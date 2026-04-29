Это не привидения: ученые объяснили страх в старых домах

Бывает, заходишь в старое здание, и сразу что-то не так. Вроде бы ничего не происходит, но ощущение тревоги и дискомфорта не отпускает. Если вы в детстве блуждали по заброшкам, это ощущение вам точно знакомо. Новое исследование показало, что причиной может быть инфразвук — звуковые волны настолько низкие, что человеческое ухо их не слышит. Зато тело реагирует: растет уровень гормона стресса, портится настроение, а человек даже не понимает, что именно его беспокоит. Это логичное объяснение феномену заброшенных замков.

Что такое инфразвук

Инфразвук — это звуковые волны с частотой ниже 20 герц, то есть ниже порога слышимости для большинства людей. Он может возникать естественным путем, от тектонической или вулканической активности, штормов и взаимодействия воздуха с водой. Но не только природа производит такие волны. Инфразвук также распространен в городской среде, рядом с вентиляционными системами, кондиционерами, трубами с низкочастотным гулом, автомобильным трафиком и механическими системами зданий.

Представьте себе огромный невидимый барабан, который бьет так медленно, что ваше ухо не успевает уловить ритм. Но волны давления все равно проходят сквозь стены, сквозь тело. Именно так и работает инфразвук: вы не слышите ничего, но ваш организм ощущает колебания давления и реагирует на них.

Старые системы отопления, котлы, вентиляция и водопроводные трубы — все это потенциальные генераторы инфразвука. И именно в старых зданиях, где техника давно не обновлялась, такие источники встречаются особенно часто. В полной тишине нам, кстати, тоже становится некомфортно.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в МАКС!

Инфразвук повышает гормон стресса

Группа канадских ученых решила проверить, влияет ли инфразвук на человека, даже если тот его не замечает. Исследователи набрали 36 добровольцев, в основном молодых женщин со средним возрастом около 23 лет. Каждого участника случайным образом распределили в одну из четырех групп: спокойная музыка с инфразвуком, спокойная музыка без инфразвука, тревожная музыка с инфразвуком или тревожная музыка без инфразвука.

Для половины участников скрытые сабвуферы воспроизводили инфразвук на частоте 18 Гц. Инфразвуковое воздействие длилось чуть менее пяти минут. Слюну собирали до начала сессии и через 20 минут после — это окно было выбрано, чтобы зафиксировать изменения уровня кортизола.

Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience в апреле 2026 года.

Раздражение, грусть и стресс от инфразвука

Когда инфразвук был включен, участники сообщали о повышенной раздражительности. Они находили музыку менее интересной. Они оценивали ее как более грустную. Уровень кортизола в слюне, гормона, часто используемого как маркер стресса, также повышался после воздействия.

При этом повышения тревожности обнаружено не было, хотя раньше предполагалось, что инфразвук может ее вызывать. Эффект был не похож на тревогу или панику — скорее это был тонкий сдвиг в сторону стресса, раздраженности и негативного настроения. Ощущение «что-то не так», которое может сделать комнату неприятной, хотя никто не понимает почему.

Особенно интересно вот что: по словам профессора Родни Шмальца, тело может реагировать на инфразвук, даже если мы не слышим его осознанно. Участники не могли определить, был ли инфразвук включен, а их предположения об этом никак не влияли на уровень кортизола или настроение. Другими словами, эффект не зависел от ожиданий или самовнушения, организм реагировал сам.

Почему в старых домах видятся призраки

Ощущения, вызванные инфразвуком, совпадают с тем, что люди часто описывают в «домах с привидениями», которые многих так пугают. Эта идея подкрепляется тем, что старые дома с большой вероятностью сами производят инфразвук.

Профессор Шмальц, который занимается исследованием псевдонаучных и паранормальных убеждений, описывает механизм так: инфразвук создает легкий физический дискомфорт, а дальше человек сам подбирает объяснение. Особенно это заметно в подвалах, где старые трубы и вентиляция создают низкочастотные вибрации. Если человеку заранее сказали, что здание с призраками, он может приписать раздражение чему-то сверхъестественному.

Эта идея не нова. Еще в 1998 году британский инженер Вик Тэнди, работая в лаборатории медицинского оборудования, ощутил гнетущую атмосферу, холодную дрожь и увидел неясную серую фигуру. Расследуя причину, он обнаружил, что недавно установленный вентилятор создавал стоячую волну инфразвука на частоте 19 Гц. Частота оказалась близка к резонансной частоте человеческого глазного яблока — волны заставляли глаза вибрировать и вызывали оптическую иллюзию.

Новое исследование добавляет к этой картине важную деталь: теперь есть биологический маркер реакции на инфразвук — повышение кортизола. Это объективный показатель, не зависящий от субъективных ощущений.

Критика проведенного исследования

Выборка была сравнительно небольшой, поэтому ученые провели анализ чувствительности, прежде чем делать выводы. Они подтвердили, что их исследование могло обнаружить средние и крупные эффекты инфразвука. Однако для полного понимания того, как инфразвук влияет на эмоции и поведение, нужны более масштабные и разнообразные исследования.

Это исследование во многом было первым шагом к пониманию влияния инфразвука на человека. Пока протестирована только одна частота. Другие частоты и их комбинации могут давать свои, отличающиеся эффекты.

Есть и другие ограничения. Исследование не тестировало инфразвук непосредственно в «домах с привидениями» или рядом с котлами. В лаборатории использовался чистый тон от сабвуфера, а реальный инфразвук в зданиях — это сложная смесь частот и вибраций. Крис Френч, почетный профессор психологии, не участвовавший в работе, отмечает, что результаты исследований инфразвука до сих пор были неоднозначными. По его словам, правдоподобно, что ощущения от низкочастотного шума могут заставлять людей думать, что место «населено призраками», но объяснять инфразвуком явления вроде летающих с полок предметов было бы перебором.

Стоит ли проверять свой дом на инфразвук

Даже если связь с «призраками» остается гипотезой, практический аспект исследования вполне конкретен. По словам профессора Шмальца, инфразвук распространен повсюду — рядом с вентиляционными системами, транспортом и промышленным оборудованием. Многие люди подвергаются ему, даже не зная об этом. Результаты исследований показывают, что даже краткое воздействие может изменить настроение и повысить кортизол.

Профессор Тревор Гамильтон добавляет, что кратковременное повышение кортизола — нормальная реакция на стресс, помогающая телу мобилизоваться. Но хроническое повышение кортизола это уже проблема: оно может приводить к различным физиологическим расстройствам и влиять на психическое здоровье. А это значит, что постоянное воздействие инфразвука в жилых или рабочих помещениях — вопрос, заслуживающий серьезного внимания.

Специальные приборы для измерения инфразвука существуют, но они не входят в стандартный набор при проверке квартир или офисов. Тем не менее, если в помещении постоянно ощущается необъяснимый дискомфорт, имеет смысл обратить внимание на состояние вентиляции, отопления и других механических систем.

Исследование не ставит точку в вопросе о домах с привидениями — но предлагает проверяемое научное объяснение для ощущений, которые раньше списывались на мистику или фантазию. И, возможно, в следующий раз, когда в подвале или старом здании что-то покажется не так, стоит задуматься о вибрирующих трубах, а не о беспокойных духах.