Страусы не прячут голову в песок. Откуда тогда взялся этот миф?

Страус ростом почти три метра, а пытается спрятаться от льва, засунув голову в песок? Звучит как не самый умный план. Мы уже разбирали другие мифы о птицах, но этот особенно живучий: ему около 2000 лет! И самое интересное, что возник он не совсем на пустом месте. Просто некоторые привычки страусов люди поняли совершенно неправильно.

Миф начался с кустов, а не с песка

В это трудно поверить, но история о прячущих голову страусах появилась ещё в Древнем Риме. В I веке нашей эры натуралист Плиний Старший писал, что страусы настолько глупы, что считают себя невидимыми, если спрячут голову и шею в кустах.

Да-да, первоначально речь шла о кустах, а вовсе не о песке. Когда именно в легенде появилась песчаная версия, доподлинно неизвестно. Но образ оказался настолько запоминающимся, что пережил века и даже превратился в поговорку «прятать голову в песок».

При этом нет подтверждений, что страусы действительно пытаются так скрыться от опасности. А вот несколько их настоящих привычек вполне могли ввести наблюдателей в заблуждение.

Страусы часто опускают голову к земле из-за яиц и еды

В отличие от многих птиц, страусы не строят гнёзда из веточек. Они выкапывают в земле широкое неглубокое углубление, куда самки откладывают яйца. Причём сразу несколько самок могут пользоваться одним гнездом.

Яйца у них впечатляющие: каждое весит около полутора килограммов. Кстати, мы уже рассказывали, у кого самые большие яйца среди животных. И тут есть неожиданный рекордсмен.

Родители регулярно проверяют яйца и поворачивают их клювом. Как объясняет Смитсоновский национальный зоопарк, именно во время ухода за гнездом страус может выглядеть так, будто засунул голову под землю.

Есть и другая причина. Страусы часто наклоняются, чтобы пощипать траву, подобрать семена или насекомых. А ещё заглатывают небольшие камешки, которые помогают перетирать пищу в желудке. Издалека маленькая голова на длинной шее легко теряется из виду.

При опасности страус действительно может почти исчезнуть

У страусов есть ещё один интересный способ защиты. Если птица замечает опасность и не может убежать, она иногда ложится на землю и вытягивает шею перед собой.

Как отмечает зоопарк Сан-Диего, светлая голова и шея сливаются с цветом сухой земли. А если смотреть издалека, кажется, будто у птицы осталось одно огромное туловище.

Страус не закапывает голову, а просто прижимает её к земле. Это помогает стать менее заметным для хищников. И со стороны действительно можно подумать, что птица спрятала голову в песок.

Если бы страус зарыл голову в песок, ему пришлось бы несладко

Сама идея такого укрытия довольно странная. Страусы, как и остальные птицы, дышат воздухом. Если глубоко закопать голову, нормально дышать станет невозможно.

К тому же страус лишился бы одного из главных преимуществ — отличного зрения. У этих птиц огромные глаза диаметром около пяти сантиметров. Они помогают издалека замечать приближающихся хищников.

Так что прятать голову под землю было бы не защитой, а дополнительной опасностью. Лев никуда бы не исчез, даже если бы страус перестал его видеть.

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Убежать от льва страусу проще, чем спрятаться

На самом деле при встрече с хищником страус чаще всего выбирает самый разумный вариант — убегает. И делает это очень быстро!

Он способен разгоняться примерно до 70 км/ч, а скорость около 50 км/ч поддерживать на довольно больших расстояниях. Неудивительно, что страусы входят в число самых быстрых животных на суше.

Страус — самая быстрая бегающая птица в мире. Его длинные мощные ноги позволяют делать шаги длиной до пяти метров. Крылья тоже пригодились: хотя летать страусы не умеют, во время бега они помогают сохранять равновесие и резко менять направление.

Но самое интересное начинается, когда бежать некуда. Тогда страус может дать отпор. На каждой его ноге всего по два пальца, один из которых вооружён крупным острым когтем.

Удар страуса настолько силён, что способен смертельно ранить даже льва. Человеку такая защита тоже может причинить тяжёлые травмы. Поэтому на страусиных фермах лучше любоваться этими гигантами на безопасном расстоянии, особенно если рядом птенцы. Вот такой «трусишка», который якобы боится даже посмотреть опасности в глаза.