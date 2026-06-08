Холодный воздух не виноват: вот почему болит горло после кондиционера

Если у вас болело горло после сидения у кондиционера, вы не одиноки. Особенно часто это происходит жарким летом, когда целый день сидишь в свежем офисе, а вечером мучаешься от першения и сухости в горле. Можно подумать, что простуда возникает из-за холода. Но, на самом деле, опасность кондиционера для здоровья заключается в других причинах.

Может ли кондиционер вызвать простуду

Напрямую кондиционер никак не может стать причиной простуды. Дело в том, что ОРВИ и грипп — это работа вирусов, а не холодного воздуха. Кондиционер не заражает человека, однако он может изменить среду так, что слизистые пересыхают, раздражаются и хуже защищаются от пыли, аллергенов и инфекций.

Так что если вы говорили, что вас продуло, это не совсем правильная формулировка. Mayo Clinic среди причин боли и першения в горле называет сухой воздух в помещении, аллергены, пыль, плесень и химические раздражители. То есть проблема чаще не в самом холоде, а в том, что вокруг него собирается целый набор опасных факторов.

Если горло побаливает регулярно, а очевидной простуды нет, стоит посмотреть и на другие возможные источники — мы собрали самые частые причины отдельно.

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Почему горло болит от сухого воздуха, а не от холода

Главная причина боли в горле это сухой воздух. Кондиционер охлаждает воздух, а заодно почти всегда снижает его влажность.

Для горла сухой воздух это большая проблема. Слизистая носа и глотки должна оставаться влажной, потому что она задерживает пыль, аллергены и микробы и помогает работать местной защите дыхательных путей. Когда воздух слишком сухой, защитный слой слизи становится тоньше. Сухой воздух ухудшает увлажнение горла и может делать его сухим, раздраженным и воспаленным. Отсюда и першение, сухой кашель и неприятное глотание.

Почему утром после кондиционера болит горло

Особенно часто это случается ночью. Человек спит с включенной сплит-системой, воздух становится суше, нос может заложить, и он начинает дышать ртом. А дыхание ртом пересушивает горло еще сильнее, потому что воздух минует естественный «увлажнитель» в носу.

Cleveland Clinic среди причин утренней боли в горле называет именно сухой воздух, дыхание ртом, обезвоживание и раздражение во время сна. Получается замкнутый круг: сухой воздух заложил нос, заложенный нос заставил дышать ртом, а это добавило сухости.

Также не стоит забывать про реакцию носа на холодный воздух. В обзоре на PubMed описано, что холодный воздух способен вызывать ринит: насморк, заложенность и жжение в носу появляются уже через несколько минут и проходят, когда контакт с холодом прекращается.

А дальше включается простая связь: нос и горло соединены, и если из-за холода нос потек, слизь стекает по задней стенке глотки, раздражает ее и заставляет постоянно откашливаться. Человеку кажется, что горло заболело от кондиционера, хотя все началось с носа.

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Чем опасны пыль и плесень в грязном кондиционере

Если фильтры кондиционера давно не чистили, он превращается из источника свежести в пыльный вентилятор. Внутри скапливаются пыль, споры плесени, шерсть животных, пыльца, частицы кожи и бактерии. И все это разгоняется воздухом из кондея.

Особенно неприятна плесень. При охлаждении в кондиционере образуется конденсат, и если дренаж, теплообменник или фильтры загрязнены, внутри создаются идеальные условия для роста микробов.

И это уже не безобидно. Плесень из кондиционера может раздражать глаза, кожу, нос, горло и легкие даже у людей без выраженной аллергии, а у тех, кто страдает аллергией или астмой, реакция бывает сильнее.

ВАЖНО: Если после включения кондиционера появляется затхлый запах, першение, кашель, зуд в глазах или чихание — это похоже не на «продуло», а на проблему с качеством воздуха.

Как пользоваться кондиционером, чтобы не болело горло

Выключать кондиционер из-за возможной боли в горле не нужно. Достаточно пользоваться им по-человечески. Вот что действительно помогает.

Не сидите прямо под кондиционером. Направьте поток вдоль потолка или в сторону от кровати, дивана и рабочего места. Ночью это особенно важно, потому что если воздух дует в лицо, утром сухое горло почти гарантировано;

Направьте поток вдоль потолка или в сторону от кровати, дивана и рабочего места. Ночью это особенно важно, потому что если воздух дует в лицо, утром сухое горло почти гарантировано; Не ставьте слишком низкую температуру. Для большинства людей разумнее начинать с 24–26, а не с 18 градусов. Роспотребнадзор советует избегать резких перепадов и держать разницу между улицей и помещением в пределах 7–10 градусов;

Для большинства людей разумнее начинать с 24–26, а не с 18 градусов. Роспотребнадзор советует избегать резких перепадов и держать разницу между улицей и помещением в пределах 7–10 градусов; Следите за влажностью воздуха. По нормам Роспотребнадзора в теплый период комфортна влажность воздуха 30–65%. Если воздух пересушен, поможет увлажнитель, но мыть его нужно регулярно, иначе он сам станет рассадником бактерий и плесени;

По нормам Роспотребнадзора в теплый период комфортна влажность воздуха 30–65%. Если воздух пересушен, поможет увлажнитель, но мыть его нужно регулярно, иначе он сам станет рассадником бактерий и плесени; Чистите фильтры кондиционера. У бытовых сплит-систем сетчатые фильтры обычно снимаются и моются. Если кондиционер пахнет сыростью, плохо охлаждает или после включения начинается кашель, значит, пора его обслужить;

У бытовых сплит-систем сетчатые фильтры обычно снимаются и моются. Если кондиционер пахнет сыростью, плохо охлаждает или после включения начинается кашель, значит, пора его обслужить; Проветривайте комнату. Кондиционер охлаждает, но не всегда дает приток свежего воздуха, а вентиляция очищает комнату от грязи в воздухе;

Кондиционер охлаждает, но не всегда дает приток свежего воздуха, а вентиляция очищает комнату от грязи в воздухе; Пейте воду. При сухом воздухе слизистые быстрее теряют влагу. Теплое питье и леденцы без сахара временно уменьшают першение, потому что стимулируют слюноотделение.

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Как отличить боль в горле от простуды и раздражения

Важно не перепутать раздражение в носу и горле с настоящей инфекцией. Если горло просто сухое и першит после ночи под кондиционером, температуры нет, ломоты нет, а после теплого питья и нормального воздуха становится легче, это похоже на раздражение, которое проходит само.

А вот если есть температура, сильная слабость, насморк, кашель, ломота, увеличенные лимфоузлы, налет на миндалинах или боль держится несколько дней и усиливается, это, скорее всего, вирусная или бактериальная инфекция.

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Горло болит от кондиционера не из-за холода. Все гораздо проще, и всему виной сухой воздух, грязные фильтры, плесень, пыль, плохая вентиляция и резкий перепад температуры. Сам кондиционер не вызывает ОРВИ, но легко раздражает слизистые. Поэтому, если от кондиционера сохнет горло, нужно не бежать пить таблетки, а начать с простых действий. В первую очередь, нужно убрать поток с лица, поднять температуру, проверить влажность воздуха и наконец помыть фильтры.