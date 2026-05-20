Самое опасное племя Земли может погибнуть из-за одного блогера

Рамис Ганиев

На крошечном острове в Андаманском море живет племя, которое тысячи лет не контактирует с внешним миром. Сентинельцы встречают любого чужака стрелами, и у них есть на то веские причины. Но в 2020-х годах к острову все чаще пытаются подобраться блогеры и искатели приключений. А антрополог, лично встречавшийся с племенем, говорит, что полная изоляция их больше не спасает.

Самое изолированное племя в мире делает все возможное, чтобы до них не добрались чужаки

Кто такие сентинельцы и где они живут

Сентинельцы — это народ, населяющий Северный Сентинельский остров в Андаманском архипелаге. Архипелаг принадлежит Индии, хотя географически расположен гораздо ближе к Мьянме и Таиланду, в Андаманском море, части Индийского океана. Сам остров невелик, примерно 10 километров в поперечнике, покрыт тропическим лесом и окружен коралловыми рифами.

О сентинельцах известно поразительно мало. По оценкам индийского правительства, на острове живет около 50 человек. Они используют узкие каноэ с балансиром, живут в больших общих хижинах, носят пояса из растительных волокон, ожерелья и головные повязки. Охотятся с копьями, луками и стрелами. Но даже самого простого, как они сами себя называют, ученые не знают.

Сентинельский остров на карте

По данным Phys.org, антрополог Анстис Джастин, которому сейчас 71 год, один из последних людей, кто официально посещал остров в рамках правительственных миссий с 1986 по 2004 год. Он сам родом из другой группы коренных народов Андаманских островов.

Джастин рассказывает, что во время первого визита в 1986 году он шел по мелководью лагуны, мимо морских крокодилов, и нес мешок кокосов в знак мирных намерений. Из леса поднимался дым, а затем появились люди.

Почему остров сентинельцев закрыт для посторонних

Индийское правительство присвоило сентинельцам статус особо уязвимой племенной группы и установило вокруг острова запретную зону радиусом в пять километров. Заходить в эти воды запрещено всем: рыбакам, туристам, журналистам, миссионерам. Нарушителям грозит арест.

Официальная политика Индии в отношении острова формулируется коротко: наблюдаем издали, руками не трогаем. Это означает дистанционный мониторинг без любых попыток вступить в контакт. Правительство прекратило даже ограниченные контактные миссии после 2004 года.

Причина такого подхода — печальный опыт с другими коренными народами Андаманских островов. Правозащитная организация Survival International указывает, что контакт с внешним миром имел для других островитян разрушительные последствия: численность народов Большого Андамана сократилась на 99%, в первую очередь из-за болезней, принесенных извне.

Почему нельзя подходить к изолированным племенам

Почему обычная простуда может убить целый народ? Дело в иммунитете. Люди, живущие в больших обществах, на протяжении тысячелетий сталкивались с вирусами и бактериями, и их иммунная система адаптировалась. Мы переносим грипп, корь и другие заразные болезни тяжело, но все же выживаем, потому что наши предки уже встречались с подобными инфекциями.

Как выглядят сентинельцы

У изолированных народов такой защиты нет. Их иммунная система никогда не сталкивалась с возбудителями, которые для нас стали привычными. Даже банальное ОРВИ может вызвать эпидемию с очень высокой смертностью в группе из 50 человек. Достаточно одного больного визитера, и последствия могут быть необратимыми.

Именно поэтому Survival International категорически возражает против любых контактов:

Сентинельцы ясно дали понять, что не хотят общения с внешним миром. Их стрелы — это единственный доступный им способ защитить себя от угрозы, о масштабе которой они, вероятно, даже не подозревают.

Как Индия защищает остров сентинельцев

Главная проблема в том, что запретная зона на карте это одно, а реальный контроль над сотнями квадратных километров открытого моря — совсем другое. Полностью предотвратить инциденты невозможно, хотя полиция проводит внезапные рейды.

Тем не менее нарушители появляются регулярно. В феврале 2025 года полиция задержала двух рыбаков, заплывших в запретные воды. А в 2024 году они арестовали гражданина США Михаила Викторовича Полякова, который высадился на остров на пять минут с банкой сока и кокосом, и все ради видео на YouTube. Его приговорили к 25 дням тюрьмы и штрафу в 15 000 рупий (около 161 доллара).

Социальные сети сделали проблему гораздо острее. Раньше о сентинельцах знал узкий круг специалистов, а теперь любой человек с лодкой и камерой может решить, что визит к одному из самых изолированных племен на Земле принесет ему миллионы просмотров.

Наказание за нарушение запретной зоны при этом остается мягким. Поляков, фактически вторгшийся на территорию изолированного народа, отделался тремя неделями в тюрьме и символическим штрафом. И вряд ли это остановит следующего искателя славы.

Почему племя сентинельцев в опасности

Между специалистами идет серьезный спор. С одной стороны — позиция Survival International и многих антропологов: сентинельцы сами решили жить без контакта, и это их право. Любое вмешательство это риск эпидемии и культурного разрушения.

С другой стороны — позиция Анстиса Джастина, который побывал на острове больше 30 раз. Он говорит, что полная изоляция — это «дурацкий рай», который больше не работает. Мир вокруг острова изменился: появились моторные лодки, дроны, блогеры, готовые на все ради контента. Сентинельцы не могут защитить себя от угроз, о существовании которых не знают.

Джастин говорит, что за все его визиты он не видел со стороны сентинельцев ни враждебности, ни агрессии. Убийство американского миссионера Джона Аллена Чо в 2018 году — скорее исключение, реакция на незваного гостя, нарушившего все мыслимые границы.

По мнению Джастина, строго регулируемые встречи могли бы дать сентинельцам хотя бы предупреждение:

Есть другие люди, которые пытаются вас потревожить.

Но даже он признает, что речь идет не о дружбе или интеграции, а о минимальном информировании.

Можно ли помочь племени сентинельцев

Самый реалистичный способ защиты сентинельцев сейчас — не контакт, а усиление охраны. Патрулирование можно дополнить спутниковым мониторингом, использовать радары для обнаружения лодок в запретной зоне, ужесточить наказания для нарушителей.

Однако Джастин ставит вопрос шире:

Самодостаточное сообщество выживало тысячи лет, но в мирных условиях, в отличие от нынешней ситуации, когда каждый стремится прославиться, увидев сентинельцев.

Он считает, что в долгосрочной перспективе полностью изолированный народ может не выжить в мире, где границы стираются.

Это не призыв к принудительному контакту. Скорее это признание того, что идеальных решений нет. Оставить сентинельцев в покое — значит надеяться, что ни один блогер, рыбак или миссионер не прорвется сквозь кордон аборигенов. А любая попытка «помочь» — это риск принести на остров болезни, к которым у его жителей нет иммунитета.

Пока баланс между защитой и невмешательством остается хрупким. Около 50 человек продолжают жить так, как жили их предки тысячи лет назад, на расстоянии двух часов на лодке от стотысячного города. И главный вопрос не в том, хотим ли мы с ними познакомиться, а в том, сможем ли мы гарантировать, что к ним не доберется очередной человек с камерой и банкой газировки.

