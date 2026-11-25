Чтобы узнать, чем болели люди и животные тысячи лет назад, учёные обычно исследуют кости и зубы. Например, раньше ДНК чумы обнаружили в древних зубах. Но теперь выяснилось, что следы опасных болезней могут храниться даже в библиотеках. Причём не в старинных записях, а в самих страницах книг!

Средневековые книги делали из кожи животных

До широкого распространения бумаги книги часто писали на пергаменте — специально обработанной коже овец, коз и телят. Именно поэтому старинные страницы способны сохранять ДНК животных, из которых их изготовили. А вместе с ней иногда и следы болезней.

Как сообщает ScienceDaily, исследователи обнаружили ДНК вируса овечьей оспы в нескольких средневековых рукописях. Среди них — знаменитое Йоркское Евангелие (York Gospels), созданное примерно в 990–1020 годах. Следы вируса нашлись сразу на трёх его листах.

Йоркское Евангелие оказалось не единственной такой находкой. Следы вируса обнаружили сразу в нескольких древних рукописях:

Йоркское Евангелие (990–1020 годы);

Corpus Glossary (около 800 года) — один из старейших англосаксонских словарей;

Послания апостола Павла (около 700 года) — рукопись с комментариями;

«Историческое зерцало» (Speculum Historiale) — средневековая историческая энциклопедия.

Получается, эти книги невольно сохранили свидетельства болезней, бушевавших среди животных много веков назад.

Почему вирусная ДНК сохранилась спустя тысячу лет

Секрет в самом пергаменте. При изготовлении кожу очищали, растягивали и высушивали. В такой плотной и сухой основе генетический материал мог разрушаться медленнее, особенно если рукопись затем хранилась в подходящих условиях.

Конечно, за тысячу лет ДНК не осталась целой — сохранились лишь небольшие фрагменты. Но современное оборудование позволяет распознавать вирус даже по таким обрывкам.

Самое интересное, что портить драгоценные рукописи ради анализа не пришлось. Учёные осторожно собирали мельчайшие частицы с поверхности пергамента специальным ластиком, а затем исследовали полученный материал.

Кстати, это не единственная неожиданная находка такого рода. Ранее жвачка возрастом 10 000 лет помогла узнать, чем питались люди каменного века и какие бактерии жили у них во рту.

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Овечья оспа опасна, но заразиться от книги нельзя

Овечья оспа — серьёзная вирусная болезнь животных. Она вызывает высокую температуру, высыпания и поражение внутренних органов. Особенно тяжело её переносят молодые овцы, а вспышки могут приводить к массовой гибели скота.

Но здесь есть два важных момента. Во-первых, в старинных книгах обнаружили не живой вирус, а фрагменты его ДНК. Это не одно и то же.

В отличие от некоторых вирусов из вечной мерзлоты, которые удавалось возвращать к активности в лаборатории, найденные в рукописях генетические следы сами по себе не способны вызвать инфекцию.

Во-вторых, овечья оспа вообще не заражает человека. Это подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения животных. Так что бояться древних книг из-за этой находки не нужно.

Следы овечьей оспы нашли даже на телячьей коже

ДНК вируса обнаружилась не только на овечьих шкурах, но и на пергаменте из кожи коз и телят. Хотя возбудитель овечьей оспы прежде всего поражает овец. Откуда он там взялся? Есть два возможных объяснения.

Первое — при изготовлении пергамента шкуры разных животных обрабатывали рядом, и вирусные частицы могли попасть с одной на другую. Второе — в отдельных случаях инфекция могла затрагивать и другие виды скота.

Пока учёные не могут окончательно выбрать между этими версиями. Более того, следы вируса обнаружили даже в старинном бумажном документе. Возможно, они попали туда вместе с материалами животного происхождения, которыми обрабатывали бумагу.

История овечьей оспы оказалась намного древнее самих книг

Чтобы заглянуть ещё дальше в прошлое, исследователи изучили зубы овец бронзового века. И тут обнаружилась любопытная деталь: древнейшие следы вируса нашли на территории современных России и Казахстана. Один зуб обнаружили в поселении Рублёво-VI в Алтайском крае (ему около 3200 лет), а другой — в поселении Мыржик в Казахстане (около 3700 лет).

Получается, овечья оспа поражала домашний скот уже более 3700 лет назад, задолго до появления исследованных средневековых рукописей.

Сравнение древних и современных образцов принесло ещё один неожиданный результат: за прошедшие тысячелетия геном вируса изменился сравнительно мало.

Получается, скотоводы бронзового века сталкивались с возбудителем, генетически довольно близким к современному. И это не просто любопытный исторический факт. Овечья оспа до сих пор вызывает вспышки заболеваний, а изучение древней ДНК помогает понять, как вирус приспосабливался к животным и какие его особенности сохранялись тысячелетиями.