Телескоп Хаббл может упасть на Землю раньше срока: есть ли риск для людей

Космический телескоп Хаббл, проработавший на орбите больше 35 лет, медленно снижается и рано или поздно упадет на Землю. Новое исследование показывает, что падение может произойти уже к концу этого десятилетия, и это гораздо раньше, чем предполагалось. Аэрокосмическое агентство NASA предупреждает, что риск для людей невелик, но полностью исключить его нельзя.

Почему Хаббл постепенно сходит с орбиты

Телескоп Хаббл летает на высоте примерно 535 километров над Землей. Может показаться, что там воздуха уже нет, но на самом деле там все еще есть крайне разреженные остатки атмосферы. Они создают слабое, но постоянное сопротивление, примерно как легкий встречный ветер, который потихоньку тормозит телескоп. С каждым годом Хаббл теряет скорость и опускается чуть ниже. А чем ниже, тем плотнее атмосфера и быстрее торможение. Процесс ускоряется сам собой.

Раньше эту проблему решали тем, что к Хабблу летали астронавты на шаттлах. Они чинили оборудовании и иногда «подталкивали» телескоп повыше с помощью двигателей челнока. Последний такой визит состоялся в 2009 году, и с тех пор Хаббл медленно, но неуклонно снижается. Собственных двигателей у телескопа нет, так что он на это просто не рассчитан.

Когда телескоп Хаббл может упасть на Землю

Недавнее исследование смоделировало, как именно будет снижаться орбита Хаббла в ближайшие годы. По данным Daily Galaxy, при средней солнечной активности наиболее вероятная дата входа Хаббла в атмосферу Земли это 2033 год. Но при неблагоприятных условиях, когда Солнце ведет себя особенно активно и «раздувает» верхние слои атмосферы, сценарий ускоряется. Телескоп может начать падение уже в 2029 году.

Когда на Солнце происходят мощные вспышки, атмосфера Земли нагревается и расширяется. Даже на высоте 500 с лишним километров плотность воздуха заметно увеличивается, и торможение Хаббла усиливается. Предсказать солнечную активность на годы вперед очень сложно, поэтому точную дату падения пока назвать невозможно.

Куда могут упасть обломки Хаббла

Масса телескопа Хаббл составляет около 11 тонн, и это примерно как два больших внедорожника. При входе в атмосферу большая часть конструкции сгорит от трения, но некоторые элементы вроде зеркал могут уцелеть и долететь до поверхности.

По расчетам, обломки может раскидать на 350–800 километров. Поскольку Хаббл летает по орбите с наклонением около 28,5 градусов, его траектория проходит над тропическими и субтропическими регионами вроде Южной Азии, Центральной Америки, Северной Африки, Южного Китая. Обломки могут упасть на густонаселенные города вроде Макао, Гонконга и Сингапура.

Большая часть этой полосы приходится на океан и места, где живет мало людей. Однако исследование оценивает средний риск для людей, живущих вдоль орбиты, как 1 к 330. Это значительно хуже стандарта безопасности NASA, который требует показателя не более 1 к 10 000.

Для читателей из России стоит отметить, что орбита Хаббла не проходит над территорией нашей страны, она расположена слишком далеко к северу.

Почему NASA не может спасти Хаббл

После закрытия программы шаттлов в 2011 году у NASA не осталось подходящего транспорта, чтобы долететь до Хаббла. Корабли вроде Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing летают к Международной космической станции, которая находится на высоте около 420 километров. Хаббл же расположен выше и на другой орбите, и для стыковки с ним понадобился бы специальный переходник, которого на телескопе нет.

В 2022 году NASA и SpaceX обсуждали возможность отправить к Хабблу миссию на корабле Dragon, чтобы поднять орбиту телескопа. Но дальше предварительного изучения дело пока не продвинулось. Разработка такой миссии требует времени, денег и решения множества технических задач. И это при том, что окно возможностей сужается с каждым годом, пока Хаббл продолжает снижаться.

Еще можно отправить к телескопу автоматический аппарат, который столкнул бы его на в океан. Но и такого аппарата пока не существует.

Какие телескопы придут на смену Хабблу

Хаббл продолжает работать и делать научные открытия прямо сейчас, несмотря на возраст и периодические сбои оборудования.

Его преемник это телескоп Джеймса Уэбба, который был запущен в конце 2021 года и работает в инфракрасном свете. Уэбб видит то, что Хабблу недоступно, но и Хаббл наблюдает в ультрафиолетовом и видимом свете так, как Уэбб не может. Они дополняют друг друга, и потеря Хаббла станет заметны ударом по астрономии.

Исследователи рекомендуют заранее готовиться к моменту входа Хаббла в атмосферу. Для этого нужно точнее прогнозировать солнечные циклы и учитывать рост населения в регионах под орбитой телескопа.

История Хаббла, скорее всего, завершится яркой полосой в небе над тропиками. Но данные, которые он собрал, будут использоваться учеными еще многие десятилетия.