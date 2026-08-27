В Японии появились холодильники для людей: как они охлаждают человека за 10 минут

В Японии летом температура регулярно превышает 40 градусов. Только в Токио за один день 15 июля 48 человек попали в больницы с тепловым ударом. И это можно считать доказательством того, что жара вредит нашему здоровью и потихоньку нас убивает. Поэтому инженеры пошли на необычный шаг, и создали кабину, куда может зайти человек и охладиться. Внутри температура составляет около 15 градусов, а на голову и плечи дует поток воздуха с температурой 5 градусов. Устройство уже работает на стройках и заводах.

Как работает холодильник для людей

Внешне устройство Do Hiemon Box напоминает привычный торговый автомат с напитками, только вместо банок внутри установлено кресло. Кабину разработала японская компания SDRS, специализирующаяся на холодильном оборудовании. Инженеры не стали изобретать сложную климатическую технику, а просто адаптировали принципы работы обычных рефрижераторов под человеческое тело.

Внутри кабины постоянно поддерживается температура около 15 градусов Цельсия. Но главный секрет кроется в направленных потоках воздуха. Как только человек садится в кресло, система начинает обдувать его голову, шею, плечи и спину воздухом, охлажденным до 5 градусов.

Как отмечает портал Gizmochina, такой подход позволяет добиться впечатляющей скорости охлаждения:

уже через пять минут человек чувствует явное облегчение;

через десять минут температура тела начинает снижаться, а симптомы теплового истощения отступают;

через двадцать минут кабина автоматически отключается, чтобы не допустить переохлаждения и простуды.

Но интересно, действительно ли камера для охлаждения не вызывает простуду. Ведь даже обычные кондиционеры часто становятся причиной боли в горле.

Эффективный способ охладить тело в жару

Создатели холодильника для людей не случайно выбрали именно эти зоны для направленного обдува. На шее находятся крупные кровеносные сосуды, расположенные близко к поверхности кожи. Охлаждая кровь в этой области, система заставляет ее разносить прохладу по всему телу гораздо быстрее, чем если бы человек просто стоял под обычным кондиционером.

Кроме того, кабина работает в трех разных режимах интенсивности и потребляет в два раза меньше электроэнергии, чем стандартный мобильный кондиционер. Ей не нужен сложный монтаж — устройство оснащено колесиками, поэтому его можно легко перекатить в нужное место и просто включить в розетку. Колесами, кстати, также оснащена стиральная машина для людей, которая была создана в 2024 году в той же Японии.

Где поставят кабины для охлаждения людей

Do Hiemon Box нельзя назвать массовым бытовым прибором. Стоимость одной кабины составляет 1,5 миллиона иен, а это около 9230 долларов США без учета налогов, поэтому целевая аудитория проекта — это не обычные покупатели, а бизнес и муниципальные службы.

Из-за аномальной жары в Японии резко выросло число тепловых ударов на рабочих местах. В первую очередь кабины предназначены для мест, где люди вынуждены тяжело трудиться при высоких температурах:

открытые строительные площадки;

заводы и производственные цеха;

крупные логистические склады;

школы и места проведения уличных мероприятий.

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По данным издания Japan Today, первая публичная кабина уже установлена в мэрии города Маэбаси. В часы работы учреждения любой посетитель может воспользоваться ей совершенно бесплатно. Если климатическая ситуация не изменится, подобные холодильники для людей могут стать такой же привычной частью городского пейзажа, как и знаменитые японские автоматы с газировкой.