Сколько умерших людей приходится на каждого живого

На Земле родилось около 117 миллиардов человек — и подавляющее большинство из них уже давно мертвы. Нынешнее население планеты, чуть больше 8,3 миллиардов, составляет всего 7% от этого числа. Если вам когда-нибудь говорили, что живых сейчас больше, чем мёртвых за всю историю, — это миф, причём довольно живучий.

Правда ли, что живых людей больше, чем умерших

Идея звучит красиво: человечество так стремительно размножилось за последние двести лет, что живых стало больше, чем всех умерших за тысячелетия. Население действительно выросло с 1,6 миллиарда в 1900 году до более чем 8,3 миллиарда сегодня. Казалось бы, при таком взрывном росте населения живые вполне могли обогнать мёртвых.

Утверждение, что «живые превосходят числом мёртвых», появилось ещё в 1970-х — в эпоху демографического взрыва и страхов перед перенаселением. Даже Артур Кларк в романе «2001: Космическая одиссея» (1968) писал, что за каждым живым стоят 30 призраков — и на тот момент это было близко к истине. Но утверждение, что живых больше, чем мёртвых, никогда не соответствовало реальности.

Как учёные подсчитали число всех умерших людей

Подсчёт числа когда-либо живших людей — это, как говорят демографы, отчасти наука, отчасти искусство. Демографических данных не существует для более чем 99% истории человеческого существования. Тем не менее, с рядом допущений о размере популяции в разные эпохи, можно получить приблизительную оценку: около 117 миллиардов представителей нашего вида когда-либо родились на Земле.

Эту оценку подготовили демографы Тошико Канеда и Карл Хауб из Population Reference Bureau (PRB) — некоммерческой исследовательской организации, которая собирает данные о населении планеты почти столетие. Их расчёт опирается на три ключевых фактора: время существования человечества на Земле, средний размер популяции в разные периоды и число рождений на тысячу человек в каждую эпоху.

Метод прост по идее, но сложен в деталях. Авторы брали оценки численности населения в различные исторические точки — от 190 000 лет до нашей эры до сегодняшнего дня — и применяли к ним предполагаемый коэффициент рождаемости, который снижался от эпохи к эпохе. Итог: нынешние 8,3 миллиарда — это примерно 7% от всех когда-либо рождённых людей. Учитывая, что мы существуем на Земле приблизительно 200 000 лет, это на самом деле довольно большая доля.

Почему в древности была такая высокая рождаемость

Чтобы понять, почему за 200 тысячелетий накопилось 117 миллиардов рождений, нужно представить, как жили наши предки и до скольки лет доживали. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении на протяжении большей части истории человечества составляла в среднем всего около 10 лет. В железном веке во Франции (примерно с 800 г. до н. э. по 100 г. н. э.) средняя продолжительность жизни оценивается всего в 10–12 лет.

Это не значит, что все умирали десятилетними. Средний показатель так сильно занижен из-за колоссальной детской смертности: огромная доля новорождённых не доживала до года. Те, кто выживал, вполне могли прожить 40–50 лет.

При таких условиях коэффициент рождаемости должен был составлять около 80 живорождений на тысячу человек — просто чтобы вид не вымер. Для сравнения: высокий уровень рождаемости сегодня — это 35–45 живорождений на тысячу, и наблюдается он лишь в некоторых странах Африки к югу от Сахары. Другими словами, древняя рождаемость была вдвое выше, чем самая высокая современная. И длилось это не одно столетие, а десятки тысяч лет — поэтому за всю историю и набрались такие колоссальные цифры.

Почему учёные не могут точно подсчитать умерших

Оценка в 117 миллиардов — это не точное число, а наиболее обоснованное приближение. Даже современные оценки населения имеют погрешность 3–5%, а для более далёких эпох разброс куда серьёзнее. Различные источники называют от 80 до 150 миллиардов.

Одна из главных проблем — катастрофические колебания численности (в истории даже были периоды, когда человечество почти исчезло). Одна из причин замедления роста в Средние века — бубонная чума. Причём «Чёрная смерть» не ограничивалась XIV веком в Европе: она могла начаться в Западной Азии ещё около 542 года н. э. Эксперты полагают, что в VI веке чума уничтожила половину Византийской империи — около 100 миллионов погибших. Такие масштабные колебания численности за долгие периоды серьёзно усложняют оценку общего числа когда-либо живших.

Сами авторы исследования признают, что их метод, скорее всего, даёт заниженную оценку числа рождений. Допущение о постоянном, а не скачкообразном росте населения в ранние периоды может занижать средний размер популяции того времени.

Когда начали точно считать население Земли

Надёжные данные о населении существуют лишь за последние два-три столетия. До конца XVIII века мало какое правительство проводило точную перепись. Примерно с 1800 года появляются письменные документы, переписи, налоговые реестры, которые позволяют считать людей более или менее аккуратно.

А до этого? Тысячи лет — почти полная темнота. Размер населения приходится реконструировать по косвенным данным: площадь городов, плотность поселений, археологические находки. Например, одна из оценок населения Римской империи в 14 году н. э. — 45 миллионов. Но другие историки называют цифру вдвое больше, что показывает, насколько неточны оценки ранних исторических периодов.

Это не значит, что цифра 117 миллиардов бессмысленна. Порядок величины — сотня миллиардов — подтверждается разными методами и разными исследователями. Интересно, что обычно учёные приводят одно число, а не диапазон — и это само по себе сигнал того, что перед нами именно приближение. Порядок величины выглядит правдоподобным, но точный ответ на этот вопрос дать невозможно.

Сколько человек умерло за всю историю человечества

Можно посмотреть на эти числа и так: на каждого живущего сегодня приходится примерно 14 человек, которых уже нет в живых. Все языки, которые мы знаем, вся еда, которую мы готовим, все инструменты, которые используем, — наследие этих 109 миллиардов людей, которые жили и умерли до нас.

Есть и ещё один удивительный факт. Статья в The Economist за 2014 год утверждала, что половина всех людей, когда-либо доживших до 65 лет, живы прямо сейчас. Это следствие революции в медицине и качестве жизни: раньше большинство просто не доживало до этого возраста.

Современная медицина и сельское хозяйство сильно повлияли на число ныне живущих и пропорцию между молодыми и старыми, между выжившими и погибшими в детстве. Именно поэтому доля живых сейчас — целых 7% от всех когда-либо рождённых — выглядит так внушительно на фоне 200 тысяч лет существования вида. Но главный вывод останется прежним: мёртвых на этой планете несоизмеримо больше, чем живых — и это не мрачный факт, а напоминание о том, на чьих плечах стоит наша цивилизация.