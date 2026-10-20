Правда ли, что мы используем только 10% мозга? А что с остальными 90%?

Иногда кажется, что мозг работает вполсилы: утром задачи решаются легко, а к вечеру мозг начинает хуже соображать. И тут вспоминается известная фраза: человек использует только 10% мозга. А что, если остальные 90% действительно простаивают и их можно как-нибудь включить? Звучит заманчиво. Но если бы это было правдой, врачи давно заметили бы одну очень странную вещь.

Снимки мозга не показывают никаких «спящих» 90%

Современные методы исследования позволяют увидеть, какие участки мозга активнее во время разговора, чтения или движения. И результаты однозначны: человек использует практически все области мозга, просто не одновременно.

Как объясняют специалисты, в мозге нет известных науке огромных участков, которые совершенно не нужны и никогда не работают.

Есть и более наглядное доказательство. Повреждение даже небольшого участка мозга может иметь серьёзные последствия: нарушить речь, память, движения или зрение. Если бы 90% мозга действительно бездействовало, подобные проблемы возникали бы гораздо реже.

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Включать все нейроны одновременно не нужно

Здесь и кроется главная путаница. Когда говорят, что мы используем весь мозг, это не значит, что каждая его клетка должна непрерывно работать на максимуме.

Представьте оркестр: музыканты вступают в нужный момент, а не играют все партии одновременно. Примерно так же взаимодействуют разные области мозга. Пока одни активно обрабатывают информацию, другие заняты своими задачами или временно менее активны.

Одновременная максимальная активность всех нейронов не сделала бы человека умнее. Для нормальной работы мозга важна согласованность сигналов, а не их количество.

Поэтому никакой секретной кнопки, которая включает дополнительные 90% и дарит сверхспособности, не существует.

Даже во сне мозг продолжает активно работать

А вот действительно удивительный факт: мозг составляет примерно 2% массы тела взрослого человека, но в состоянии покоя потребляет около 20% всей энергии организма. Такие данные приводит научно-просветительский портал BrainFacts.

Причём сложная умственная работа увеличивает энергозатраты мозга не настолько сильно, как можно подумать. Даже когда вы просто лежите на диване, он продолжает управлять организмом и обрабатывать информацию.

Ночью работа тоже не останавливается. Во сне мозг участвует в закреплении воспоминаний, а ещё создаёт причудливые сюжеты сновидений. Так что сон — это отдых для человека, но не выключение мозга.

Откуда вообще взялись эти 10%

Самое интересное, что точное происхождение этой цифры до сих пор неизвестно. Одна из версий связывает её со старыми представлениями о работе нервных клеток. Другая — с популярными в первой половине XX века идеями о скрытых человеческих способностях.

Со временем утверждение перекочевало в книги по саморазвитию, рекламу и кино. Особенно известен фильм «Люси», где героиня постепенно получает доступ ко всему мозгу и приобретает невероятные способности.

Красивая идея оказалась гораздо живучее научных фактов. И неудивительно: кому не хочется верить, что внутри него скрыт почти неисчерпаемый запас возможностей?

Мозг действительно способен на удивительные вещи

Есть медицинские случаи, когда детям с тяжёлой эпилепсией удаляли или отключали одно из полушарий мозга. И некоторые из них после операции смогли восстановить часть утраченных функций.

Но это не доказательство существования ненужных участков. Напротив, наблюдения показывают, что такие операции часто сопровождаются серьёзными нарушениями.

Дело в другом: мозг умеет перестраивать связи и частично перераспределять задачи. Эта способность называется нейропластичностью. Благодаря ей мы можем учиться, приобретать навыки и в некоторых случаях восстанавливаться после повреждений.

Развивать мозг можно и без мифических 90%

Хорошая новость в том, что улучшать память, внимание и способность к обучению действительно можно. Только для этого не нужно пробуждать какие-то скрытые области.

Полезно осваивать новые навыки, достаточно спать, регулярно двигаться и давать себе время на сосредоточенную работу. Физическая активность, например, помогает поддерживать память и другие умственные способности.

А вот попытки успевать всё одновременно часто дают обратный результат: многозадачность снижает продуктивность и мешает сосредоточиться.

Главное не заставлять мозг работать больше, а научиться использовать его возможности эффективнее.

Если хочется лучше запоминать информацию, полезнее освоить простые приёмы для улучшения памяти, чем искать способы «разблокировать» мозг.