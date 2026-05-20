Самое опасное племя Земли может погибнуть из-за одного блогера

На крошечном острове в Андаманском море живет племя, которое тысячи лет не контактирует с внешним миром. Сентинельцы встречают любого чужака стрелами, и у них есть на то веские причины. Но в 2020-х годах к острову все чаще пытаются подобраться блогеры и искатели приключений. А антрополог, лично встречавшийся с племенем, говорит, что полная изоляция их больше не спасает.

Кто такие сентинельцы и где они живут

Сентинельцы — это народ, населяющий Северный Сентинельский остров в Андаманском архипелаге. Архипелаг принадлежит Индии, хотя географически расположен гораздо ближе к Мьянме и Таиланду, в Андаманском море, части Индийского океана. Сам остров невелик, примерно 10 километров в поперечнике, покрыт тропическим лесом и окружен коралловыми рифами.

О сентинельцах известно поразительно мало. По оценкам индийского правительства, на острове живет около 50 человек. Они используют узкие каноэ с балансиром, живут в больших общих хижинах, носят пояса из растительных волокон, ожерелья и головные повязки. Охотятся с копьями, луками и стрелами. Но даже самого простого, как они сами себя называют, ученые не знают.

По данным Phys.org, антрополог Анстис Джастин, которому сейчас 71 год, один из последних людей, кто официально посещал остров в рамках правительственных миссий с 1986 по 2004 год. Он сам родом из другой группы коренных народов Андаманских островов.

Джастин рассказывает, что во время первого визита в 1986 году он шел по мелководью лагуны, мимо морских крокодилов, и нес мешок кокосов в знак мирных намерений. Из леса поднимался дым, а затем появились люди.

Почему остров сентинельцев закрыт для посторонних

Индийское правительство присвоило сентинельцам статус особо уязвимой племенной группы и установило вокруг острова запретную зону радиусом в пять километров. Заходить в эти воды запрещено всем: рыбакам, туристам, журналистам, миссионерам. Нарушителям грозит арест.

Официальная политика Индии в отношении острова формулируется коротко: наблюдаем издали, руками не трогаем. Это означает дистанционный мониторинг без любых попыток вступить в контакт. Правительство прекратило даже ограниченные контактные миссии после 2004 года.

Причина такого подхода — печальный опыт с другими коренными народами Андаманских островов. Правозащитная организация Survival International указывает, что контакт с внешним миром имел для других островитян разрушительные последствия: численность народов Большого Андамана сократилась на 99%, в первую очередь из-за болезней, принесенных извне.

Почему нельзя подходить к изолированным племенам

Почему обычная простуда может убить целый народ? Дело в иммунитете. Люди, живущие в больших обществах, на протяжении тысячелетий сталкивались с вирусами и бактериями, и их иммунная система адаптировалась. Мы переносим грипп, корь и другие заразные болезни тяжело, но все же выживаем, потому что наши предки уже встречались с подобными инфекциями.

У изолированных народов такой защиты нет. Их иммунная система никогда не сталкивалась с возбудителями, которые для нас стали привычными. Даже банальное ОРВИ может вызвать эпидемию с очень высокой смертностью в группе из 50 человек. Достаточно одного больного визитера, и последствия могут быть необратимыми.

Именно поэтому Survival International категорически возражает против любых контактов:

Сентинельцы ясно дали понять, что не хотят общения с внешним миром. Их стрелы — это единственный доступный им способ защитить себя от угрозы, о масштабе которой они, вероятно, даже не подозревают.

Как Индия защищает остров сентинельцев

Главная проблема в том, что запретная зона на карте это одно, а реальный контроль над сотнями квадратных километров открытого моря — совсем другое. Полностью предотвратить инциденты невозможно, хотя полиция проводит внезапные рейды.

Тем не менее нарушители появляются регулярно. В феврале 2025 года полиция задержала двух рыбаков, заплывших в запретные воды. А в 2024 году они арестовали гражданина США Михаила Викторовича Полякова, который высадился на остров на пять минут с банкой сока и кокосом, и все ради видео на YouTube. Его приговорили к 25 дням тюрьмы и штрафу в 15 000 рупий (около 161 доллара).

Социальные сети сделали проблему гораздо острее. Раньше о сентинельцах знал узкий круг специалистов, а теперь любой человек с лодкой и камерой может решить, что визит к одному из самых изолированных племен на Земле принесет ему миллионы просмотров.

Наказание за нарушение запретной зоны при этом остается мягким. Поляков, фактически вторгшийся на территорию изолированного народа, отделался тремя неделями в тюрьме и символическим штрафом. И вряд ли это остановит следующего искателя славы.

Почему племя сентинельцев в опасности

Между специалистами идет серьезный спор. С одной стороны — позиция Survival International и многих антропологов: сентинельцы сами решили жить без контакта, и это их право. Любое вмешательство это риск эпидемии и культурного разрушения.

С другой стороны — позиция Анстиса Джастина, который побывал на острове больше 30 раз. Он говорит, что полная изоляция — это «дурацкий рай», который больше не работает. Мир вокруг острова изменился: появились моторные лодки, дроны, блогеры, готовые на все ради контента. Сентинельцы не могут защитить себя от угроз, о существовании которых не знают.

Джастин говорит, что за все его визиты он не видел со стороны сентинельцев ни враждебности, ни агрессии. Убийство американского миссионера Джона Аллена Чо в 2018 году — скорее исключение, реакция на незваного гостя, нарушившего все мыслимые границы.

По мнению Джастина, строго регулируемые встречи могли бы дать сентинельцам хотя бы предупреждение:

Есть другие люди, которые пытаются вас потревожить.

Но даже он признает, что речь идет не о дружбе или интеграции, а о минимальном информировании.

Можно ли помочь племени сентинельцев

Самый реалистичный способ защиты сентинельцев сейчас — не контакт, а усиление охраны. Патрулирование можно дополнить спутниковым мониторингом, использовать радары для обнаружения лодок в запретной зоне, ужесточить наказания для нарушителей.

Однако Джастин ставит вопрос шире:

Самодостаточное сообщество выживало тысячи лет, но в мирных условиях, в отличие от нынешней ситуации, когда каждый стремится прославиться, увидев сентинельцев.

Он считает, что в долгосрочной перспективе полностью изолированный народ может не выжить в мире, где границы стираются.

Это не призыв к принудительному контакту. Скорее это признание того, что идеальных решений нет. Оставить сентинельцев в покое — значит надеяться, что ни один блогер, рыбак или миссионер не прорвется сквозь кордон аборигенов. А любая попытка «помочь» — это риск принести на остров болезни, к которым у его жителей нет иммунитета.

Пока баланс между защитой и невмешательством остается хрупким. Около 50 человек продолжают жить так, как жили их предки тысячи лет назад, на расстоянии двух часов на лодке от стотысячного города. И главный вопрос не в том, хотим ли мы с ними познакомиться, а в том, сможем ли мы гарантировать, что к ним не доберется очередной человек с камерой и банкой газировки.