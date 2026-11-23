Я давно заметил странную вещь: старый пульт от телевизора, компьютерная мышка или геймпад со временем становятся неприятно липкими, будто кто-то пролил на них сладкий сироп. Брать их в руки противно, а протирание помогает ненадолго. Ещё удивительнее, что так портятся даже вещи, которые годами пролежали в шкафу и которых никто не касался. Поэтому я решил разобраться, что происходит с пластиком, можно ли это исправить и как не допустить этого в будущем. Это такое же странное явление, как желтение пластика в бытовых приборах.

Три причины, по которым пластик начинает липнуть

Пластик бывает разным. Корпус пульта обычно делают из твёрдого и довольно стойкого материала, а для кнопок, ручек и прорезиненных вставок используют более мягкие. Чаще всего липнет покрытие soft-touch: тонкий бархатистый слой, который наносят на корпус, чтобы устройство было приятнее держать и оно не выскальзывало из рук.

Первая причина связана с добавками. Чтобы пластик оставался мягким и гибким, в него иногда добавляют специальные вещества, пластификаторы. Со временем часть из них выходит из глубины материала на поверхность. Похоже на губку, пропитанную маслом: снаружи она кажется сухой, но постепенно масло проступает наружу. В итоге поверхность становится жирной и липкой и начинает собирать пыль.

Вторая причина в разрушении самого покрытия. Часть покрытий soft-touch делают на основе полиуретана. Кислород, влага и тепло понемногу рвут длинные цепочки молекул, на которых держится прочность материала. Химики называют эти процессы окислением и гидролизом, то есть разрушением под действием кислорода и воды. Покрытие размягчается, липнет, крошится или отслаивается.

Третья причина касается резины. Её молекулы при производстве «сшивают» между собой, чтобы материал был упругим. С возрастом эти связи повреждаются, и резина теряет прежние свойства. Силиконовые кнопки пульта и резиноподобное покрытие корпуса — разные материалы, и стареют они тоже по-разному. Канадский институт консервации, который занимается сохранением музейных коллекций, называет выход добавок, окисление и гидролиз среди главных причин разрушения пластмасс и резины.

Пульт в ящике тоже стареет

Химические реакции не останавливаются, когда вещью никто не пользуется. Поэтому мышка, пролежавшая несколько лет в коробке, вполне может оказаться липкой, когда вы достанете её оттуда. Это давно описанное явление, и здесь наука не стоит на месте, хотя иногда кажется, что научных открытий становится всё меньше.

Скорость старения зависит от условий хранения. Сильнее всего на неё влияют:

жара: тепло ускоряет многие химические реакции, поэтому возле батареи и на солнце пластик стареет быстрее;

солнечный свет: ультрафиолет повреждает молекулы некоторых полимеров;

влажность: вода помогает разрушать материалы, чувствительные к гидролизу;

пот и кожный жир: они загрязняют поверхность и иногда вредят покрытию.

Многое зависит и от состава. Одни пластмассы десятилетиями остаются в порядке, другие начинают портиться гораздо раньше.

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Грязь или разрушенное покрытие: с чего начать

Прежде чем браться за чистку, стоит понять, что именно липнет. Если липкие только кнопки пульта, чаще всего это обычная грязь. Её можно убрать слегка влажной тряпкой с каплей мягкого мыльного раствора, следя, чтобы жидкость не попала внутрь.

Если липким стал весь прорезиненный корпус, скорее всего, разрушается покрытие soft-touch. Тогда мытьё может не помочь, и испорченный слой иногда приходится снимать полностью. Дальше три способа, от самого мягкого к самому радикальному.

Способ первый: тёплая вода с мылом

С него безопаснее всего начинать для большинства обычных корпусов.

Выключите устройство и выньте батарейки. Добавьте в тёплую воду каплю средства для мытья посуды. Смочите мягкую тряпку и как следует отожмите её. Аккуратно протрите липкую поверхность. Уберите остатки средства чистой влажной тряпкой и просушите устройство.

Если липкость была от грязи, этого может хватить. Но если начал разрушаться сам материал, после высыхания поверхность снова окажется липкой.

Способ второй: изопропиловый спирт для разрушенного soft-touch

Когда виновато испорченное покрытие, иногда помогает изопропиловый спирт. В руководстве iFixit для снятия такого слоя советуют спирт концентрацией от 90%.

Выключите устройство, отключите питание и выньте батарейки. Проверьте действие спирта на маленьком незаметном участке. Если пластик под покрытием не портится, слегка смочите спиртом салфетку. Аккуратно протирайте липкое место, постепенно снимая размягчённый слой. Сотрите остатки чистой салфеткой и дайте поверхности полностью высохнуть.

Учтите, что спирт может испортить некоторые виды пластика, краску и надписи, поэтому подходит он не всем устройствам. Не заливайте его внутрь пульта и не используйте на экранах, линзах и контактных площадках под кнопками. После удаления soft-touch проблема обычно уходит надолго, но на ощупь вещь станет другой: вместо бархатистого покрытия останется твёрдый гладкий пластик.

Способ третий: снять покрытие инструментом

Бывает, что слой разрушился так сильно, что салфеткой его уже не стереть. Тогда его можно осторожно счищать мягким пластиковым инструментом, но только если вы точно знаете, что под покрытием находится отдельный твёрдый корпус.

Если устройство можно безопасно разобрать, удобнее работать со снятой деталью: так меньше шансов задеть кнопки, электронику и соседние поверхности. Ацетон, металлические скребки и агрессивные растворители лучше не брать вовсе, они способны испортить не только покрытие, но и сам корпус.

Защита от старения пластика

Остановить старение полимеров совсем нельзя, но притормозить его вполне реально:

не оставляйте устройства на солнце, особенно на подоконнике и летом в машине;

не храните старую технику рядом с батареями и другими источниками тепла;

держите вещи в сухом месте без резких перепадов температуры;

регулярно протирайте кнопки и ручки, которых чаще всего касаются руками;

не используйте агрессивную бытовую химию, она может повредить защитные покрытия;

если важна долговечность, выбирайте технику из обычного твёрдого пластика без soft-touch.

Мазать липкое покрытие маслом, кремом или чем-то подобным бесполезно: разрушенную структуру материала это не восстановит. Ощущение может ненадолго измениться, но поверхность станет ещё грязнее.

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Насколько надёжно получится избавиться от липкости, зависит от её причины. Обычный жир отмывается полностью. Если добавки выходят из глубины материала, липкость может вернуться даже после тщательной чистки. А разрушенный soft-touch надёжнее всего просто убрать. Поэтому старый пульт может прекрасно работать и при этом липнуть к пальцам: это не обязательно грязь, а часто химическое старение, которое обычной чисткой не обратить.