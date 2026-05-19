Эпидемия, которая превратила миллион человек в живые статуи, и так же внезапно исчезла

Летаргический энцефалит — одна из самых странных эпидемий в истории. В 1917–1930 годах болезнь поразила более миллиона человек по всему миру, убила около половины заболевших и оставила выживших запертыми в собственных телах, иногда на десятилетия. Люди оставались в сознании, но не могли ни пошевелиться, ни заговорить. И был большой риск, что их похоронят заживо.

Что такое летаргический энцефалит простыми словами

Название звучит сложно, но его легко разобрать по частям. Энцефалит — это воспаление мозга, обычно вызываемое клещами. Летаргический — от слова летаргия, то есть глубокая сонливость и вялость. Вместе получается: воспаление мозга, от которого человек впадает в болезненную спячку.

Именно так болезнь и проявлялась. По данным Mental Floss, все начиналось довольно обыденно: лихорадка, головная боль, боль в горле, слабость — симптомы, похожие на обычную простуду или грипп. Но потом болезнь била по нервной системе, и начиналось то, чего врачи раньше не видели. Одни пациенты засыпали на дни и недели, их можно было разбудить, но они тут же проваливались обратно в сон. Другие, наоборот, не могли уснуть вообще, и страдали от сильнейшего возбуждения.

Но худшее ждало впереди. У тех, кто пережил острую фазу, спустя месяцы или даже годы развивалось состояние, похожее на болезнь Паркинсона. Мышцы деревенели, лицо теряло выражение, движения замедлялись до предела. Некоторые люди полностью застывали — они не могли двигаться, не могли говорить, но при этом оставались в сознании. Это и дало болезни неофициальное название — сонная болезнь 20 века.

Как сонная болезнь 20 века распространилась по миру

Первые случаи странной сонной болезни начали фиксировать в Европе ещё зимой 1916–1917 годов, в разгар Первой мировой войны. Врачи ставили самые разные диагнозы — менингит, рассеянный склероз, бред, но ни один не подходил до конца.

Весной 1917 года австрийский невролог Константин фон Экономо выступил перед Венским психиатрическим обществом и описал новое заболевание, которое он назвал encephalitis lethargica. Почти одновременно во Франции военный врач Рене Крюше столкнулся с такими же пациентами среди солдат.

С этого момента эпидемия покатилась по миру, через Европу, Северную Америку и другие регионы. По оценкам Американского общества микробиологии, за период с 1917 по 1930 год заболели более миллиона человек, около 500 тысяч погибли. Выжившие часто оставались с тяжелыми неврологическими нарушениями на всю жизнь.

А к 1930-м годам эпидемия просто… сошла на нет. Так же внезапно, как началась. С тех пор фиксировались лишь единичные случаи.

Симптомы летаргического энцефалита

Болезнь была коварна тем, что проявлялась у разных людей совершенно по-разному. Врачи выделяли несколько основных форм.

Сонливая форма : пациент спал почти непрерывно, его можно было разбудить, но он немедленно засыпал снова, даже во время еды или разговора;

: пациент спал почти непрерывно, его можно было разбудить, но он немедленно засыпал снова, даже во время еды или разговора; Форма с бессонницей и возбуждением : человек не мог уснуть, становился тревожным или агрессивным;

: человек не мог уснуть, становился тревожным или агрессивным; Двигательные нарушения : тремор, тики, непроизвольные движения, трудности с речью и управлением глазами;

: тремор, тики, непроизвольные движения, трудности с речью и управлением глазами; Психические изменения: галлюцинации, эмоциональные вспышки, резкие перемены характера. У детей особенно часто менялось поведение.

Примерно треть заболевших умирала в острой фазе. Еще треть выздоравливала без последствий. Но оставшаяся треть — сотни тысяч людей — получала тяжелые неврологические повреждения на всю жизнь. Именно они спустя годы превращались в «живые статуи»: неподвижные, безмолвные, но сознающие все вокруг.

Последний известный пациент эпохи великой эпидемии, Филип Лезер, скончался в 2002 году. Ему поставили диагноз в 1931 году, когда ему было 11 лет. Он провел всю жизнь в психиатрической больнице.

Летаргический энцефалит и испанский грипп

Этот вопрос мучает ученых уже больше ста лет. Летаргический энцефалит и пандемия испанского гриппа 1918 года бушевали практически в одно время и в одних регионах, так что совпадение выглядит слишком очевидным, чтобы его игнорировать.

Однако современные исследования склоняются к тому, что прямой связи между ними нет. Анализы сохранившихся образцов мозга пациентов, проводившиеся начиная с 1970-х годов, не подтвердили присутствие вируса гриппа. Как отмечают авторы крупного обзора в Journal of NeuroVirology, прямых доказательств связи гриппа и летаргического энцефалита мало, хотя полностью исключить её тоже пока нельзя из-за технических ограничений анализов.

Есть и еще один факт: первые случаи сонной болезни зафиксированы в 1916–1917 годах — до того, как пандемия испанки набрала полную силу. Это не опровергает связь окончательно, но заставляет сомневаться в ней.

Среди актуальных гипотез — мы близки к разгадке тайны — рассматриваются версии о неизвестном вирусе (возможно, энтеровирусе) и об аутоиммунной реакции, при которой иммунная система после какой-то инфекции ошибочно атакует собственный мозг.

Пробуждения после летаргического энцефалита

Пожалуй, самый известный эпизод в истории сонной болезни связан с британским неврологом Оливером Саксом. В 1966 году, работая в больнице Beth Abraham в Бронксе, он обнаружил около 80 пациентов, которые находились в кататоническом состоянии более 40 лет.

В 1969 году Сакс решил назначить им экспериментальный препарат леводопа, который тогда только начинали применять при болезни Паркинсона. Результат был поразительным: люди, десятилетиями не двигавшиеся и не говорившие, внезапно просыпались и начинали ходить, разговаривать, узнавать близких. Сакс сравнил это с пробуждением потухших вулканов.

Однако радость оказалась недолгой. Со временем действие препарата слабело, у пациентов появлялись тяжелые побочные эффекты, и многие снова погружались в прежнее состояние — или даже более тяжелое. Эта история легла в основу книги Сакса «Пробуждения» (1973), а позже — одноименного фильма с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом.

История Сакса сделала важную вещь: она показала всему миру, что внутри неподвижных тел всё еще живут люди. Болезни мозга, подобные летаргическому энцефалиту или синдром демонического лица, напоминают, насколько хрупкой может оказаться связь между сознанием и способностью тела подчиняться ему.

Почему летаргический энцефалит почти исчез

В этом, пожалуй, главная загадка. Болезнь, поразившая более миллиона человек на нескольких континентах, к 1930-м годам практически сошла на нет. С тех пор фиксируются лишь крайне редкие единичные случаи, которые к тому же трудно однозначно отнести к тому же заболеванию.

Ученые не знают ни точного возбудителя, ни механизма передачи, ни причин исчезновения эпидемии. Все анализы, серологические тесты, ПЦР, иммуногистохимия и даже современное секвенирование нового поколения, не выявили конкретного вирусного агента.

Возможность повторения эпидемии остается открытым вопросом. Если болезнь действительно была связана с каким-то неизвестным патогеном или аутоиммунной реакцией после респираторной инфекции, то появление новых пандемий, таких как COVID-19, заставляет исследователей держать эту тему в поле зрения.

Более ста лет назад врачи законсервировали образцы мозга погибших пациентов в надежде, что будущие технологии раскроют тайну. Современная наука их изучила — но окончательного ответа так и не дала. Летаргический энцефалит остается одним из самых тревожных напоминаний о том, как мало мы пока понимаем о работе собственного мозга и о том, какие угрозы ему могут грозить в будущем.