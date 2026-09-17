Яблочный уксус вместо дорогих средств: вот что можно им очистить

Яблочный уксус из ближайшего магазина справляется с известковым налётом, жиром и запахами не хуже специальной бытовой химии. Секрет не в яблоках. В любом уксусе работает уксусная кислота: она растворяет минеральные отложения, разъедает жир и убирает запахи. Так что яблочный уксус ничем принципиально не лучше обычного столового, просто он чаще стоит на кухонной полке. Раствор с ним заодно подавляет бактерии, поэтому подходит и для поверхностей, где готовят еду. Но есть и поверхности, которые уксус портит, поэтому использовать его везде подряд не стоит.

Базовый раствор: уксус и вода один к одному

Для большинства задач достаточно смешать равные части уксуса и воды в бутылке с распылителем. Если грязь засохла и прикипела, сначала дайте раствору поработать несколько минут, а потом протрите поверхность с обычным мылом.

Неразбавленный уксус пахнет резко, поэтому в чистом виде его используют нечасто. Исключение составляют засорившийся слив и смесители с толстым слоем налёта: там концентрированная кислота как раз к месту. Ещё одна оговорка: уксус разъедает металлы, поэтому на металлических деталях он может оставить пятна или спровоцировать ржавчину.

И главное правило безопасности: никогда не смешивайте уксус с хлоркой и любыми средствами, содержащими хлор. Реакция выделяет ядовитый газ, а дышать им в закрытой ванной опасно.

Ванная: от мыльного налёта до кольца в унитазе

Ванну, раковину и столешницу в ванной моют тем же раствором один к одному, распыляя его или протирая поверхность микрофибровой салфеткой. На плесени и грибке он тоже работает: побрызгайте, подождите несколько минут и вытрите. Если мыльный налёт совсем упрямый, увеличьте долю уксуса до двух частей на одну часть воды и добавьте каплю средства для посуды.

Для унитаза схема ещё проще. Влейте в чашу от половины до целого стакана уксуса, оставьте на 15–20 минут, пройдитесь щёткой по кольцу налёта и смойте. Заодно уйдёт и стойкий запах, который обычно держится вокруг унитаза.

Со смесителями и известковыми отложениями работает компресс: смочите тряпку раствором один к одному, приложите к налёту и подержите 15–30 минут, после чего протрите.

Микроволновка, холодильник и посудомойка без химии

Микроволновку отмывать проще всего: поставьте внутрь миску с раствором уксуса и воды один к одному и включите на 3–4 минуты. Пар размягчит брызги на стенках, останется только достать миску и протереть камеру, дверцу изнутри и стеклянную тарелку.

В холодильнике тем же раствором протирают полки, ящики и стенки. Там, где присохло, брызните прямо на пятно и подождите пару минут, прежде чем тереть. В конце обязательно пройдитесь влажной салфеткой с водой, чтобы продукты не пахли уксусом.

Посудомойке нужен примерно стакан уксуса в миске на верхней корзине и цикл полоскания горячей водой без моющего средства. Если машина сильно запущена, добавьте в камеру щепотку соды. Стиральную машину чистят похожим образом: два стакана уксуса прямо в барабан, пустой цикл на горячей воде без белья и порошка, а потом барабан и дверцу протирают базовым раствором, чтобы убрать плесень и запах.

Чайник и кофеварка избавляются от накипи

Для электрического чайника рецепт чуть хитрее: в стакан уксуса добавляют две столовые ложки соли, заливают в чайник и кипятят 10–15 минут. После этого накипь легко счищается щёткой, а чайник нужно тщательно прополоскать водой. Мы уже проверяли народные способы удаления накипи на практике и сравнивали их эффективность.

Кофеварку прогоняют на половинном объёме с раствором из двух частей уксуса и одной части воды, а затем обязательно промывают чистой водой, иначе первый кофе получится с кислинкой. Разделочные доски, ножи, кружки и стаканы протирают тканью с раствором один к одному, после чего либо моют в посудомойке, либо проходятся влажной тряпкой, чтобы убрать запах.

Окна, зеркала и полы без разводов

Со стеклом уксус работает как готовый очиститель: сначала сметите пыль, иначе она размажется, затем распылите базовый раствор и вытрите сухой микрофибровой салфеткой. Разводов такой способ не оставляет.

Полы из непористых материалов можно мыть раствором из стакана уксуса на галлон, то есть примерно на четыре литра воды, обычной шваброй. Но паркет и каменные полы этим способом мыть нельзя, а швы между плитками тереть уксусом напрямую не стоит: кислота постепенно разъедает затирку.

Подведём итог. Вот список того, что отлично можно очистить уксусом:

поверхности в ванной, унитаз, смесители и раковины, стиральные машины, микроволновые печи, холодильники, посудомоечные машины, большинство кухонных столешниц, кухонные принадлежности, кофеварки и чайники, окна, стекла и зеркала, полы.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Мрамор, дерево и чугун уксус портит

Чем лучше кислота растворяет известь, тем опаснее она для материалов, которые сами чувствительны к кислоте. Вот список того, что яблочным уксусом лучше не чистить:

натуральный камень, включая мрамор и гранит: на нём остаются тусклые пятна, поэтому каменные столешницы на кухне уксус обходит стороной;

затирка для плитки: со временем истирается;

алюминий, медь и чугун: могут потемнеть или заржаветь;

любое дерево, покрытое лаком или без покрытия: уксус повреждает поверхность.

Так что перед тем как заливать что-то уксусом, стоит потратить секунду на вопрос, из чего это сделано. Для стекла, керамики, пластика и эмали он почти универсален, а для камня и дерева придётся оставить привычные средства. И держите его подальше от хлорки: экономия на бытовой химии не стоит отравления хлором.