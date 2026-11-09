Нас всю жизнь учили, что нервные клетки не восстанавливаются. Оказалось, все сложнее

Все мы в детстве слышали фразу «нервные клетки не восстанавливаются». Она настолько привычна, что воспринимается как аксиома. И именно этой фразой нам пытаются помочь, когда мы находимся в стрессе или долго беспокоимся. Но так ли это на самом деле? Современная наука даёт ответ, который не укладывается в привычную поговорку. Оказалось, всё сложнее, чем принято думать, и вопросов здесь больше, чем кажется.

Нейроны работают как сеть с тысячами связей

Нервные клетки, или нейроны, передают информацию. С их помощью мы думаем, говорим, запоминаем, чувствуем прикосновения и двигаемся. По форме нейрон похож на дерево: у него есть тело, как ствол, и много отростков, как ветки. Одни отростки принимают сигналы от соседей, другие передают их дальше.

В мозге человека около 86 миллиардов нейронов, и одна клетка может быть связана с тысячами других. Эти связи важнее самого числа клеток. Когда мы учим новое слово или осваиваем гитару, одни связи крепнут, другие слабеют, иногда появляются совсем новые. Мозг постоянно работает таким образом, поэтому популярный миф о том, что мы используем только 10% мозга, тоже не выдерживает проверки.

Во взрослом гиппокампе находят молодые нейроны

Долго считалось, что человек рождается с определённым запасом нейронов, а после детства новые почти не появляются. Потом выяснилось, что в некоторых частях мозга остаются особые клетки-предшественники, из которых могут вырастать новые нейроны. Этот процесс называют нейрогенезом, то есть рождением нервных клеток.

Больше всего учёных интересует гиппокамп, небольшой участок мозга, который отвечает за память, обучение и ориентацию в пространстве. В исследовании, опубликованном 25 февраля 2026 года в журнале Nature, учёные изучили 355 997 клеточных ядер из образцов гиппокампа. В выборку вошли молодые взрослые, обычные пожилые люди, пациенты с болезнью Альцгеймера и люди старше 80 лет с необычайно хорошей памятью.

В образцах нашли разные стадии развития нервных клеток, в том числе клетки-предшественники и незрелые нейроны. Самое интересное касалось пожилых участников:

у людей с болезнью Альцгеймера незрелых нейронов было заметно меньше;

у пожилых с исключительной памятью их было больше, чем у пациентов с Альцгеймером;

у обычных пожилых людей признаки рождения новых нейронов тоже встречались.

Результат подтверждает, что новые нейроны могут появляться и во взрослом возрасте. Но у работы есть важное ограничение: она показывает связь, а не причину. Пока неизвестно, сколько новых нейронов появляется у взрослого человека и насколько сильно они влияют на память. Неясно и то, улучшают ли новые клетки память или просто чаще встречаются у людей, чей мозг в целом здоровее.

Зрелые нейроны не делятся, как клетки кожи

Когда мы царапаем руку, клетки кожи начинают делиться: из одной получается две, потом больше, и ранка затягивается. Большинство зрелых нейронов так не умеют, они перестают делиться ещё на ранних этапах развития. Новые нейроны берутся из клеток-предшественников, а не из взрослых нейронов, разделившихся надвое.

Причина в том, как устроена нервная сеть. Каждая клетка занимает в ней своё место и связана с конкретными соседями. Чтобы заменить погибший нейрон, мало вырастить новую клетку: её нужно ещё правильно подключить ко всей сети.

К тому же новые нейроны появляются далеко не везде. В коре больших полушарий, которая отвечает за мышление, восприятие и управление движениями, массового обновления клеток у взрослых не нашли. Так что нейрогенез существует, но заменить им любые погибшие клетки мозг не может.

Мозг восстанавливается за счёт перестройки связей

Главный способ, которым мозг справляется с потерями, вообще не требует новых клеток. Это нейропластичность, то есть способность мозга менять связи между уже существующими нейронами. Её удобно сравнить с городом: если одну дорогу перекрыли, водители едут соседними улицами, а иногда прокладывают новый объезд.

Особенно это заметно после инсульта, когда у человека могут нарушиться речь или движения. Во время восстановления уцелевшие участки мозга иногда частично берут на себя работу повреждённых, а тренировки и реабилитация помогают заново освоить некоторые действия. Погибшие нейроны при этом обычно не появляются снова: перестраивается сеть, которая сохранилась.

У этого механизма есть предел. Тяжёлые повреждения головного и спинного мозга могут оставить необратимые последствия, и никакие тренировки их полностью не отменят.

Нервы в руках и ногах отрастают лучше, чем в мозге

Нервные клетки есть не только в мозге. Нервы проходят через всё тело и передают сигналы от кожи, мышц и органов к мозгу и обратно. Если повредить такой нерв, например в руке, его волокна иногда могут вырасти снова.

Восстанавливается при этом не вся клетка, а её длинный отросток, аксон. Его можно сравнить с проводом: прибор цел, а кабель перебит. Если тело нейрона уцелело, отросток при удачных условиях отрастает и снова соединяется с мышцей или кожей. Поэтому чувствительность и движения после травмы нерва иногда возвращаются постепенно, за несколько месяцев.

Всё зависит от тяжести травмы: при полном разрыве нерва может понадобиться операция, и восстановление не всегда бывает полным. В головном и спинном мозге отросткам нейронов отрастать намного труднее, потому что там есть дополнительные препятствия для роста нервных волокон.

Стресс меняет работу мозга, но не убивает нейроны после каждой ссоры

Фраза «не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются» слишком всё упрощает. Ссора или тяжёлый рабочий день не означают, что в мозге сразу погибли тысячи нейронов.

Влияние у стресса при этом есть. В напряжённой ситуации организм выделяет гормоны стресса, в том числе кортизол. Они помогают справиться с опасностью, но если стрессовая система долго работает с перебоями, человеку бывает сложнее сосредоточиться, запоминать и держать эмоции под контролем. В опытах на животных долгий стресс связывали с изменением связей между нейронами и подавлением рождения новых клеток в гиппокампе.

Меняться в работе и погибнуть для клетки совсем не одно и то же. Часть изменений, вызванных стрессом, может ослабнуть, когда жизнь станет спокойнее.

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Можно ли подтолкнуть мозг к рождению новых нейронов

Учёные изучают, как на нейрогенез влияют движение, сон, учёба и образ жизни. У животных физические упражнения могут усиливать рождение новых клеток в гиппокампе. Для людей таких доказательств пока недостаточно: нет тренировки, продукта или упражнения, которые точно увеличивают число новых нейронов в мозге человека.

Поддерживать здоровье нервной системы при этом вполне можно:

Привычка Чем помогает Регулярно двигаться Поддерживает кровоснабжение мозга Высыпаться Помогает памяти и вниманию Учиться новому Тренирует нервные сети и их гибкость Избегать постоянного сильного стресса Сохраняет нормальную работу памяти и внимания Ограничивать алкоголь и не курить Снижает риск повреждения нервов и сосудов

Хорошая память и новые нейроны тоже разные вещи. Человек может отлично научиться играть на пианино без заметного прироста нервных клеток, ему достаточно перестройки связей между уже существующими.

Вечно молодым мозг не остаётся. С годами часть нейронов гибнет, некоторые связи слабеют, информация может обрабатываться медленнее. Но старение мозга не сводится к потере клеток: важны состояние сосудов, здоровье самих нейронов и качество связей между ними. Учиться мозг способен и в пожилом возрасте.

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Поэтому точнее сказать так: нервные клетки восстанавливаются очень ограниченно, а связи между ними меняются всю жизнь. Различия, которые нашли у людей старше 80 лет с отличной памятью и у пациентов с Альцгеймером, возможно, помогут найти новые способы поддержать мозг в старости. Но до лечения, которое надёжно заменяло бы погибшие нейроны в разных частях мозга, ещё далеко.