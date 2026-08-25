10 507 отжиманий подряд: как человек вообще способен на такое

Отжимания от пола — это одно из самых доступных упражнений для тренировки рук. Для этого не нужен абонемент в спортзал, тренажеры или специальная экипировка. Большинство людей с трудом делает несколько десятков повторений. Но есть те, для кого пара тысяч отжиманий это лишь разминка, и на нашем сайте даже есть список таких силачей. Мировой рекорд в этой дисциплине измеряется десятками тысяч. Как организм вообще способен на такое и где находится та самая граница, за которой включается предел?

Чем полезны отжимания и почему их стоит делать

Многие считают отжимания упражнением исключительно для рук и груди, но на самом деле это комплексная нагрузка для всего тела. Когда вы опускаетесь и поднимаетесь, в работу включаются плечи, трицепсы, мышцы спины и даже пресс, который удерживает тело в прямом положении.

По данным ВОЗ, физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему и повышает общую мышечную выносливость. Кровообращение усиливается, что полезно не только для мышц, но и для работы мозга.

Кроме того, отжимания учат тело работать как единый механизм. Если вы умеете правильно контролировать свой вес на полу, вам будет гораздо проще справляться с бытовыми физическими задачами.

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Как правильно отжиматься от пола

Количество повторений не имеет никакого смысла, если страдает техника. Более того, неправильное выполнение делает упражнение бессмысленным для мышц и опасным для суставов.

Чтобы получить максимальную пользу, нужно соблюдать несколько базовых правил:

Тело должно быть вытянуто в прямую линию от макушки до пяток. Провисающая поясница или задранный таз — главные ошибки новичков;

В нижней точке угол сгибания в локте должен составлять минимум 90 градусов. Грудь должна опускаться максимально близко к полу;

При подъеме руки нужно выпрямлять почти полностью, но не «защелкивать» локтевой сустав, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на связки;

Дыхание должно быть ритмичным: вдох при движении вниз, выдох на усилии при подъеме.

Только такие повторения засчитываются на официальных соревнованиях и действительно развивают силу.

Чем опасны частые отжимания

Любое упражнение становится вредным, если выполнять его слишком часто и без чувства меры. Главная опасность отжиманий — это перегрузка суставов и связок.

Чаще всего от неправильной техники и перетренированности страдают запястья, локти и плечевые суставы. При ежедневных многочасовых тренировках хрящи могут стираться, а связки воспаляться, что приводит к хроническим болям.

Вторая проблема — мышечный дисбаланс. Отжимания развивают переднюю часть тела. Если при этом не тренировать спину (например, подтягиваниями), плечи могут завернуться вперед, формируя сутулую осанку. Поэтому во всем важен баланс.

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У кого рекорд по отжиманиям за час

Когда речь заходит о мировых достижениях, цифры кажутся фантастическими. Если вы думаете, что сотня отжиманий — это много, то официальная статистика вас удивит.

Абсолютный мировой рекорд среди мужчин сейчас принадлежит румыну Попу Лауренциу. В 2023 году он смог выполнить 3 378 отжиманий за один час. Это означает, что он делал в среднем по 56 повторений каждую минуту без длительных остановок в течение целого часа.

Женщины тоже показывают невероятные результаты. Совсем недавно представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили новое достижение. Американка Лора Хант, 51-летняя учительница физкультуры из Питтсбурга, установила женский рекорд, сделав 1 826 отжиманий за час. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Лора, проработавшая тренером более 25 лет, решила бросить себе этот вызов, чтобы доказать ученикам и собственным детям: тяжелый труд и упорство всегда окупаются. Свой рекорд она побила на 105-м подходе, продолжая бороться с усталостью даже тогда, когда силы были на исходе.

Если же говорить о рекордах без ограничения по времени и без перерывов на отдых, то в 1980 году японец Минору Йошида отжался 10 507 раз подряд. После этого достижения комиссия рекордов даже перестала регистрировать нон-стоп попытки, переключившись на более безопасные часовые форматы.

Как удается ставить такие рекорды по отжиманиям

Глядя на эти цифры, обычный человек задается вопросом: как мышцы могут выдержать такую нагрузку и не отказать?

Когда мышцы работают под напряжением, в них накапливается молочная кислота, вызывая то самое чувство жжения, из-за которого большинство людей сдается уже на третьем десятке. Секрет рекордсменов кроется в преобладании выносливых мышечных волокон и феноменальной работе сердечно-сосудистой системы, которая успевает снабжать ткани кислородом.

Кроме того, важна грамотная стратегия. Никто не пытается отжиматься час напролет единым подходом. Организм нужно приучить к монотонной, экономичной работе с идеальным распределением сил. Спортсмены разбивают час на десятки коротких интервалов. Та же Лора Хант делала серию мощных отжиманий, затем несколько секунд отдыхала на коленях, восстанавливала дыхание и снова принимала упор лежа.

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В итоге, подобные экстремальные рекорды интересны не самими цифрами, а тем, что они сдвигают границы нашего понимания человеческих возможностей. Ученым еще предстоит выяснить, как именно центральная нервная система блокирует болевые сигналы во время таких изматывающих марафонов, и можно ли использовать эти знания для развития спортивной медицины в будущем.