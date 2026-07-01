В Антарктиде найдена кость животного, которого никто не ожидал там увидеть

В 1985 году ученые нашли в Антарктиде необычную окаменелость. Ее определили как останки морской рептилии, и на этом забыли на 40 лет. Недавно кто-то решил перепроверить старые находки, и результат оказался неожиданным: кость принадлежала вовсе не обитателю моря, а существу, которое, по логике, там не должно было водиться. Эта находка переворачивает представления о том, какие животные населяли Антарктиду миллионы лет назад. Впрочем, в древние времена Антарктида вовсе была не такой, какой мы ее знаем.

Как в Антарктиде нашли кости динозавра

По данным Daily Galaxy, в 1985 году геолог Майк Томсон проводил исследования на острове Джеймса Росса, недалеко от Антарктического полуострова. Там он обнаружил крупный фрагмент кости, который из-за суровых полевых условий и обилия вокруг морских окаменелостей записали как останки древней рептилии, обитавшей в океане.

Окаменелость отправилась в хранилище, где пролежала без особого внимания почти сорок лет. Ситуация изменилась, когда палеонтологи из лондонского Музея естествознания решили изучить образец заново. Оказалось, что перед ними фрагмент позвонка титанозавра, представителя группы огромных травоядных динозавров с длинной шеей.

Ученые оценивают длину этого животного в шесть-семь метров. Пока неясно, принадлежала ли кость детенышу гигантского вида или это была взрослая особь небольшого размера. Тем не менее, это первое подтвержденное доказательство того, что титанозавры ходили по земле, которая сейчас покрыта многокилометровым слоем льда.

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Почему кости динозавра лежали на дне океана

Самое необычное в этой находке это место, где она покоилась. Позвонок извлекли из осадочных пород, которые в далеком прошлом были морским дном. Вокруг окаменелости находилось множество раковин аммонитов и других вымерших обитателей океана.

Именно соседство с древними моллюсками помогло ученым точно определить когда жил динозавр. Оказалось, что динозавр жил в самом начале кампанского яруса позднего мелового периода.

Сценарий произошедшего, по мнению исследователей, довольно прост и часто встречается в палеонтологии. Травоядный гигант умер на суше, после чего тело динозавра смыло в реку. Сильный поток воды унес останки в открытое море, где они опустились на дно и оказались погребены под толстым слоем песка и ила.

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Какой была Антарктида во времена динозавров

Антарктида миллионы лет назад совершенно не походила на современную ледяную пустыню. В позднем меловом периоде она была частью огромного южного суперконтинента, который соединял территории нынешней Южной Америки и Новой Зеландии.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Acta Palaeontologica Polonica, климат на континенте был гораздо теплее. Там в изобилии произрастали папоротники и хвойные деревья, а также растения, внешне напоминающие современные пальмы.

Несмотря на тепло, условия для жизни в Антарктиде оставались суровыми из-за экстремального расположения. Динозаврам приходилось выживать в условиях долгой полярной ночи зимой и непрерывного дня летом. Тем не менее, палеонтологи уже находили на континенте следы самых разных доисторических животных:

Моррозавры — небольшие двуногие травоядные;

— небольшие двуногие травоядные; Антарктопельты — бронированные четвероногие анкилозавры;

— бронированные четвероногие анкилозавры; Имперобаторы — крупные двуногие хищники;

— крупные двуногие хищники; Вегависы — древние птицы, жившие по соседству с динозаврами.

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Роль Антарктиды как зеленого моста между континентами

Окаменелости в Антарктиде встречаются крайне редко и часто сильно повреждены из-за движения ледников. Ученые уверены, что найденные на сегодняшний день виды — это лишь малая часть животных, которые жили там миллионы лет назад.

Обнаружение позвонка титанозавра дает важную подсказку о том, как гигантские животные расселялись по планете. Останки подобных завропод ранее находили в Южной Америке и Новой Зеландии, но их присутствие на ледяном континенте подтвердилось впервые.

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Исследователи предполагают, что Антарктический полуостров служил своеобразным сухопутным мостом. По этому теплому зеленому коридору гигантские травоядные могли свободно мигрировать между участками суши, которые сегодня разделены тысячами километров холодных океанских вод.