Ведьмин пирог: что в него добавляли, чтобы найти ведьму?

В Салеме XVII века ведьмой могли объявить почти любого: хватало родинки, ссоры с соседями или чужой болезни. Когда у нескольких девочек начались странные припадки, в деревне придумали ещё и особый пирог. Рецепт оказался настолько мерзким, что в него трудно поверить даже сегодня. Но самая страшная часть этой истории началась уже после выпечки.

Родинки, молоко и ледяная вода: как раньше искали ведьм

Когда люди всерьёз боялись порчи и злых чар, тех, кто искал ведьм, ничто не останавливало. Подозреваемых раздевали и осматривали в поисках «ведьминых меток»: странных родимых пятен, родинок или лишних сосков. Ещё был «тест прикосновения»: обвиняемую заставляли дотронуться до пострадавшего. Считалось, что от этого колдовство теряет силу, а ведьма себя выдаёт.

Если кто-то подозревал, что ведьма навела порчу на скотину, брали молоко заболевшего животного, грели его на огне и били по ведру. Верили, что каждый удар отпечатается рубцами на спине ведьмы.

Самым жестоким было испытание водой. Обвиняемого бросали в реку или пруд, нередко привязав большие пальцы рук к пальцам ног. Всплывших объявляли ведьмами и отправляли на суд или казнь. Утонувших признавали невиновными, только им это уже не помогало. Из-за таких проверок пострадали очень многие невинные люди, в основном женщины.

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В Салеме три девочки начали биться в припадках

Салем был небольшой деревней в Массачусетсе. В 1689 году туда приехал пуританский проповедник Сэмюэл Пэррис. Его суровые проповеди быстро раскололи общину на два лагеря.

Зимой 1692 года у девятилетней дочери пастора Бетти, его одиннадцатилетней племянницы Абигейл и их двенадцатилетней подруги Энн Патнэм начались припадки и судороги. Местный врач Уильям Григгс объявил, что виновато колдовство. Сторонники Пэрриса стали коситься на тех, кто ходил в церковь не так прилежно.

Сегодня историки ищут поведению девочек вполне земные объяснения: от эпилепсии и даже астмы до отравления спорыньёй. Спорынья — паразитический грибок на зерне, и отравление им вызывает удушье, галлюцинации и ощущение, будто по коже кто-то ползает. Но точного диагноза нет и уже не будет, так что это только версии, а не доказанный факт.

Рецепт ведьминого пирога: мука и моча

Когда вся деревня уже поверила в колдовство, соседка Пэррисов Мэри Сибли подсказала, как найти виновного. Нужно было замесить муку на моче больных девочек и испечь из этого теста пирог.

Звучит дико, но по меркам XVII века логика тут была. Пирог считали чем-то вроде проводника ведьминой силы. В других историях такой пирог служил лекарством: его пекли, а потом сжигали, закапывали или как-то ещё уничтожали, чтобы снять чары с больного. В Салеме же пирог нужен был, чтобы понять, есть ли колдовство вообще.

Подопытным выбрали собаку пастора

Рассуждали так: если тело девочек околдовано, то порча переходит и на всё, что из него выходит. Значит, если накормить пирогом кого-то третьего и он тоже заболеет, колдовство можно считать доказанным.

К счастью, пирог достался не человеку, а собаке Пэррисов. Пёс съел угощение, и с ним ничего не случилось. Проверка не дала никакого результата.

Когда пастор узнал, чем занимались в его доме, он пришёл в ужас. По его мнению, колдовство в деревню принёс сам этот богохульный пирог, а не какая-то конкретная ведьма. На воскресной проповеди он публично назвал выпечку дьявольским делом.

Первыми обвиняемыми стали три женщины

Пирог никого не разоблачил, но подозрения было уже не остановить. Вскоре арестовали Титубу, рабыню из дома Пэррисов. Вместе с ней обвинили нищенку Сару Гуд и прикованную к постели Сару Осборн.

Дальше Салем жил в панике целый год. Обвинения сыпались одно за другим: под подозрением оказались больше ста человек, 19 из них повесили, одного задавили камнями, ещё как минимум четверо умерли в заключении. А всего погибло не меньше 24 человек.

Судьбы первых обвиняемых сложились по-разному:

Сара Осборн умерла в тюрьме , так и не дождавшись суда.

, так и не дождавшись суда. Сару Гуд повесили в июле 1692 года , ей, возможно, не было и сорока.

, ей, возможно, не было и сорока. Титуба просидела под стражей больше года, но дело против неё развалилось. Что стало с ней после 1693 года, неизвестно до сих пор.

О салемских процессах написаны горы книг, а про пирог, с которого всё началось, вспоминают редко. Хотя именно эта мерзкая выпечка, которую съела ни в чём не повинная собака, дала толчок одной из самых мрачных историй колониальной Америки.