерывной практики.

Миф о полушарии мозга и ведущей руке

В научном сообществе укоренилось мнение, что доминирование одной руки связано с внутренним устройством мозга. Считалось, что одно из полушарий от природы лучше справляется с управлением руки. Эту теорию поддерживало даже то, что предпочтение одной руки часто проявляется еще в утробе матери.

Команда американских исследователей усомнилась в этой классической догме. В своей статье для журнала PNAS они выдвинули альтернативную гипотезу о том, что доминирующая рука стала ловкой благодаря тренировкам. Мы годами учимся держать ручку, ножницы или теннисную ракетку, выполняя сложнейшие траектории. Но как доказать, что дело в постоянной тренировке, если взрослый человек уже успел посвятить своей любимой руке всю жизнь?

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Какой эксперимент провели ученые

Чтобы исключить фактор многолетнего опыта, ученым пришлось придумать совершенно новую задачу, которую участники эксперимента никогда не выполняли в повседневной жизни. Выбор пал на письмо локтем.

Логика эксперимента была изящной и простой. Если мозг имеет врожденное предпочтение для управления правой стороной тела, то убежденный правша должен писать правым локтем значительно лучше, чем левым.

Для проверки этой теории исследователи отобрали группу здоровых правшей и дали им следующие задания:

Сначала участники должны были написать букву «А» и цифру «8» своей ведущей и неведущей рукой по восемь раз;

Затем пишущий инструмент надежно закрепили у них на локтях острием вниз, чтобы исключить любое шатание;

После этого добровольцам пришлось повторить написание тех же символов, но уже используя только локти.

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Одинаковые результаты письма для правой и левой руки

Результаты локтевого письма оказались совершенно неожиданными для сторонников теории врожденной праворукости. Несмотря на то, что все участники были стопроцентными правшами, они одинаково плохо справлялись с задачей обеими руками. Их правый локоть не продемонстрировал абсолютно никаких преимуществ перед левым.

Чтобы исключить человеческий фактор при оценке каракулей, ученые использовали специально обученную нейросеть. Искусственный интеллект классифицировал нарисованные фигуры на «хорошие» и «плохие». Анализ подтвердил, что даже с учетом времени, потраченного на выведение каждого символа, разницы между сторонами не было. Как только привычный инструмент убрали из кисти, доминирование правой стороны просто исчезло.

Тренировка неведущей руки

На этом эксперимент не закончился. Исследователи решили проверить, можно ли натренировать локти так же, как мы тренируем кисти рук в начальной школе.

Половину участников заставили регулярно практиковаться в письме доминирующим локтем, а вторую половину обучали использовать неведущий локоть. До начала тренировок качество символов в обеих группах было одинаково низким. Однако после курса упражнений качество письма локтем существенно улучшилось у всех участников, независимо от того, какую сторону они тренировали.

Этот этап эксперимента доказал две важные вещи. Во-первых, проблема неуклюжести кроется не в физиологии самого локтя — мы вполне способны научиться использовать его для точных задач. Во-вторых, этот результат стал сильным аргументом в пользу того, что ловкость нашей главной руки формируется годами. Это не встроенная функция мозга, которая автоматически выбирает «лучшую» сторону для мелкой моторики, а результат тысяч часов манипуляций с предметами.

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Открытие американских ученых меняет наше понимание того, как наше тело справляется с инструментами. Оказывается, правое полушарие мозга не хуже левого справляется с точными движениями, просто мы не даем ему достаточно поводов проявить себя. Если лишить нас накопленного опыта и заставить использовать непривычную часть тела, любая врожденная разница стирается. Это доказывает, что человеческий мозг невероятно гибок, а наши физические ограничения часто продиктованы лишь тем, к чему мы привыкли за долгие годы.