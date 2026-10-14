Почему одно молоко хранится неделю, а другое — полгода? И какое покупать?

Один пакет молока спокойно стоит в шкафу полгода, а другой портится за неделю. Неужели в первом сплошные консерванты? Когда мы выбираем молоко по жирности, всё решают проценты. А здесь — температура и буквально несколько секунд нагрева.

Всё решают температура и время нагрева

Пастеризованное молоко обычно нагревают до 72–75 °C примерно на 15–20 секунд. Этого хватает, чтобы уничтожить опасные бактерии, но часть микроорганизмов, способных со временем испортить молоко, остаётся.

Ультрапастеризованное нагревают гораздо сильнее — примерно до 135–140 °C, зато всего на несколько секунд, после чего быстро охлаждают. Такая обработка уничтожает практически всю микрофлору, включая устойчивые к нагреву споры. Оба вида молока безопасны и готовы к употреблению без дополнительной обработки.

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Правда ли, что при ультрапастеризации исчезает вся польза

Высокая температура действительно разрушает часть витаминов, но не настолько, чтобы молоко стало бесполезным. По данным Роскачества, белок, кальций и молочные жиры практически полностью сохраняются. А вот фолиевой кислоты и некоторых витаминов группы B после обработки может стать немного меньше.

Поэтому считать пастеризованное молоко значительно полезнее ультрапастеризованного неправильно. По основным питательным веществам они очень близки. Разница скорее заметна во вкусе: ультрапастеризованное иногда имеет лёгкий привкус кипячёного молока.

И ещё один важный момент: ультрапастеризация не уничтожает лактозу. При её непереносимости нужно выбирать безлактозное молоко. А если хочется вовсе отказаться от коровьего, мы уже разбирали, чем отличается растительное молоко и насколько оно полезно.

Секрет долгого хранения не только в нагреве

Секрет не только в температуре, но и в упаковке. Ультрапастеризованное молоко разливают в стерильных условиях и герметично закрывают. Пока упаковка целая, бактериям практически неоткуда взяться. Поэтому молоко может храниться месяцами без холодильника и без консервантов.

Пастеризованное обычно хранится около 5–14 дней, иногда дольше, и обязательно в холодильнике. Ультрапастеризованное в закрытой упаковке может простоять 6 месяцев и даже больше при температуре обычно до +25 °C. Точные сроки всегда указаны производителем.

Кстати, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко — не совсем одно и то же. При обычной стерилизации молоко подвергается более длительному нагреву, из-за чего сильнее меняется его вкус.

После открытия упаковки молоко долго не живёт

Здесь преимущество ультрапастеризации исчезает. Как только вы открыли пакет, внутрь попадают микроорганизмы из воздуха. Оба вида молока нужно хранить в холодильнике и желательно выпить в течение трёх дней, если на упаковке не указан более короткий срок.

Причём ультрапастеризованное молоко после порчи не обязательно скисает привычным образом. Оно может начать горчить или приобрести неприятный запах. Поэтому ориентироваться только на кислинку не стоит.

Если молока осталось много, его можно заморозить. Но учитывайте, что молоко после заморозки нередко расслаивается. Для каши или выпечки оно ещё подойдёт, а вот пить его будет не так приятно.

Магазинное молоко кипятить не нужно, а детям до года его пить рано

Магазинное пастеризованное и ультрапастеризованное молоко кипятить не нужно. Оно уже прошло необходимую обработку. Кипячение требуется сырому молоку, например купленному непосредственно у фермера.

Детям можно давать оба вида при отсутствии аллергии и других противопоказаний. Но есть важное ограничение: согласно рекомендациям, обычное коровье молоко в качестве напитка вводят с 12 месяцев. До этого оно не должно заменять грудное молоко или детскую смесь.

Для каши, блинов, кофе и других блюд подходят оба варианта. А вот для домашней простокваши или йогурта нужна специальная закваска: магазинное молоко не обязано самостоятельно скисать так, как деревенское.

На что действительно стоит смотреть в магазине

Если вы пьёте молоко ежедневно и любите его привычный вкус, можно брать пастеризованное. Если покупаете про запас, редко используете или хотите держать несколько пакетов дома, удобнее ультрапастеризованное. По пользе принципиальной разницы между ними нет.

Но обязательно проверяйте упаковку. Пастеризованное молоко должно стоять в холодильнике магазина, а ультрапастеризованное — храниться в условиях, указанных на этикетке. Не берите вздутые, повреждённые пакеты и продукцию с истёкшим сроком годности.

И смотрите на название: если вам нужно именно молоко, ищите надпись «молоко питьевое», а в составе не должно быть немолочных жиров. Именно качество продукта и условия хранения важнее того, сколько градусов было при обработке.