В России снова хотят строить дирижабли спустя почти 100 лет. Зачем они понадобились

В России утвердили первый национальный ГОСТ на дирижабли. Он заработает 1 февраля 2027 года и должен помочь наладить серийный выпуск аппаратов для Крайнего Севера. Но пока летают только небольшие опытные модели, хотя человечество уже давно хорошо продвинулась в их создании. Зачем стране дирижабли, и неужели в будущем они будут летать вместо самолетов?

Первый ГОСТ на дирижабли заработает в феврале 2027 года

Росстандарт утвердил стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 22 октября 2026 года. В нём собраны общие технические требования к самим дирижаблям, к их оборудованию и к наземной инфраструктуре: местам стоянки, обслуживания и погрузки. Документ касается четырёх видов дирижаблей, которые отличаются устройством корпуса: мягких, полумягких, полужёстких и жёстких.

До этого единых правил на уровне страны не было. Каждый разработчик опирался на собственные технические условия. Новый ГОСТ входит в целую серию стандартов для воздухоплавательной техники: уже приняты документы о терминах, о классификации аппаратов и о материалах оболочек.

У документа есть важная оговорка: под него не попадают гибридные дирижабли. Это аппараты, которые держатся в воздухе отчасти за счёт газа, а отчасти за счёт формы корпуса, которая работает как крыло. Кроме того, ГОСТы в России применяются добровольно. Стандарт задаёт общие правила для отрасли, но сам по себе не делает дирижабли готовыми к массовым полётам.

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Сибири и Арктике не хватает дорог и аэродромов

Зачем вообще возвращаться к транспорту, о котором почти забыли сто лет назад? Всё дело в размерах страны. В России тысячи посёлков, месторождений и заводов, куда сложно добраться обычным транспортом. В некоторых районах Сибири и Крайнего Севера нет постоянных дорог. Летом грузы везут по рекам, зимой по временным дорогам, проложенным прямо по замёрзшей земле.

В остальное время остаётся авиация, а у неё свои трудности. Самолёту нужен аэродром или хотя бы подготовленная площадка. Вертолёт сядет почти где угодно, но возить на нём тяжёлые грузы дорого. Сильнее всех от этого страдают нефтегазовые и добывающие компании: им приходится доставлять крупное оборудование туда, где нет ни железной дороги, ни аэродрома для тяжёлых самолётов.

Дирижабль может закрыть часть этих проблем. Ему не нужна длинная взлётная полоса, он может садиться на неподготовленные площадки и пролетать над лесами и болотами. По данным источника, топлива он тратит до 80% меньше, чем самолёт, и способен работать в сильный мороз. Мы уже писали, зачем дирижабли нужны для доставки грузов. Важно понимать, что заменять самолёты их никто не собирается: дирижабли рассматривают как дополнительный транспорт для задач, где обычная авиация обходится слишком дорого.

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Гелий держит дирижабль в воздухе, а двигатели ведут его вперёд

Проще всего представить дирижабль как огромный воздушный шар, к которому приделали двигатели, винты и кабину. Обычный шар летит туда, куда несёт ветер, а дирижабль сам выбирает направление.

Главный секрет в том, что ему не приходится тратить топливо, чтобы просто держаться в воздухе. Эту работу делает газ внутри оболочки, обычно гелий. Гелий легче воздуха, поэтому оболочка с ним тянется вверх. Один кубометр гелия у поверхности Земли поднимает примерно один килограмм, и это без учёта веса самой оболочки и оборудования. Поэтому дирижабль, который возит несколько тонн груза, должен быть по-настоящему огромным.

Двигатели отвечают за остальное: двигают аппарат вперёд, поворачивают его и помогают бороться с ветром. На некоторых современных моделях винты можно развернуть, и тогда они помогают подниматься, опускаться и зависать на месте.

Самая сложная часть начинается при разгрузке. Если дирижабль сбросит несколько тонн груза, он сильно полегчает и начнёт подниматься. Чтобы этого не случилось, инженеры используют балласт, тягу двигателей или специальные системы, которые регулируют подъёмную силу.

«Гинденбург» сгорел из-за водорода, но риски остались

В начале XX века дирижабли казались транспортом будущего: на них летали через Атлантику и преодолевали огромные расстояния. Но самолёты быстро становились быстрее, надёжнее и выгоднее.

Сильнее всего репутацию дирижаблей подорвала катастрофа немецкого «Гинденбурга» в 1937 году: он загорелся при посадке и полностью сгорел. Одной из главных причин пожара стал водород в оболочке, а водород очень легко горит.

Современные пассажирские дирижабли обычно наполняют гелием, а он не горит. Изменились и материалы: оболочки делают из прочной синтетики, а за полётом следят компьютеры и современные системы навигации. При этом называть дирижабли полностью безопасными нельзя: для такого большого аппарата по-прежнему опасны сильный ветер, грозы, обледенение и ошибки пилота.

Российские дирижабли пока летают только как опытные образцы

Один из самых заметных проектов ведёт компания «АЭРОНОВА». На ноябрь 2026 года она сообщает о двух построенных опытных аппаратах и о работе над более крупными моделями. Почти все характеристики известны со слов самого разработчика.

Модель Стадия Заявленные возможности НОВА-01 Построен, летает Беспилотный, до 30 кг груза, до 70 км/ч АЭРОЛЁТ-01 Испытания Гибридный, до 100 кг груза НОВА-2 Изготовление и сборка До 500 кг, до 100 км/ч, дальность до 500 км

НОВА-01 нужен, чтобы проверить автопилот, двигатели, связь и управление. НОВА-2 задуман и в пассажирском варианте на шесть мест вместе с пилотом. По словам компании, оболочку для электрической версии уже сделали и испытали давлением воздуха. Дальше в планах НОВА-8, который должен поднимать до трёх тонн, и НОВА-35 грузоподъёмностью от десяти тонн. Ещё позже разработчики хотят перейти к аппаратам на 60 тонн и больше.

Но готовый опытный образец и будущий грузовой гигант нужно чётко различать. Если маленький беспилотник уже летает, это ещё не доказывает, что та же технология окажется выгодной и надёжной для перевозки десятков тонн. В Тольятти в 2026 году начали создавать технопарк «Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского», и государство его поддерживает. Но появление такой площадки ещё не означает, что массовый выпуск уже начался.

Скорость, ветер и гелий мешают дирижаблям потеснить самолёты

У дирижаблей есть несколько серьёзных слабостей. Первая из них скорость: даже будущие российские модели, по словам разработчиков, рассчитаны примерно на 100–135 км/ч. Пассажирский самолёт летит в несколько раз быстрее. Для экскурсии это неважно, а для срочного груза разница огромная.

Вторая слабость связана с погодой. У дирижабля огромная поверхность, и сильный боковой ветер толкает его, как парус, поэтому управлять им трудно. В Арктике к ветру добавляются мороз и обледенение. Третья проблема в размерах: даже небольшому дирижаблю нужны большие ангары, а строить их дорого.

Четвёртая проблема касается гелия. Он не горит, но стоит денег, а его запасы ограничены. Вдобавок оболочка понемногу пропускает газ, так что запас приходится пополнять. Поэтому главный вопрос в деньгах: дирижабль действительно тратит меньше энергии, чтобы держаться в воздухе, но это ещё не значит, что перевозка каждой тонны груза выйдет дешевле. Пока дирижабли не начнут работать на настоящих коммерческих маршрутах, точно оценить их выгоду не получится.

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Сначала дирижабли займутся наблюдением и лёгкими грузами

Крупные грузовые перевозки пока остаются планами, а у дирижаблей есть задачи и попроще. С камерами и тепловизором, прибором для съёмки в тепловых лучах, такой аппарат может подолгу висеть над тайгой, следить за лесными пожарами и проверять трубопроводы. На него можно поставить оборудование для связи в местах, где трудно построить вышки. Возможен и туризм: дирижабль летит медленно, и из него удобно рассматривать землю сверху.

Но и для этих задач нужна подготовка на земле. Ему могут понадобиться причальная мачта, площадка, специальная техника и обученные люди. А для пассажирских рейсов придётся пройти сертификацию и доказать, что летать безопасно.

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Сейчас картина выглядит так: опытные аппараты уже летают, грузовые пока только разрабатываются, а сроки массовых пассажирских рейсов неизвестны. Новый ГОСТ даёт отрасли общие правила, но коммерческого успеха он не обещает. Скорее всего, первыми дирижабли займутся наблюдением за территориями и доставкой небольших грузов. Огромные корабли, которые повезут десятки тонн оборудования, потребуют гораздо более сложных испытаний и больших вложений.