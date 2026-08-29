5 жутких «лекарств» от чумы, которыми люди пытались спастись

Когда в середине XIV века по миру прокатилась Чёрная смерть, у людей не было ни вакцин, ни антибиотиков, ни даже понимания того, что вызывает болезнь. Чума убила от 75 до 200 миллионов человек, а Европа потеряла до половины населения. В такой ситуации хватались за любую надежду — даже за ту, что сегодня кажется дикой и отвратительной. Всё начиналось почти как обычная простуда: жар, озноб, головная боль. Но дальше становилось по-настоящему страшно — лимфоузлы раздувались до размеров яйца или яблока, начиналась рвота, а кожа на пальцах, носу и стопах чернела. Перед смертью человек часто впадал в бред. Логично, что при таких симптомах в ход шло буквально всё.

Живая курица вместо лимфоузлов

Пожалуй, один из самых странных способов, которыми средневековые врачи пытались лечить людей, — так называемый метод Викари, названный в честь врача Томаса Викари. Он даже звучит жутко: с живой курицы выщипывали перья на спине и задней части, а затем привязывали птицу к распухшим лимфоузлам больного.

Смысл был такой: когда курица заболевала, считалось, что она вытянула болезнь из человека. После этого птицу убирали и брали новую — и так по кругу, пока не умирала либо курица, либо сам пациент. Удивительно, но это был один из самых популярных методов того времени.

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Кровопускание по классовому признаку

Кровопускание существовало задолго до чумы и считалось проверенным лечением. Логика была простая: если из тела выпустить «плохую» заражённую кровь, останется только «хорошая», и организм восстановится.

Интересно, что способ лечения напрямую зависел от кошелька. Богачи могли позволить себе специалистов, которые обкладывали их тело пиявками. Крестьянам же делали небольшой надрез и просто спускали кровь в чашу. Был и третий вариант — банки: разогретую ёмкость прижимали к коже, чтобы вытянуть кровь и «подтянуть» болезнь ближе к поверхности. Кстати, эта процедура знакома и сегодня под названием вакуумный массаж.

Мази и ванны из человеческих отходов

Некоторые пасты против чумы делали из человеческой мочи и фекалий. Сегодня, кстати, лекарства из человеческих экскрементов действительно существуют, но устроены совсем иначе. Тогда же люди буквально обмазывали себя нечистотами — при том что это только повышало риск подхватить новую инфекцию.

Более того, отдельные больные принимали ванны из мочи и даже пили её, считая, что так очищают организм изнутри. Дошло до того, что за «чистую» мочу врачи неплохо платили, а её сборщики зарабатывали на этом ремесле. То есть пить чужую мочу было вполне себе вариантом.

Териак — снадобье из 80 ингредиентов

На фоне мочи и куриц следующее «лекарство» кажется почти респектабельным. Териак был загадочной смесью, которая содержала, по данным исторических источников, до 80 разных компонентов — включая изрядное количество опиума.

Чтобы это можно было проглотить, в смесь добавляли сироп. В жидком виде снадобье называли патокой, но его могли и наносить на кожу как мазь. Правда, позволить его себе могли только богатые: ингредиенты были слишком дорогими для простого люда. Опиум, конечно, реально притуплял боль — вот только саму чуму он не лечил.

Ртуть и мышьяк — яд против яда

Если денег на побег из заражённых мест не было, оставались совсем отчаянные средства. Пока богачи глотали толчёные изумруды и варили териак, бедняки нередко хватались за химию, которая была не менее смертельной, чем сама чума.

Ртуть и мышьяк — оба крайне ядовиты для человека — иногда принимали внутрь в надежде на исцеление. Причём мышьяк использовали в медицине и много веков спустя. Итог был предсказуем: вместо выздоровления они разрушали внутренние органы и делали и без того ослабленного человека ещё слабее.

Кстати, была у людей и более безобидная привычка — носить в карманах цветы и нюхать их, надеясь, что аромат очистит лёгкие от заразы. За всеми этими жуткими методами стоит простая и человеческая вещь: когда болезнь выкашивает целые семьи и города, а объяснить её никто не может, люди хватаются за любую надежду. И, честно говоря, на их месте мог оказаться каждый из нас.