Откуда в нашей ДНК взялся 1% генов неизвестного вида людей

В школьных учебниках написано, что люди произошли от неандертальцев и кроманьонцев. Но генетики выяснили, что в ДНК современных людей есть фрагменты, которые не принадлежат ни одному известному виду. Примерно 1% нашего генома это след кого-то, кого ученые пока не могут распознать. Кто это был и как его гены оказались внутри нас?

Эволюция человека оказалась сложнее

Раньше антропологи считали, что Homo sapiens просто появился в Африке, вышел за ее пределы и постепенно вытеснил другие, более примитивные виды. Однако развитие технологий испортило эту стройную теорию в самом лучшем смысле слова.

Оказалось, что древние люди не просто сосуществовали, но и скрещивались между собой. Сегодня люди неафриканского происхождения носят в себе от 1 до 2% неандертальской ДНК, а некоторые популяции Азии и Океании унаследовали еще и гены денисовцев. Именно эти крошечные генетические фрагменты влияют на наши особенности.

Ученые легко находят такие эволюционные пересечения, потому что у них есть эталон — расшифрованный геном из древних костей неандертальцев. Но с популяциями, от которых не осталось вообще никаких физических следов, этот прямолинейный метод сравнения не работает.

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Как ученые ищут призрачные популяции

Что делать, если от древнего племени не осталось ничего, кроме генетического следа в живых людях? Антропологи называют такие исчезнувшие группы призрачными популяциями.

Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали новый компьютерный алгоритм под названием TRACE. Вместо того чтобы искать точные совпадения с несуществующим древним геномом, алгоритм анализирует форму генетического семейного древа.

Дело в том, что каждое поколение обменивается участками хромосом, создавая мозаику из разных генетических историй. Если в родословную когда-то влилась ДНК от очень далекой и изолированной ветви человечества, она оставляет после себя аномально старые фрагменты большой длины. Алгоритм ищет именно такие структурные странности, и в симуляциях его точность превысила 92% при минимуме ложных срабатываний.

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ДНК неизвестного вида есть у всех современных людей

Ученые протестировали метод на 503 геномах современных людей из Европы, Восточной и Южной Азии, а также Западной и Восточной Африки.

Во время проверки алгоритм выдал сразу несколько важных результатов:

Успешно подтвердил уже известные следы неандертальцев и денисовцев, доказав работоспособность метода;

Обнаружил около 0,5–1,1% «призрачной» ДНК у представителей всех без исключения изученных популяций;

Выявил у жителей Океании еще более древний след вида, который отделился от предков человека 1,8 миллиона лет назад.

Эти таинственные генетические сегменты равноудалены как от неандертальцев, так и от денисовцев. Это означает, что наши предки скрещивались с совершенно отдельной линией древних людей еще до того, как Homo sapiens начал активно расселяться по планете. Об этом рассказали авторы сайта ZME Science.

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Почему мы вряд ли найдем останки этого предка человека

Главная проблема антропологии заключается в том, что молекулы ДНК крайне чувствительны к окружающей среде. Жара и высокая влажность стремительно разрушают генетический материал.

Самый старый из когда-либо расшифрованных геномов, найденных на территории Африки, насчитывает менее 20 000 лет. Вероятность того, что при нынешних технологиях ученым удастся извлечь неповрежденную ДНК из останков возрастом в сотни тысяч лет в жарком климате, практически равна нулю.

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Скорее всего, мы никогда точно не узнаем, как выглядели эти загадочные люди, где именно они строили стоянки и почему в итоге вымерли. Но благодаря современным алгоритмам мы понимаем, что история нашего вида это не изолированная прямая ветвь. Десятки тысяч лет миграций и скрещиваний привели к тому, что обрывки памяти о давно исчезнувших племенах продолжают жить в ДНК каждого из нас.