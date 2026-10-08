В Сибири нашли неизвестное животное ледникового периода

На юге Сибири нашли древние останки, которые сначала не удалось опознать. Анализ ДНК показал, что перед учёными животное, которое науке ещё не известно. Оно жило во времена ледникового периода и оказалось родственником яков. Каким образом его вычислили и что это меняет?

Вид распознали по ДНК из обломков костей

Странность этого открытия в том, что у учёных нет ни черепа, ни рогов, ни целого скелета. Вид определили по мелким обломкам костей, которые на глаз нельзя было отнести ни к одному известному животному. Такие обломки в музейных коллекциях обычно просто подписывают как «кость крупного копытного» и откладывают.

Найти животное помогла генетика. ДНК, носитель наследственной информации, в холодном климате может сохраняться сотни тысяч лет. Учёные из Центра палеогенетики в Стокгольме, Калифорнийского университета в Санта-Крузе и Венского университета получили 20 древних геномов, охватывающих 200 тысяч лет. Геном — это полный набор генов животного, по нему можно сравнить родство намного точнее, чем по форме костей.

Основная часть находок сделана на Алтае. 14 костей были из Денисовой пещеры, ещё шесть из других мест региона. Самая древняя пролежала в слое возрастом примерно от 247 до 202 тысяч лет. Самая молодая найдена у Енисея, ей около 27 200 лет. Работу поддерживал в том числе Российский научный фонд.

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Почему одной ДНК от мамы было недостаточно

Подозрения появились раньше. В прошлой работе та же группа проверила 63 кости животных из семейства быков, к которому относятся и бизоны, и яки. У некоторых нашлась необычная митохондриальная ДНК, небольшой набор генов, передающийся по материнской линии, не похожий ни на одного живого яка.

Но одной этой линии мало. Быки, бизоны и яки часто скрещиваются, поэтому странная «материнская» ДНК могла достаться от гибрида или оказаться редким вариантом внутри уже известного вида. Ответ дал полный геном: як X оказался отдельным видом, который начал отделяться от современных яков не меньше 400 тысяч лет назад.

Як X почти не скрещивался с бизонами и турами

Рядом с ним жили и другие крупные быки. Степные бизоны и туры, дикие предки домашних коров, тоже населяли регион, и их кости встречаются в тех же слоях Денисовой пещеры. Поэтому учёные ждали следов смешения, но их почти не нашлось.

Руководитель работы Лав Дален признался, что больше всего его удивило отсутствие признаков скрещивания с другими быками «в последние 250 000 лет». Это хороший довод, что як X действительно был самостоятельным видом, а не помесью.

Потепление 120 тысяч лет назад ослабило популяцию

Геномы показывают и судьбу вида. Учёные видят, что яков X со временем становилось меньше, а в последний межледниковый период, примерно 130–115 тысяч лет назад, популяция, возможно, сменилась и потеряла часть генетического разнообразия. Межледниковье — тёплый промежуток между оледенениями.

Один из ведущих авторов, Джонас Оппенгеймер, считает, что это могут быть генетические последствия потепления около 120 000 лет назад для вида, приспособленного к холоду. Пока это объяснение авторов, а не доказанная причина. Для сравнения, современные дикие яки сегодня живут только высоко на Тибетском нагорье.

Внешность и время вымирания пока остаются загадкой

У открытия есть важные ограничения:

Официального названия у вида нет: генетических данных недостаточно, чтобы формально описать и назвать новый вид.

Когда именно як X исчез, неизвестно. Самым молодым останкам 27 тысяч лет, а время вымирания и научная классификация вида пока не установлены.

Внешность можно только предполагать. Дален допускает, что як X походил на яков, но напоминает, что бурые и белые медведи разделились примерно тогда же, а выглядят совсем по-разному.

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Денисова пещера уже знаменита денисовским человеком, древней группой людей, которую тоже открыли по ДНК крошечной косточки. Дален проводит прямую параллель и называет Алтай возможной горячей точкой биоразнообразия и убежищем в ледниковые периоды. Если это так, в коллекциях «безымянных» костей из этих мест могут прятаться и другие вымершие виды.