Вундеркинды в детстве умнее многих взрослых. Почему потом они не правят миром?

Ребёнок, который в десять лет решает задачи для студентов, не обязательно войдет в число самых умных людей в мире. Психологи считают, что связь между ранней одарённостью и взрослой гениальностью довольно слабая. Многие из одаренных детей в итоге становятся просто хорошими специалистами, а некоторые и вовсе не обретают счастья.

Вундеркинд — это больше, чем способный ребёнок

Слово пришло из немецкого: Wunderkind означает «чудо-ребёнок». Так психологи называют ребёнка, который очень рано добивается в какой-то области того же, что и подготовленные взрослые. Некоторые исследователи ориентируются на возраст до десяти лет, но общепринятой границы нет.

Чтобы не путаться, полезно различать три уровня:

способный ребёнок быстро учится и хорошо запоминает;

одарённый обладает необычно высокими способностями в одной или нескольких областях;

вундеркинд уже в детстве показывает результаты, которых обычно добиваются гораздо более опытные люди.

Четырёхлетний ребёнок, который научился читать, ещё не вундеркинд. А десятилетний ребёнок, который сам решает университетские задачи по математике, уже подходит под это определение. При этом вундеркинды редко хороши во всём: юный математик может мучиться с сочинениями, а маленькая пианистка может совсем не интересоваться цифрами.

Чаще всего вундеркинды встречаются в музыке, математике, шахматах и рисовании. В этих областях сильный результат видно рано, и его легко оценить. Стать вундеркиндом в медицине или политике почти невозможно: туда не пускают без многих лет учёбы, жизненного опыта и настоящей практики.

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Обычный IQ, но очень сильная рабочая память

В 2015 году журнал Scientific American рассказал об исследовании психолога Джоанн Рутзац и её коллег. Они обследовали 18 вундеркиндов: юных математиков, музыкантов и художников. Самый интересный результат касался интеллекта. IQ детей колебался от 100 до 147 баллов, то есть у некоторых из них при выдающемся таланте был вполне средний результат теста.

Зато почти у всех оказалась исключительная рабочая память. Это способность держать информацию в голове, пока вы с ней что-то делаете: например, считать сдачу без калькулятора или прикидывать в уме несколько ходов в задаче. У обследованных детей средний показатель составил около 140 баллов, и это очень высокий результат. Такая память помогает быстро разбирать сложное музыкальное произведение или замечать закономерности в математике.

Однако выборка в этом исследовании маленькая. По 18 детям нельзя заключить, что у всех вундеркиндов память устроена одинаково или что сильная рабочая память сама по себе делает человека гением. Это интересная подсказка, но не окончательный ответ.

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Страсть к делу, наследственность и правильная семья

Вторая общая черта многих вундеркиндов в том, что их не приходится заставлять. Обычного ребёнка уговаривают сесть за инструмент, а юный музыкант сам проводит за ним часы. Психолог Эллен Уиннер называет это rage to master, то есть «неудержимое стремление овладеть мастерством». Получается замкнутый круг: способности приносят успех, успех подогревает интерес, а интерес заставляет заниматься ещё больше.

Свою роль играет и наследственность. Исследования близнецов показывают, что и музыкальные способности, и само желание заниматься музыкой отчасти зависят от общих наследственных факторов. Но особого «гена вундеркинда» не существует. Скорее, ребёнку достаётся удачное сочетание особенностей, которое быстро раскрывается, если обстоятельства складываются благоприятно.

Хорошо это видно на примере Моцарта. Он начал играть на клавишных примерно в четыре года, в пять уже сочинял, а в детстве гастролировал по Европе. При этом его отец Леопольд был профессиональным музыкантом и педагогом и занимался с сыном с самого раннего возраста. Если бы мальчик с такими же задатками родился в семье, где никогда не видели музыкальных инструментов, его талант мог бы проявиться намного позже или остаться незамеченным.

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Обратного рецепта тоже нет. Можно с трёх лет водить обычного ребёнка к лучшим педагогам, и он, вероятно, станет хорошим музыкантом, но не вторым Моцартом. А давление способно убить интерес: ребёнок, который играет из страха перед наказанием, и ребёнок, который сам тянется к инструменту, находятся в совершенно разном положении. Поэтому психологи советуют родителям знакомить детей с разными занятиями, поддерживать их интересы и давать им сложные задачи, но оставлять время на отдых, друзей и обычное детство.

Обратная сторона ранних успехов

Со стороны жизнь вундеркинда выглядит как череда побед и наград. Но ум такого ребёнка часто развивается быстрее, чем чувства и умение общаться. Восьмилетнему любителю высшей математики скучно на уроках, одноклассники не разделяют его увлечений, а со взрослыми интересно говорить о задачах, но при этом он остаётся восьмилетним ребёнком: обижается, боится, плачет и нуждается в родителях.

Исследователи одарённости называют несколько типичных рисков:

одиночество, потому что трудно найти сверстников с похожими интересами;

завышенные ожидания: взрослые привыкают к победам и болезненно реагируют на ошибки;

страх неудачи у ребёнка, которого постоянно называют гением;

нехватка свободного времени из-за репетиций, соревнований и выступлений;

ранняя известность, которая приходит раньше, чем ребёнок понимает, чего хочет сам.

Всё это риски, но не приговор. Многие вундеркинды нормально общаются со сверстниками и получают удовольствие от своих занятий. Уиннер отмечает, что чем выше одарённость, тем труднее найти похожих людей, но неизбежной судьбой это не становится.

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Освоить область и изменить её — разные задачи

Пианист, который в десять лет играет как профессионал, вызывает восхищение. В тридцать он просто хороший пианист среди множества других хороших пианистов. Талант никуда не делся, просто его больше не сравнивают с возрастом: теперь оценивают сами достижения.

В работе 2014 года «Child Prodigies and Adult Genius: A Weak Link» Уиннер объясняет главное различие. Вундеркинд выделяется тем, что очень рано осваивает уже существующую область знаний. Выдающийся взрослый творец выделяется тем, что меняет эту область. Выучить известную теорему и придумать новую, которая перевернёт представления учёных, — совсем не одно и то же.

Для первого нужны память, внимание, интерес и практика. Для второго дополнительно требуются творческое мышление, привычка сомневаться в готовых решениях, терпение и готовность годами работать над задачей без гарантии результата. Быстрое усвоение знаний этих качеств не заменяет.

К этому добавляется простая арифметика времени. Ребёнок, который начал программировать в шесть лет, в десять сильно опережает того, кто начнёт в пятнадцать. Но к тридцати второй вполне может стать более сильным программистом, потому что на взрослый уровень влияют качество учёбы, мотивация и множество других обстоятельств. Фора на старте не гарантирует победы на финише.

Как понять, что вы умный человек: признаки, которые признает наука

Власть требует других навыков, а успех — других условий

Теперь о самом мире. Умение перемножать огромные числа в уме никак не помогает договариваться с политическими противниками, управлять экономикой и отвечать за миллионы людей. Руководителю ум полезен, но решают общение, опыт, умение объединять людей и готовность принимать решения, когда всё неясно. Шахматный гений не обязательно будет хорошим президентом, а талантливому лидеру не обязательно было в детстве побеждать на олимпиадах. К тому же нет причин думать, что каждый очень умный человек вообще хочет власти.

Роль играют и обстоятельства. Возьмём двух людей с одинаковым математическим талантом: один получает хорошее образование, находит наставника и попадает в сильную научную команду, а другой рано идёт зарабатывать и постепенно бросает науку. Одинаковые способности не означают одинаковых возможностей. А большие открытия, новые технологии и крупные организации сегодня почти всегда создаются командами, и даже очень умный человек не заменит целый коллектив.

Будущего гения не распознать в пять лет

Некоторые признаки необычных способностей заметны рано. Ребёнок может быстро схватывать сложные правила, сам искать новые знания, замечать закономерности, которых не видят другие, и проявлять редкое упорство в любимом деле.

Но надёжно предсказать по этим признакам, кем он станет, нельзя. Рано начавший читать ребёнок может вырасти обычным взрослым, а ничем не примечательный младшеклассник может позже добиться выдающихся результатов. Простого теста, который выявил бы будущего великого учёного у пятилетнего ребёнка, не существует. Как не существует и возраста, после которого развивать способности уже поздно.

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Судя по этим исследованиям, особого «мозга вундеркинда» нет. За ранними успехами стоит сочетание сильной памяти, увлечённости, наследственных задатков и подходящей среды. Ранний старт даёт преимущество, но не определяет всю жизнь. Тем, у кого есть одарённый ребёнок, из этого стоит вынести одну мысль: важнее помочь ему сохранить интерес к делу, чем требовать, чтобы он оправдал звание гения.