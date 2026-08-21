Новый телескоп Roman: зачем он нужен NASA и чем отличается от других

В конце августа 2026 года NASA запустит в космос новый телескоп — Roman. На орбите уже есть «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», которые ежегодно помогают совершать важные открытия. Но новый телескоп интересен тем, что за один снимок сможет охватывать участок неба в 100 раз больше, чем «Хаббл». Он не будет всматриваться в детали, он будет делать панорамы. Это как перейти от микроскопа к широкоугольной камере. Что именно он увидит и зачем это нужно?

История создания нового телескопа NASA

История создания телескопа Roman начинается с довольно неожиданного события. В 2012 году американское Национальное управление военно-космической разведки (NRO) передало NASA две неиспользованные телескопические оптические системы. Они остались от закрытой и засекреченной разведывательной программы.

Характеристики этой аппаратуры во многом остаются тайной, но именно одна из подаренных военных сборок легла в основу конструкции новой научной обсерватории. Получается, что один из важнейших астрономических проектов 21 века своим появлением обязан не понадобившейся американской разведке космической оптике.

Изначально проект носил аббревиатуру WFIRST, но в 2020 году его переименовали в честь Нэнси Грейс Роман — первого главного астронома NASA. Эту выдающуюся исследовательницу часто называют «матерью Хаббла» за ее решающую роль в продвижении идеи космических обсерваторий. Обо всем этом говорится на сайте NASA.

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Зачем нужен телескоп Roman, если есть Джеймс Уэбб

Называть новинку гигантским телескопом немного непривычно, если смотреть только на размер главного зеркала. Его диаметр составляет 2,4 метра — ровно столько же, сколько у «Хаббла». Для сравнения, золотое зеркало «Джеймса Уэбба» достигает 6,5 метра в поперечнике.

Главное оружие нового телескопа скрывается за зеркалом. Это прибор Wide Field Instrument — колоссальная 300-мегапиксельная инфракрасная камера. Благодаря ей один кадр Roman охватывает участок неба примерно в 100 раз больше, чем «Хаббл», сохраняя такую же безупречную резкость. А собирать данные при обзорных миссиях новый телескоп сможет в тысячу раз быстрее своего предшественника.

Разница между актуальными телескопами сводится к их специализации:

«Джеймс Уэбб» работает как сверхмощный телеобъектив. Он способен разглядеть химический состав атмосферы одной конкретной планеты или свет самой далекой галактики, но его поле зрения крошечное;

Roman действует как широкоугольный объектив. Он будет фотографировать космос панорамами, мгновенно захватывая миллионы звезд и галактик.

Эти аппараты будут работать в паре. Новый телескоп должен быстро находить самые интригующие объекты на огромных просторах космоса, а «Уэбб» сможет наводиться на них для неторопливого и вдумчивого изучения.

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Nancy Grace Roman создаст карту невидимой темной материи

Одна из главных физических загадок нашего времени — ускоренное расширение Вселенной. Чтобы объяснить этот феномен, ученые ввели понятие темной энергии, но никто до сих пор не знает, что это такое в реальности. Телескоп Roman попытается измерить историю расширения космоса сразу несколькими независимыми способами.

Телескоп будет фиксировать вспышки сверхновых звезд определенного типа, чья истинная яркость хорошо известна физикам. Сравнивая ее с тем, насколько тусклой вспышка кажется с Земли, астрономы точно вычислят расстояния до далеких галактик. Также аппарат будет искать барионные акустические осцилляции — масштабные «рисунки» из галактик, оставшиеся со времен ранней Вселенной.

Кроме того, обсерватория займется поисками темной материи. Сама по себе она невидима, но обладает огромной массой. Когда свет от далеких галактик проходит мимо сгустков темной материи, их гравитация слегка искажает и растягивает изображение. Посмотрев на одну галактику, этот эффект заметить невозможно. Но поскольку Roman сможет измерить сотни миллионов галактик одновременно, статистика позволит составить самую подробную карту распределения невидимого вещества.

Новинка NASA может устроить перепись экзопланет

Сегодня большинство известных нам экзопланет — это огромные горячие шары, расположенные вплотную к своим звездам. Современным телескопам просто легче всего заметить именно такие миры. Телескоп Нэнси Грейс исправит этот перекос благодаря методу гравитационного микролинзирования.

Когда одна звезда случайно пролетает точно на фоне другой звезды, гравитация ближнего светила работает как увеличительное стекло, на время делая далекую звезду ярче. Если у ближней звезды есть планета, она оставит на графике яркости свой собственный маленький всплеск. Этот метод позволяет находить аналоги Юпитера и Урана, которые вращаются далеко от своих звезд.

Более того, чувствительности телескопа хватит, чтобы находить странствующие планеты-сироты. Это миры, которые были выброшены из своих звездных систем и теперь в полном одиночестве летят сквозь холодный Млечный Путь. Попутно, измеряя падение яркости звезд при прохождении планет по их диску, Roman должен открыть около 100 000 транзитных экзопланет. Это колоссальная цифра, учитывая, что за всю историю астрономии человечество подтвердило существование всего нескольких тысяч миров.

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Он будет находить черные дыры, которые невозможно увидеть

Часть программы телескопа построена не на одиночных фотографиях, а на создании своеобразного многолетнего фильма. Обсерватория будет регулярно возвращаться к одним и тем же участкам неба, делая снимки центра Млечного Пути с интервалом в 12 минут.

Такая серийная съемка позволит фиксировать любые изменения в космосе. Помимо вспышек сверхновых и прохождения планет, ученые надеются обнаружить одиночные черные дыры звездной массы. Если черная дыра не поглощает газ и вокруг нее не вращается звезда-компаньон, она абсолютно невидима. Найти ее можно только по тому, как ее мощнейшая гравитация искривляет свет расположенных за ней звезд в процессе микролинзирования.

За пять лет телескоп создаст чудовищный объем данных

Переход от изучения отдельных звезд к панорамной съемке радикально меняет подход к обработке информации. В астрономии наступает полноценная эпоха Big Data. По оценкам инженеров, всего за один месяц работы Roman сгенерирует вдвое больше данных, чем Хаббл за первые три десятилетия на орбите.

За пять лет основной миссии объем собранной информации достигнет 20 петабайт. Чтобы ученым не приходилось скачивать такие массивы на свои компьютеры, NASA подготовило специальную облачную платформу Roman Research Nexus. Астрономы со всего мира будут писать код и анализировать данные прямо на серверах рядом с местом их хранения.

Мы все помним, как долго NASA назначало даты запуска телескопа «Джеймс Уэбб» и сколько раз старт приходилось переносить. Сейчас план выглядит уверенно: Roman должен отправиться в космос в конце лета 2026 года на ракете Falcon Heavy. Ему предстоит преодолеть 1,5 миллиона километров до второй точки Лагранжа, где аппарат проведет около трех месяцев за охлаждением и калибровкой приборов.

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Как отмечается в материалах NASA, Roman не просто пополнит флот космических аппаратов. Он впервые соединит эталонную четкость оптики с масштабом всеобъемлющего обзора. «Хаббл» научил нас видеть Вселенную четко, «Уэбб» показал ее в невероятной глубине, а Нэнси Грейс покажет нам общую картину целиком, скрывая в своих гигантских архивах открытия, которые мы пока даже не знаем как искать.