Посмотрите, как выглядел человек 315 тысяч лет назад: ученые восстановили его лицо

Учёные восстановили лицо древнейшего известного Homo sapiens. Останки нашли в марокканской стоянке древних людей Джебель-Ирхуд, их возраст — около 315 тысяч лет. По этим костям исследователи собрали цифровой портрет. Казалось бы, перед нами должен быть далёкий предок, мало похожий на нас. Но результат реконструкции оказался неожиданным.

Череп из Марокко сначала приняли за неандертальца

В начале 1960-х годов рабочий, добывавший в Джебель-Ирхуде полезные ископаемые, наткнулся на череп. Сначала его сочли останками африканского неандертальца, жившего примерно 40 тысяч лет назад.

Позже раскопки дали новые человеческие кости и каменные орудия, и взгляд учёных на находку постепенно поменялся. В 2017 году вышли два исследования, в которых эти останки отнесли к нашему виду. Слой, где лежали кости, датировали примерно 315 тысячами лет с погрешностью около 34 тысяч лет.

После этого известная история Homo sapiens удлинилась примерно на 100 тысяч лет. На этих же окаменелостях построена и новая реконструкция.

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Череп собран из костей нескольких людей

Целого черепа одного человека у исследователей не было. Ещё в 2017 году специалисты Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка свели в цифровом виде разные фрагменты в почти полный череп. Мозговая коробка и верхняя часть лица взяты в основном от первой находки, черепа Irhoud 1.

Нижнюю челюсть и зубы взяли от других людей из того же слоя. Поэтому итоговое лицо не точный портрет одного конкретного человека, а скорее собирательный образ. Создатель реконструкции Сисеро Мораес считает, что части подошли друг к другу очень хорошо: по его словам, даже если бы нашлась родная челюсть, череп, скорее всего, выглядел бы почти так же.

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Мягкие ткани взяли у современного человека и подогнали под древний череп

Команда Мораеса начала с фотографий и видео составного черепа, которые опубликовали вместе с работой 2017 года. Из видео нарезали кадры и по снимкам с перекрывающихся ракурсов рассчитали объёмную модель черепа, примерно так же, как по серии фотографий строят 3D-модель здания. Размеры сверили с опубликованными замерами.

Дальше нужно было понять, какое лицо покрывало эти кости. Для этого взяли компьютерную томографию анонимного современного взрослого. Это объёмный рентгеновский снимок, на котором видны и череп, и окружающие его ткани. Его череп на компьютере постепенно «перелепили» под форму древнего, а кожа и мышцы деформировались вместе с ним. Так появилась отправная точка для внешности.

Затем результат уточнили по данным о толщине мягких тканей у живых людей. Работали в бесплатной программе Blender с набором инструментов OrtogOnBlender. Сам метод придумали не специально для этой находки: его разрабатывают и проверяют как минимум с 2013 года. Похожими способами ранее восстанавливали лицо неандертальца и других древних людей.

Объём черепа совпал, а точность лица проверить нельзя

Исследователи замерили объём полости внутри модели, где находился мозг. Получилось 1364 миллилитра, а прежняя оценка по томографии самой окаменелости давала 1375 миллилитров. Такое совпадение говорит о том, что пропорции черепа переданы верно.

Но это проверка костей, а не лица. Кожа и мышцы тех людей не сохранились, сравнить портрет не с чем. Данные о толщине тканей пришлось брать у современных людей. Это вынужденная замена, и она не означает, что анатомия древних и нынешних людей одинакова. Основную часть работы здесь делают кости, а мягкие ткани остаются обоснованной оценкой.

Цветной портрет — самая художественная версия

Изображения сделали в двух вариантах: серые, без волос, и цветные, с кожей, причёской и бородой. Мораес прямо признаёт, что цветная версия с растительностью на лице самая художественная и в ней меньше всего научно надёжных деталей.

Цвет кожи, волосы и борода по окаменелостям не определяются. Поэтому в серых вариантах их нет: так проще разглядеть саму форму лица, рассчитанную по черепу. Если хочется понять, насколько научен портрет, смотреть стоит именно на серые изображения.

Современное лицо и архаичная черепная коробка

Прежние исследования этих окаменелостей показали интересное сочетание: лицо у людей из Джебель-Ирхуда уже почти современное, а черепная коробка ещё архаичная, более вытянутая. Отсюда учёные сделали вывод, что черты нынешних людей складывались не одновременно, а по частям и в разное время.

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Новая реконструкция наглядно показывает этот вывод: лицо узнаваемое, хотя форма головы ещё старая. Работа опубликована в журнале Heritage. Ценность таких портретов в наглядности, а не в фотографической точности. Так же, как в случае с женщиной каменного века, они помогают представить людей, от которых остались только кости.