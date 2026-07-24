В самолётах становится всё теснее: почему авиакомпании экономят на вашем комфорте

Вера Макарова

Вы заходите в салон, протискиваетесь по проходу, задевая всех своей ручной кладью, находите своё место — и упираетесь коленями в спинку впереди. Локти прижаты, а из-за общего подлокотника уже назревает молчаливая война с соседом. Если вы сидите с краю, подлокотник у прохода ещё и может оказаться намертво зафиксированным. Знакомо? И вот вы думаете: «Неужели раньше было так же тесно?» Вам не кажется: кресла в самолётах действительно стали меньше, и произошло это не случайно.

В самолётах становится теснее. Почему? Фото.

В самолётах становится теснее. Почему?

На сколько сантиметров ужали место для ног в самолётах

Главный показатель тесноты — это так называемый шаг кресел, то есть расстояние между одной и той же точкой на двух соседних рядах. Именно от него зависит, упрутся ваши колени в спинку впереди или нет. И здесь разница хорошо заметна.

За последние десятилетия место для ног в экономклассе сократилось на несколько сантиметров. Если раньше нормой считались комфортные 80–90 сантиметров, то сегодня многие перевозчики держат шаг кресел на уровне 75–80 сантиметров. У российских авиакомпаний ситуация пока чуть мягче, чем у мировых лоукостеров: Аэрофлот и S7 обычно оставляют около 76–79 сантиметров. У некоторых зарубежных бюджетных перевозчиков шаг может опускаться до 71–74 сантиметров. И это ещё не предел: авиакомпаниям не раз предлагали даже стоячие места в самолётах.

Любопытный факт: даже в советские времена простором никто особо не баловал. Для Ту-154 обычным считался шаг кресел около 75 сантиметров — примерно столько же, сколько в современном Airbus A320. Просто пассажиры тогда в среднем были ниже, поэтому теснота ощущалась не так сильно.

Однозначного тренда «старые самолёты — широкие кресла, современные — узкие» нет. Ширина сильнее зависит от компоновки, выбранной авиакомпанией, чем от возраста самолёта. Фото.

Однозначного тренда «старые самолёты — широкие кресла, современные — узкие» нет. Ширина сильнее зависит от компоновки, выбранной авиакомпанией, чем от возраста самолёта.

Ужимают не только расстояние между рядами, но иногда и сами сиденья. На знакомых российским пассажирам Airbus A320 ширина кресла обычно составляет около 43–45 сантиметров. На дальнемагистральных Boeing 777 она сильнее зависит от компоновки салона: при схеме 3–3–3 пассажиру может доставаться около 47 сантиметров, а при более плотной 3–4–3 — примерно 42–44 сантиметра. На бумаге потеря нескольких сантиметров кажется мелочью, но в полёте её быстро замечают локти и плечи, а иногда и попа.

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Почему авиакомпании начали сокращать кресла

Никто не собирался специально делать пассажирам хуже. Всё упирается в простую экономику. Логика понятна: чем больше кресел влезает в самолёт, тем больше билетов можно продать. Каждый лишний ряд — это дополнительная выручка с одного и того же рейса. А расходы на топливо, экипаж и обслуживание при этом почти не меняются. Поэтому производители и авиакомпании постепенно двигали кресла всё ближе друг к другу.

Чем плотнее ряды, тем больше билетов можно продать на один рейс

Чем плотнее ряды, тем больше билетов можно продать на один рейс

Насколько беспощадной бывает экономика авиации, хорошо показывает история «Конкорда»: даже рекордная скорость не спасла его от огромных расходов на топливо и обслуживание.

У плотной посадки есть и обратная сторона. Она помогает удерживать базовые тарифы низкими — тот самый дешёвый билет, за которым все охотятся на распродажах, отчасти существует именно благодаря тесноте. Так что за экономию мы платим собственными коленями.

Люди становятся крупнее, а кресла — уже

Самое неприятное, что пока авиакомпании ужимали кресла, пассажиры двигались в противоположную сторону: средний рост людей увеличился, да и в целом мы стали крупнее, чем несколько десятилетий назад.

Получается парадокс: сиденья сужаются ровно тогда, когда людям нужно больше места, а не меньше. Причём это редкий случай. Кресла в кинотеатрах, автомобилях и на стадионах со временем становились шире, подстраиваясь под человека. И только авиационные кресла упрямо шли в обратном направлении.

Чем опасны тесные кресла на длинных рейсах

Но дело уже не только в комфорте: у тесноты есть и вполне медицинская сторона. Особенно тяжело на длинных перелётах. Когда вы часами сидите неподвижно в скрюченной позе, повышается риск образования тромбов в венах ног.

Врачи давно советуют на долгих рейсах вставать и разминаться хотя бы раз в пару часов. Проблема в том, что сделать это не всегда просто: то горит табло «пристегните ремни» из-за турбулентности, то вы зажаты у иллюминатора, а два соседа мирно спят.

Даже короткая разминка в проходе снижает риск застоя крови в ногах

Даже короткая разминка в проходе снижает риск застоя крови в ногах

Есть и более серьёзный вопрос — эвакуация. По авиационным нормам полный самолёт должен эвакуироваться за 90 секунд. Срок предельно жёсткий. Неудивительно, что вопрос, как выбрать место в самолёте, здесь касается уже не только комфорта.

Критики опасаются, что тесные ряды, забитые под завязку салоны и гора ручной клади под ногами могут замедлить выход. Регуляторы проводили испытания и заявили, что размер кресел на скорость эвакуации не влияет. Но противники таких выводов возражают: в испытаниях часто не участвуют дети, пожилые и люди с инвалидностью, а сами тесты проводят не в настоящем самолёте, а на макете. В реальной панике всё может пойти иначе.

Как летать комфортнее в тесном экономклассе

Поскольку кресла вряд ли резко станут просторнее, остаётся снизить дискомфорт во время полёта теми способами, которые зависят от вас.

  • Если бюджет позволяет, на длинных рейсах доплатите за места с увеличенным шагом — у первых рядов или у аварийных выходов пространства для ног заметно больше, иногда до 99–100 сантиметров.
  • Выбирайте место у прохода: так проще вставать и разминаться, не тревожа соседей.
  • На долгих перелётах вставайте при любой возможности — даже если не очень хочется. Простое правило: поднялся сосед по ряду — поднимайтесь и вы, ведь следующего шанса можно ждать долго.
  • Если встать не получается, шевелите стопами прямо в кресле — это помогает не допустить застоя крови в ногах.
  • Молитесь, чтобы на багажной полке осталось место. Если сумку придётся поставить под кресло впереди, она отнимет и без того небольшое пространство для ног.

Теснота в самолётах вам не кажется: ряды действительно стали плотнее, и стоит за этим простая арифметика — больше мест, больше денег. Пока часть цены дешёвого билета оплачивается нашим личным пространством, остаётся внимательнее выбирать место и не забывать вставать и разминаться. А если рядом ещё и окажется свободное кресло, считайте, что вам особенно повезло.

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