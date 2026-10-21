Танцевальная чума 1518 года: что заставило сотни людей танцевать до смерти

Летом 1518 года жители Страсбурга начали танцевать на улицах и не могли остановиться. К концу августа танцевали уже до 400 человек, и часть из них умерла от изнеможения. Все исторические записи подтверждают, что эпидемия действительно была. Но почему она случилась, точно не знает никто. Историки до сих пор спорят о причинах, и это одна из самых странных медицинских загадок прошлого. И эта история чем-то похожа на эпидемию смеха в 1962 году.

Одна женщина на улице и сотни танцующих через шесть недель

Всё началось 14 июля 1518 года. Женщина по имени Фрау Троффеа вышла на улицу Страсбурга и начала танцевать. Тогда город входил в Священную Римскую империю, сейчас это северо-восток Франции. Муж умолял её остановиться, но она танцевала до ночи, а вокруг собирались зеваки. В конце концов она упала и уснула, а утром проснулась и снова пустилась в пляс.

Такой неудержимый танец называют хореоманией, то есть «танцевальным безумием». И оно, похоже, передавалось от человека к человеку. Вскоре на улицах дёргались и кружились уже десятки горожан, а к концу августа их число дошло примерно до 400. Чиновники, врачи и священники пытались понять, что происходит и как это прекратить.

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Проклятие святого Вита

У людей того времени было своё объяснение. Считалось, что танцующих проклял святой Вит, христианский мученик IV века с Сицилии. По поверьям, он наказывал грешников, заставляя их танцевать, а когда решал, что они достаточно настрадались, снимал проклятие.

Вера в святого Вита важна для всей этой истории. Как мы увидим дальше, именно она, по мнению историков, объясняет, почему в Страсбурге люди танцевали, а не делали что-то другое.

Власти построили сцену и наняли музыкантов

Решение городских властей сегодня кажется очень странным: они постановили, что танцоров нужно не останавливать, а помочь им танцевать дальше. Для этого освободили площадь, где обычно торговали зерном, поставили сцену и пригласили музыкантов.

В сохранившихся документах причины этого решения не записаны. Историк медицины из Университета штата Мичиган Джон Уоллер, автор книги о танцевальной чуме, предполагает, что причин было две. Во-первых, тогда считалось, что танец помогает очистить тело от вредных веществ. Во-вторых, его могли воспринимать как покаяние.

Танцы считались развлечением, а значит, чем-то греховным. Поэтому, по словам Уоллера, танцевать до изнеможения и боли было способом наказать самого себя. Логика властей получалась простой: раз танец стал карой, пусть люди её и отбывают.

Жара, голод и усталость сделали танец смертельным

Последствия, как говорит Уоллер, были «очень, очень явными». Лето выдалось жарким, танцующие почти наверняка находились на палящем солнце, мало ели и пили и почти не отдыхали. Особенно опасно это было для людей со слабым сердцем или склонностью к инсульту.

Сколько человек погибло, точно неизвестно: записи того времени очень расплывчаты. Один автор утверждал, что какое-то время умирало до 15 человек в день, но проверить эту цифру нельзя. Ясно одно: смертей было достаточно, чтобы власти полностью передумали.

Танцы запретили почти везде, кроме частных домов, а вместо них назначили покаяние и молитвы. Оставшихся танцоров отвезли к святилищу святого Вита примерно в 48 километрах от города, где священники молились и приносили дары. Через несколько дней или недель люди пришли в себя и вернулись к обычной жизни, измученные и потрясённые, но в остальном здоровые.

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Похожие вспышки шли вдоль Рейна

Страсбург не был исключением. С конца XIV до середины XVI века в Западной Европе случались и другие вспышки неудержимых танцев, и многие из них происходили вдоль Рейна и его притоков.

Уоллер считает, что это не совпадение. Реки были главными торговыми путями, а вместе с товарами по ним распространялись и идеи. По его словам, от истоков Рейна в Швейцарии до впадения в Северное море люди верили в святого, который наказывает танцем. Обо всем этом рассказали авторы сайта Popular Science.

Почему версия о массовой истерии выглядит самой убедительной

Версий за пять веков набралось немало. По одной из них, людей отравила спорынья, грибок, который поражает зерно. По другой, их покусали ядовитые пауки. Предлагали также одержимость бесами, эпилепсию, тиф и энцефалит, то есть воспаление мозга из-за инфекции или сбоя иммунитета.

Уоллер, изучив все свидетельства, считает правдоподобным только одно объяснение: массовую истерию. Учёные называют её массовым психогенным заболеванием. Это состояние, при котором сильный стресс вызывает у многих людей сразу одинаковые телесные симптомы без физической болезни.

Поводов для стресса у жителей Страсбурга хватало. В годы перед 1518-м были неурожаи, плохая погода, денежные трудности, беспорядки и религиозные споры, а также оспа, проказа и сифилис. Особенно тяжело приходилось беднякам: они голодали, боялись и думали, что Бог от них отвернулся.

По версии Уоллера, люди просто дошли до предела и впали в состояние, похожее на транс, в котором почти не чувствовали усталости и боли в ногах. А танцевали они, а не плакали, дрались или молились, именно потому, что верили в проклятие святого Вита: страх подсказал, как должна выглядеть «кара».

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Важно понимать, что это лучшее из имеющихся объяснений, а не доказанный факт. Записи о событиях 1518 года скудные, а поставить диагноз людям, жившим пятьсот лет назад, невозможно. Но эта история хорошо показывает, насколько сильно страх и общие верования могут влиять на тела многих людей сразу.