10 роботов с ИИ, которые можно купить домой: компаньоны, собаки и машины для рисования

Я давно хотел робота. Но не такого, чтобы он работал, а чтобы просто сидел рядом и развлекал меня, пока я пишу. Скажете, чушь? Но нет. Когда гуманоиды стажируются на китайских заводах, а учёные собирают компьютер на живых клетках мозга, домашние роботы уже вообще не удивляют. Они танцуют, болтают, рисуют песком, а некоторые даже поднимают за вами носки с пола. Правда, ИИ-игрушки уже дают детям опасные советы, так что половина подборки — для взрослых, а другая половина вообще не разговаривает. Но, так или иначе, я собрал десять роботов от 1500 рублей до цены подержанной машины. Смотрим.

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Кубик-ассистент за полторы тысячи, который отвечает вам по-китайски

Если вам хочется просто попробовать, каково это, когда с вами разговаривает коробочка на столе, и не жалко полутора тысяч, кубик Xiaozhi — самый безболезненный вход в тему. По сути, это кубик и есть. Просто умный, а спереди светится квадратный экранчик с жёлтым смайликом. Вы говорите — он слушает и отвечает голосом, а на экране в это время меняется строка состояния, так что всегда понятно, думает он ещё или уже говорит. Работает от встроенного аккумулятора, заряжается по USB-C, сбоку есть кнопки громкости и включения, и на этом, собственно, всё.

Всё, кроме одной детали: интерфейс и сам разговор здесь на китайском, и никакого известного бренда за кубиком не стоит. Я бы поставил его на кухне возле контейнеров с пуэром и по вечерам спрашивал бы у него про китайский чай на китайском — ни слова в ответ я бы не понял, зато выглядит это забавно. Как игрушка для проверки идеи «нужен ли мне вообще говорящий робот» кубик подходит, а вот как помощник в быту — пока нет.

Цена: 1402 рублей

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Teeggi — робот-пёс с клешнёй для тех, кому надоели обычные радиоуправляемые игрушки

Радиоуправляемых собак на AliExpress полно, но у пса Teeggi на спине стоит штанга с клешнёй, и это меняет дело. Клешня подвижная, она умеет взять предмет и подать его вам, например открытку, так что собака может подойти к человеку с поздравлением и ещё что-то сказать голосом.

Если поздравления надоели, верхний модуль меняется на пушку, стреляющую водяными шариками, и в таком режиме уже можно использовать пса для игр. Помимо этого он делает трюки, а управляется с пульта, похожего на геймпад, с расстояния до 30 метров, то есть хватит на всю квартиру и ещё останется.

В комплекте с ним идёт всё нужное для старта — аккумулятор, пульт, кабель для зарядки и отвёртка, а вот возраст пользователя производитель указывает от 14 лет, так что малышам это не подарок. Зато для взрослой компании, которая любит подурачиться, это бодрая игрушка за небольшие деньги.

Цена: 4479 рублей

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Пушистый брелок с LED-глазами, который рассказывает истории на 66 языках

Нет, это не Фёрби, хоть и похож. По сути, это умный заменитель Лабубу, который помещается в ладонь и умеет выражать эмоции — он злится, радуется, удивляется, грустит и даже разговаривает.

Робот умеет поддержать диалог, рассказывает истории, шутит, задаёт обучающие вопросы и подстраивается под настроение, а языков заявлено больше 66. Русский тоже присутствует.

Правда, подключается он только к Wi-Fi на 2,4 ГГц, и без сети весь искусственный интеллект выключается — остаётся просто подвеска с глазами. Но дома, где сеть всегда под рукой, это живая штука, а в дороге — украшение на рюкзаке вместо того же Лабубу.

Цена: 4879 рублей

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Плюшевый кролик с ИИ для детей, которые только начинают английский

Если предыдущий робот показался вам слишком техничным, кролик-шарик с ИИ совсем из другой истории: это круглый пушистый комок с большими светящимися глазами. Будите его — и дальше он ведёт диалог, отвечает на вопросы и рассказывает истории. Правда, только только по-английски, потому что никакого русского здесь нет. Кроме того, для подключения к сети нужен смартфон рядом. Аккумулятор встроен и не вынимается, заряжается игрушка от любого обычного USB-адаптера, а расцветок три: розово-фиолетовый с бантом, синий с длинными ушами и белый с короткими.

Дочке одиннадцать, и все мои гаджеты она утаскивает к себе на второй день после распаковки. С этим кроликом произошло то же самое. Ну и ладно. Мне не жалко. Тем более, что маркировка на коробке разрешает пользоваться игрушкой детям от трёх лет, а значит, он изначально был задуман даже для детей помладше. Лишь бы язык ваше чадо знало хотя бы в общих чертах. Но как первый говорящий питомец для ребёнка это рабочий вариант, если английский дома никого не пугает.

Цена: 7238 рублей

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M5Stack StackChan — куб с лицом для тех, кто хочет робота перепрошить

Если вы готовы не только смотреть на робота, но ещё и покопаться в его внутренностях, пусть даже программно, StackChan от M5Stack — самое оно. Это открытый проект, так что ничего секретного внутри нет: белый куб с экраном вместо лица сидит на поворотной подставке и крутит головой на 360 градусов. Наклонять её, правда, производитель советует аккуратно, в пределах 5–85, чтобы серво не пострадало. А других ограничений вроде как и нет. Развлекайся — не хочу.

Благо внутрянка позволяет. Там стоит обычная плата, которой приделали лицо и шею, но с камерой, парой микрофонов и динамиком, так что из него можно голосового помощника собрать, если руки растут откуда следует.

Я поставил такого рядом с монитором вместо лава-лампы: пока я пишу, он крутит головой и делает вид, что проверяет меня. Питается робот от аккумулятора и заряжается по USB-C, так что тут без сюрпризов. А вот встроенный ИИ ходит в облако Alibaba, и это, пожалуй, единственное, что хочется поменять. Благо проект модульный, и подставить свою модель никто не мешает. Только имейте в виду, что приложение требует прошивки, так что пару вечеров с инструкцией провести придётся.

Цена: 9399 рублей

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Робот для рисования песком Goni — замена лава-лампе на письменном столе

Этот робот не разговаривает и не поворачивает голову, зато на него можно смотреть бесконечно: настольный робот Goni гоняет по слою светлого песка металлический шарик, и тот сам чертит спирали, кольца, звёзды и волны. Рисунок постоянно меняется, а по краю диска идёт подсветка, которая переливается розовым, фиолетовым, синим и голубым или плавно перетекает между цветами. Сам диск плоский и чёрный, по размеру спокойно встаёт рядом с лампой или смартфоном, и никакой функции, кроме успокаивать, у него нет — производитель прямо называет его декором для дома, сада и офиса.

Собственно, ровно этим у меня на столе занимается лава-лампа: включаю её, когда застреваю над абзацем, и жду, пока мысль вернётся; песочный диск я бы поставил на её место без колебаний, потому что шарик хотя бы рисует каждый раз что-то новое. Правда, корпус здесь довольно хрупкий, и обращаться с ним придётся аккуратнее, чем с лампой. За 22 тысячи это дорогое удовольствие, но из всей подборки я бы первым выбрал именно его.

Цена: 22391 рублей

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EMO — настольный ИИ-питомец с характером, который сам не свалится со стола

Из всех говорящих роботов здесь робот EMO ближе всего к тому, что обычно представляют под словом «питомец»: маленькая фигурка с экраном-лицом и бирюзовыми глазами стоит на плоской подставке в виде скейтборда и показывает больше тысячи выражений и движений. Он откликается на «Hey Emo!», причём четыре микрофона позволяют ему понять, с какой стороны его позвали, и повернуться к человеку. Камера запоминает лица владельца и членов семьи, на голове есть сенсор, который чувствует поглаживание, а датчики края не дадут ему уехать со стола. Заряжается он без проводов, просто стоя на своей доске, и по воздуху получает обновления, которые понемногу добавляют новые умения.

Я бы поселил его на столе рядом с Mac и не переживал бы, что однажды он отправится вниз вслед за упавшей ручкой — за край он не шагнёт. А вот сам возвращаться на зарядку эта версия не умеет, ставить его на доску придётся руками; для этого выпускается отдельная модификация EMO GO HOME. Как настольный компаньон, за которым просто приятно наблюдать, он, пожалуй, самый цельный в этой подборке.

Цена: 38919 рублей

Купить EMO

AIBI — карманный робот-подвеска для тех, кто не сидит на месте

Если робот нужен не на столе, а с собой, то робот AIBI — единственный здесь, кого можно носить на шее. Это крошечный компаньон размером примерно с кейс от наушников, с экраном-лицом и зелёными светящимися глазами, и висит он на шнурке с текстильной оплёткой, как подвеска. При этом умеет он не только моргать: распознаёт лицо хозяина и по голосовой команде делает фото, так что в дороге из него выходит странноватый, но живой фотограф. В комплекте, кроме шнурка, лежат кабель для зарядки и бумажная инструкция, а отдельно продаются костюмы — плащ, набор «рыжий кот» и светящаяся звезда.

Я езжу в командировки чаще, чем хотелось бы, и обычно везу полсумки адаптеров; вот этого товарища я бы, пожалуй, повесил на ту же сумку, чтобы в поезде было с кем перекинуться взглядом. Правда, отправляют заказ примерно через две недели после оформления, зато за ожидание продавец кладёт какой-нибудь аксессуар в подарок. Ждать долго и платить немало, но других карманных роботов такого формата в этой подборке нет.

Цена: 43239 рублей

Купить AIBI

XiaoR Geek AI Mini — робот-собака для подростка, который дорос до кода

Это уже не игрушка, а учебный робот: собака XiaoR Geek ходит на четырёх лапах разными походками, двигается в любую сторону и держит равновесие, а на голове у неё экран с текстом и камера. Камера сравнивает лицо с обученной базой и узнаёт своих, микрофон улавливает голосовые команды, и главное, что всё это подросток настраивает сам: программы собираются из блоков, как в конструкторе, а когда блоков становится мало, можно перейти на Python — язык, с которого обычно и начинают писать всерьёз. Опыта для старта не требуется, учиться можно прямо по ходу дела.

У меня дома ламинат, и я заранее представляю, как эта собака стучала бы по нему лапами, шагая из комнаты в комнату, пока я пытаюсь понять, чему её научили за вечер. А вот аккумулятор в коробке не лежит, его придётся докупать отдельно, и при цене в 130 тысяч это выглядит странно. Ценник тут не про развлечение, а про образование, и брать её имеет смысл только с расчётом на регулярные занятия.

Цена: 130011 рублей

Купить XiaoR Geek

Roborock Saros Z70 — робот-пылесос с рукой для тех, кто разбрасывает носки

Робот-пылесос с рукой — а чем вам не робот? Roborock Saros Z70 стал первым серийным пылесосом со складной пятиосевой рукой, которая сама поднимает с пола тапки, носки и салфетки и относит их в назначенное место. Работает это в два прохода: сначала он объезжает дом и помечает, что сможет поднять, потом возвращается и убирает уже освободившиеся места. Сила всасывания до 22 000 Па, резиновые щётки не наматывают на себя шерсть и длинные волосы, корпус высотой меньше восьми сантиметров залезает под низкую мебель, а подвеска с тремя независимыми колёсами переезжает пороги. Станция моет тряпку горячей водой, сушит её, вытряхивает пыль и доливает воду сама.

У меня дома Midea V15 Evo Ultra, он убирает по расписанию утром, пока я сплю, и меня в нём устраивает почти всё, кроме одного: носки с пола перед ним всё равно поднимаю я. Z70 этот вопрос снимает целиком. Правда, весит он больше десяти килограммов, и таскать его между этажами тяжело. Это самый дорогой пункт списка, но и единственный, который не просто пылесосит, а сам наводит порядок.

Цена: 132964 рублей

Купить Roborock Saros Z70

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