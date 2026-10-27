Я всегда верил в правило 5 секунд: оказалось, с упавшей едой все сложнее

Я много раз слышал, что упавшую еду можно спокойно есть, если быстро её поднять. Обычно говорят про пять секунд, а кто-то растягивает срок до пяти минут. Мне стало интересно, откуда взялось это правило и правда ли оно работает. Ранее мы уже писали, что правило пяти секунд это миф, но тут нашлись новые данные.

Откуда взялось правило пяти секунд и в чём его ошибка

Идея простая: если еда полежала на полу совсем недолго, она не успеет сильно испачкаться. Кто-то говорит про три секунды, кто-то про десять, но научно доказанной безопасной границы нет ни у одной из этих цифр.

Ошибка кроется в том, как люди себе это представляют. Кажется, будто микробам нужно время, чтобы доползти до упавшего печенья. На деле они уже лежат на поверхности, и при касании часть из них сразу переходит на еду.

Но и доля правды в правиле есть. Чем дольше продукт лежит на грязном полу, тем больше бактерий на него может попасть. Только вот первые пять секунд от этого безопасными не становятся.

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Эксперимент с 2560 замерами в Ратгерском университете

В 2016 году исследователи из Ратгерского университета в США поставили, пожалуй, самый подробный опыт на эту тему. Результаты вышли в научном журнале Applied and Environmental Microbiology.

Учёные взяли четыре продукта: арбуз, хлеб, хлеб с маслом и жевательный мармелад. Поверхностей тоже было четыре: керамическая плитка, нержавеющая сталь, дерево и ковёр. Каждую заранее пачкали бактериями. Это был безвредный для человека вид, но переходит он на предметы примерно так же, как сальмонелла.

Еду оставляли на поверхности на разное время:

меньше одной секунды;

пять секунд;

тридцать секунд;

пять минут.

Всего сделали 2560 замеров. Итог: в некоторых случаях бактерии оказывались на еде меньше чем за секунду, никакой пятисекундной «форы» не нашлось. При этом количество микробов зависело не только от времени.

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Арбуз пачкается сильнее мармелада, а ковёр передаёт меньше микробов, чем плитка

Больше всего бактерий собирал арбуз. В зависимости от условий на него переходило от 0,2% до 97% микробов, а в отдельных опытах много бактерий оказывалось на нём почти сразу. Мармелад в целом собирал гораздо меньше.

Всё дело во влаге. Сами по себе бактерии не умеют бегать по полу и залезать на еду, зато с влажной поверхностью они легко «прилипают» при касании. Поэтому сочный ломтик арбуза или мокрый огурец пачкается быстрее сухого печенья. Сухая еда от этого не становится стерильной, просто в тех же условиях на неё часто попадает меньше микробов.

С поверхностями тоже вышло неожиданно. С ковра бактерии переходили на еду в среднем хуже, чем с плитки или стали, а с деревом результаты были не такими предсказуемыми. Возможно, микробы застревают между ворсинками, и упавший кусок касается меньшего их числа.

Однако это не значит, что ковёр чище плитки. В нём копятся пыль, грязь и микроорганизмы, которые трудно вычистить. Опыт показал только одно: сколько бактерий перешло на еду в конкретных лабораторных условиях.

Сальмонелла живёт на сухом полу до четырёх недель

Правило проверяли и раньше. В 2007 году учёные из Клемсонского университета работали уже с настоящей сальмонеллой, бактерией, которая вызывает кишечные инфекции. Ею пачкали плитку, дерево и ковёр, а потом смотрели, сколько микробов перейдёт на хлеб и колбасу.

В одном из опытов за пять секунд с плитки на колбасу перешло больше 99% бактерий. Это результат конкретного эксперимента, а не шанс заболеть, если съесть упавший кусок.

Ещё любопытнее другое: на сухой поверхности сальмонелла продержалась до четырёх недель, и её всё ещё хватало, чтобы перейти на продукты. Пол может выглядеть сухим и чистым, но живые бактерии на нём всё равно останутся.

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Можно ли заболеть, съев упавшую еду

Тут важно различать «испачкалось» и «заразило». Если на хлеб попало несколько бактерий, человек вовсе не обязательно заболеет: многие микробы вокруг нас довольно безобидны.

Риск зависит от трёх вещей: какие именно микробы попали на еду, сколько их было и насколько крепкий у человека иммунитет. Печенье, упавшее на недавно вымытый пол дома, вряд ли приведёт к серьёзным последствиям. Совсем другое дело, если еда упала в общественном туалете или туда, где разлился сок от сырого мяса.

Проблема в том, что на глаз безопасность не определишь. Особенно осторожными стоит быть с едой для маленьких детей, пожилых людей, беременных и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Как поступить с упавшим яблоком, бутербродом или печеньем

Решение зависит от продукта, поверхности и того, можно ли еду отмыть. Яблоко с целой кожурой можно хорошо промыть под проточной водой: часть грязи уйдёт, хотя полной чистоты это не гарантирует.

А вот бутерброд, кусок торта или печенье, упавшие на грязный пол, лучше выбросить. Если просто стряхнуть крошки, бактерии, которые уже попали на еду, никуда не денутся. Если же вы успели съесть упавшее печенье, паниковать тоже не нужно: одно касание пола ещё не означает кишечную инфекцию. Мы уже подробно разбирали, стоит ли есть еду с пола, и там всё не так однозначно.

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Как гарантия безопасности правило пяти секунд не работает. Но ориентир из него всё же получается: чем короче контакт, тем меньше микробов обычно переходит на еду. Правда, мокрый арбуз за секунду на плитке может собрать больше бактерий, чем сухая конфета за пять. Так что если сомневаетесь в чистоте пола, надёжнее с упавшим куском попрощаться.