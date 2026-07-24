В самолётах становится всё теснее: почему авиакомпании экономят на вашем комфорте

Вы заходите в салон, протискиваетесь по проходу, задевая всех своей ручной кладью, находите своё место — и упираетесь коленями в спинку впереди. Локти прижаты, а из-за общего подлокотника уже назревает молчаливая война с соседом. Если вы сидите с краю, подлокотник у прохода ещё и может оказаться намертво зафиксированным. Знакомо? И вот вы думаете: «Неужели раньше было так же тесно?» Вам не кажется: кресла в самолётах действительно стали меньше, и произошло это не случайно.

На сколько сантиметров ужали место для ног в самолётах

Главный показатель тесноты — это так называемый шаг кресел, то есть расстояние между одной и той же точкой на двух соседних рядах. Именно от него зависит, упрутся ваши колени в спинку впереди или нет. И здесь разница хорошо заметна.

За последние десятилетия место для ног в экономклассе сократилось на несколько сантиметров. Если раньше нормой считались комфортные 80–90 сантиметров, то сегодня многие перевозчики держат шаг кресел на уровне 75–80 сантиметров. У российских авиакомпаний ситуация пока чуть мягче, чем у мировых лоукостеров: Аэрофлот и S7 обычно оставляют около 76–79 сантиметров. У некоторых зарубежных бюджетных перевозчиков шаг может опускаться до 71–74 сантиметров. И это ещё не предел: авиакомпаниям не раз предлагали даже стоячие места в самолётах.

Любопытный факт: даже в советские времена простором никто особо не баловал. Для Ту-154 обычным считался шаг кресел около 75 сантиметров — примерно столько же, сколько в современном Airbus A320. Просто пассажиры тогда в среднем были ниже, поэтому теснота ощущалась не так сильно.

Ужимают не только расстояние между рядами, но иногда и сами сиденья. На знакомых российским пассажирам Airbus A320 ширина кресла обычно составляет около 43–45 сантиметров. На дальнемагистральных Boeing 777 она сильнее зависит от компоновки салона: при схеме 3–3–3 пассажиру может доставаться около 47 сантиметров, а при более плотной 3–4–3 — примерно 42–44 сантиметра. На бумаге потеря нескольких сантиметров кажется мелочью, но в полёте её быстро замечают локти и плечи, а иногда и попа.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему авиакомпании начали сокращать кресла

Никто не собирался специально делать пассажирам хуже. Всё упирается в простую экономику. Логика понятна: чем больше кресел влезает в самолёт, тем больше билетов можно продать. Каждый лишний ряд — это дополнительная выручка с одного и того же рейса. А расходы на топливо, экипаж и обслуживание при этом почти не меняются. Поэтому производители и авиакомпании постепенно двигали кресла всё ближе друг к другу.

Насколько беспощадной бывает экономика авиации, хорошо показывает история «Конкорда»: даже рекордная скорость не спасла его от огромных расходов на топливо и обслуживание.

У плотной посадки есть и обратная сторона. Она помогает удерживать базовые тарифы низкими — тот самый дешёвый билет, за которым все охотятся на распродажах, отчасти существует именно благодаря тесноте. Так что за экономию мы платим собственными коленями.

Люди становятся крупнее, а кресла — уже

Самое неприятное, что пока авиакомпании ужимали кресла, пассажиры двигались в противоположную сторону: средний рост людей увеличился, да и в целом мы стали крупнее, чем несколько десятилетий назад.

Получается парадокс: сиденья сужаются ровно тогда, когда людям нужно больше места, а не меньше. Причём это редкий случай. Кресла в кинотеатрах, автомобилях и на стадионах со временем становились шире, подстраиваясь под человека. И только авиационные кресла упрямо шли в обратном направлении.

Чем опасны тесные кресла на длинных рейсах

Но дело уже не только в комфорте: у тесноты есть и вполне медицинская сторона. Особенно тяжело на длинных перелётах. Когда вы часами сидите неподвижно в скрюченной позе, повышается риск образования тромбов в венах ног.

Врачи давно советуют на долгих рейсах вставать и разминаться хотя бы раз в пару часов. Проблема в том, что сделать это не всегда просто: то горит табло «пристегните ремни» из-за турбулентности, то вы зажаты у иллюминатора, а два соседа мирно спят.

Есть и более серьёзный вопрос — эвакуация. По авиационным нормам полный самолёт должен эвакуироваться за 90 секунд. Срок предельно жёсткий. Неудивительно, что вопрос, как выбрать место в самолёте, здесь касается уже не только комфорта.

Критики опасаются, что тесные ряды, забитые под завязку салоны и гора ручной клади под ногами могут замедлить выход. Регуляторы проводили испытания и заявили, что размер кресел на скорость эвакуации не влияет. Но противники таких выводов возражают: в испытаниях часто не участвуют дети, пожилые и люди с инвалидностью, а сами тесты проводят не в настоящем самолёте, а на макете. В реальной панике всё может пойти иначе.

Как летать комфортнее в тесном экономклассе

Поскольку кресла вряд ли резко станут просторнее, остаётся снизить дискомфорт во время полёта теми способами, которые зависят от вас.

Если бюджет позволяет, на длинных рейсах доплатите за места с увеличенным шагом — у первых рядов или у аварийных выходов пространства для ног заметно больше, иногда до 99–100 сантиметров.

Выбирайте место у прохода: так проще вставать и разминаться, не тревожа соседей.

На долгих перелётах вставайте при любой возможности — даже если не очень хочется. Простое правило: поднялся сосед по ряду — поднимайтесь и вы, ведь следующего шанса можно ждать долго.

Если встать не получается, шевелите стопами прямо в кресле — это помогает не допустить застоя крови в ногах.

Молитесь, чтобы на багажной полке осталось место. Если сумку придётся поставить под кресло впереди, она отнимет и без того небольшое пространство для ног.

Теснота в самолётах вам не кажется: ряды действительно стали плотнее, и стоит за этим простая арифметика — больше мест, больше денег. Пока часть цены дешёвого билета оплачивается нашим личным пространством, остаётся внимательнее выбирать место и не забывать вставать и разминаться. А если рядом ещё и окажется свободное кресло, считайте, что вам особенно повезло.