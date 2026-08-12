На чем послушать пластинки и диски: моя подборка виниловых проигрывателей и CD-плееров

У меня дома стоит коробка с компакт-дисками, которую я не открывал лет десять. А недавно полез за чем-то на антресоли — и залип на полчаса, перебирая обложки. Radiohead, Massive Attack, какой-то сборник песен Ранеток, за который сейчас немного стыдно. Но, знаете, захотелось не просто посмотреть на них, а послушать. Вот так прямо по-настоящему, с диска, а не через стриминг. Только вот не на чем. Поэтому я погуглил и оказалось, что CD-плееры и виниловые проигрыватели переживают тихий ренессанс, и на AliExpress выбор сейчас огромный — от копеечных портативных штук до вполне серьёзных HiFi-аппаратов с ременным приводом.

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CD-плеер за копейки для тех, кто хочет попробовать

Бывает, хочется проверить: а жив ли вообще тот диск, который лежит на полке? Не ради аудиофильского экстаза, а просто из любопытства. Для этого идеально подходит портативный CD-плеер KC-918 — компактная штука размером 13,5 × 13,5 см с шестью режимами воспроизведения. Питается от сети, так что это скорее настольный вариант, чем карманный.

Тут главное — не ждать чудес за такие деньги. Это не Hi-Fi и не замена нормальной аудиосистеме. Зато он честно читает даже старые CD-R, которым четверть века — проверено. Так что если у вас в шкафу пылится стопка дисков и вы хотите понять, стоит ли вообще возвращаться в эту тему, — начните с такого. А если не понравится, продадите на Авито и ничего не потеряете.

Цена: 3500 рублей

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Bluetooth CD-плеер вместо колонки на кухне

Тут идея совсем простая: берёте старый диск, вставляете в Bluetooth CD-плеер ZJMZYM — и музыка играет либо через встроенный динамик, либо через любую беспроводную колонку или наушники по Bluetooth. По сути, это мостик между коллекцией дисков и современной аудиотехникой. Подключается через USB, так что можно запитать даже от повербанка.

Я такой заказывал чисто по приколу (ради этой подборки), а потом поставил на кухню и так и оставил. Там не нужен идеальный звук, зато приятно, когда крутится настоящий диск, а не играет безликий плейлист. По дизайну тут никаких изысков: просто компактный корпус, минималистичный, но главное, что на полке смотрится аккуратно. А другого от него и не надо. Но имейте в виду, что для нормального звука лучше подключить внешнюю акустику.

Цена:

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ZJMZYM CD Player: портативный плеер с динамиками

Среди дешёвых CD-плееров этот выделяется одной важной деталью — у него есть встроенные динамики с приличной громкостью. То есть не нужно подключать наушники или колонку, чтобы послушать диск. Достал, включил, слушаешь. Портативный CD-плеер ZJMZYM подключается по USB, корпус компактный, а звук — ну, скажем так, для кухни или рабочего стола более чем достаточный.

Качество звука действительно удивляет для этой ценовой категории. Я не говорю, что это замена нормальной аудиосистеме, но для фонового прослушивания — крепкий вариант. Кстати, у этого продавца один из самых высоких рейтингов в категории, а количество фотографий от покупателей говорит само за себя. Если ищете что-то рабочее и недорогое — присмотритесь.

Цена: 3000 рублей

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Ретро-проигрыватель винила со встроенными динамиками

Если вы ищете подарок человеку, которого сложно удивить, — вот вам идея. Портативный виниловый проигрыватель в ретро-стиле выглядит как что-то из середины прошлого века, но при этом умеет передавать звук по Bluetooth и воспроизводить CD. Весит 3 кг, так что в руках ощущается солидно — никакого ощущения дешёвки.

Внутри встроенные динамики, которых хватит для небольшой комнаты. Дизайн — классический чемоданчик, который можно поставить на полку или на тумбочку, и он сразу становится частью интерьера. Я бы не стал гнаться за аудиофильским качеством в этой категории, но как предмет, который создаёт настроение и реально работает, — это очень достойно за свои деньги.

Цена: 6800 рублей

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Проигрыватель винила с рубиновой иглой для тех, кто готов вложиться

Тут мы переходим в категорию «уже не игрушка». Виниловый проигрыватель с рубиновой иглой — это штука для тех, кто распробовал винил на дешёвых моделях и понял, что хочет звук получше. Рубиновая игла точнее считывает канавки пластинки и меньше их изнашивает — это не маркетинговый трюк, а физика. Корпус требует сборки, но ничего сложного.

За свои деньги это уже серьёзный шаг вверх от проигрывателей за тысячу-две. Звук плотнее, детальнее, и самое главное — пластинки живут дольше. Если у вас есть коллекция, которой вы дорожите, экономить на игле точно не стоит. Логично же.

Цена: 10 500 рублей

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Граммофон SP1806: винтажный проигрыватель для интерьера и музыки

Есть проигрыватели, которые покупают ради звука. А есть те, которые покупают ради вау-эффекта — и граммофон SP1806 явно из второй категории. Это полноразмерный винтажный проигрыватель с раструбом, который выглядит как реквизит из фильма о начале XX века. Поддерживает три скорости — 33, 45 и 78 об/мин, есть выход RCA, принимает пластинки 7, 9 и 12 дюймов.

Да, стоит он уже прилично. Но представьте, как эта штука смотрится в гостиной. Гости будут фотографировать, точно вам говорю. При этом он реально играет — это не муляж и не декор. Ставите пластинку, опускаете иглу, из раструба идёт звук. Тёплый, с характерной граммофонной окраской. Для ценителей атмосферы — вещь абсолютно самодостаточная.

Цена: 30 500 рублей

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Fosi Audio LUNA 3: HiFi-проигрыватель с ременным приводом и картриджем VM95E

А вот это уже для тех, кто понимает разницу между прямым и ременным приводом и знает, что такое картридж VM95E. Fosi Audio LUNA 3 — полноценный HiFi-проигрыватель с ременным приводом на сервомоторе, акриловым поворотным диском и алмазным стилусом в картридже Audio-Technica VM95E. Скорости — 33 и 45 об/мин, габариты — 420 × 112 × 330 мм. Серьёзный аппарат.

Здесь всё направлено на качество звука: ременной привод гасит вибрации мотора, акриловый диск не резонирует, а VM95E — это проверенный картридж начального HiFi-уровня, который при желании можно заменить на что-то ещё серьёзнее. Fosi Audio вообще делают очень приличную аудиотехнику за адекватные деньги — у них отличные усилители, и проигрыватель, судя по всему, держит ту же планку. Если хотите войти в мир винила сразу с правильной ноги, а не через пластиковые игрушки — это ваш вариант.

Цена: 30 300 рублей

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