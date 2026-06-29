В Йеллоустоне появилась кипящая дыра: никто не видел, как она возникла

В Йеллоустонском национальном парке, на территории Йеллоустонской кальдеры, внезапно образовалась кипящая яма размером с небольшой бассейн — и появилась она ровно на том участке земли, по которому всего двумя днями ранее ходили геологи. Никто не видел, как это произошло, но событие оказалось важным: оно случилось ближе к научным датчикам, чем любая подобная вспышка активности за всю историю наблюдений.

Как кипящая дыра появилась в Biscuit Basin

История началась с небольшого гидротермального взрыва. Взрыв произошёл 13 июня 2026 года в районе Biscuit Basin, а новая кипящая яма появилась где-то между 14 и 16 июня. Самое странное в том, что никто не видел момент её образования — земля просто превратилась в шипящую серую яму с кипящей водой.

Место, где раньше стояли исследователи, заняла котловина цвета мокрого ила, наполненная булькающей кипящей водой. По данным Геологической службы США (USGS), это уже второе подобное событие в Biscuit Basin за два года — предыдущий взрыв случился в июле 2024 года.

Тогда, в 2024 году, взрыв оказался мощнее: в воздух полетели камни и обжигающая вода, которая серьёзно повредила деревянный настил и зону для посетителей. К счастью, ни в одном из этих случаев никто не пострадал.

Что показали сейсмические датчики и инфразвук в Йеллоустоне

Самое интересное началось рано утром. В 5:09 утра 13 июня оборудование зафиксировало аномальную активность — сейсмическую энергию и низкочастотный акустический сигнал, который называют инфразвуком (звук слишком низкий, чтобы человек его услышал). Сигнал шёл со стороны бассейна Black Diamond Pool.

Когда рассвело, учёные заметили ещё кое-что: река Файрхол ниже по течению окрасилась в светло-серый молочный цвет. Геологи парка сразу предположили, что снова взорвался Black Diamond Pool. Но датчики показали лишь небольшой тепловой всплеск в этом месте — значит, настоящий взрыв произошёл где-то рядом, а не там.

Главная подсказка нашлась на записи камеры обсерватории. В 5:09:50 утра в кадре виден столб тёмного пара, поднявшийся из области к северу от Black Diamond Pool — ровно в то же время, что и сейсмическая и инфразвуковая аномалии. Так стало ясно, где именно прорвалась подземная вода.

Откуда в Йеллоустоне взялись новые трещины и горячая вода

На следующий день на месте обнаружили следы того, что огромные объёмы кипящей воды хлынули в реку из трёх новых отверстий. По словам команды USGS, эти отверстия — пути, по которым вода у точки кипения внезапно нашла выход к поверхности и мгновенно вскипела, превратившись в пар. Именно это и стало двигателем гидротермального взрыва.

Когда учёные добрались до места, вода успела остыть примерно до 85 °C. Но они хорошо разглядели трещину длиной 18,5 метра и шириной до 1,5 метра, из которой всё ещё текла почти кипящая вода. Вокруг лежали камни, выброшенные взрывом, но улетели они всего на несколько метров — значит, взрыв был слабее, чем в 2024 году.

Кстати, подобные «живые» процессы для Йеллоустона — не редкость. Если вам интересна геология этого места, почитайте, как извергался Йеллоустонский вулкан и про крышку супервулкана, которая удерживает его от извержения.

Почему кипящая яма в Йеллоустоне появилась без нового взрыва

Самой ямы поначалу не было. Кипящий серый бассейн размером 6,5 на 5,3 метра учёные нашли только 16 июня, вернувшись на место, и были шокированы. Яма издавала глухой стук — его создавали пузыри пара, которые формировались и тут же схлопывались.

Почему же её никто не заснял, как предыдущий взрыв? Команда USGS считает, что яма образовалась за счёт обрушения грунта, а не взрыва — на это указывает отсутствие выброшенных вокруг обломков. Поэтому момент её появления камеры не зафиксировали. А запись от 18 июня показала, что струи воды периодически взлетали на высоту 6–9 метров — то есть зона всё ещё активна.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Как учёные будут предсказывать гидротермальные взрывы

Это самый близкий к системе мониторинга гидротермальный взрыв за всю историю наблюдений. У команды теперь есть множество данных, записанных и до, и после события. Это значит, что учёные могут детально разобрать, что именно произошло под землёй, и понять, были ли вообще какие-то предупреждающие признаки.

Подобные новые объекты в Йеллоустоне появляются регулярно: только прошлым летом в районе Porcelain Basin сформировался ещё один молочно-голубой бассейн. Удивительно, что даже хорошо изученный национальный парк остаётся непредсказуемым, а гидротермальная активность здесь по-настоящему динамична и опасна.